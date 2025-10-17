Mateo Retegui vuelve a estar en la órbita de un gigante de Europa tras su brillante actuación con la selección italiana

Mateo Retegui, figura de la selección de Italia en las Eliminatorias camino al Mundial 2026 (REUTERS/Matteo Ciambelli)

El interés del Manchester United por reforzar su ataque ha puesto en el centro de la escena a Mateo Retegui, quien atraviesa un momento destacado en el Al Qadsiah de Arabia Saudí y la selección italiana. El club inglés evalúa seriamente la posibilidad de presentar una oferta por el delantero, según información publicada por Mundo Deportivo. La directiva de Old Trafford considera a Retegui como una opción prioritaria para potenciar su línea ofensiva, en un contexto donde la búsqueda de un goleador eficaz se ha convertido en una de las principales prioridades del equipo.

El rendimiento de Retegui en la presente temporada ha sido determinante para que su nombre figure entre los objetivos del Manchester United. El atacante, de 26 años, ha demostrado una notable capacidad de cara al gol en el conjunto saudí, lo que ha despertado el interés de varios clubes europeos. De acuerdo a la información, los dirigentes del club británico se mantienen atentos a la evolución del futbolista, valorando su incorporación como un movimiento estratégico de cara al futuro.

La posibilidad de que Retegui se convierta en una de las figuras del mercado de fichajes de 2026 cobra fuerza ante la especulación sobre el monto de la operación. El medio español citado señala que la propuesta que el Manchester United estaría dispuesto a presentar oscilaría entre 50 y 60 millones de euros, una cifra que refleja la importancia que el club otorga a la llegada de un delantero de sus características.

El interés por Retegui se sustenta no solo en su desempeño a nivel de clubes, sino también en su impacto reciente con la selección italiana. En sus últimos cuatro partidos internacionales, el delantero ha sumado cinco goles y cuatro asistencias, consolidándose como una pieza clave en el esquema ofensivo del combinado nacional. Este rendimiento ha incrementado su cotización y lo posiciona como una alternativa de peso para los Diablos Rojos en la Premier League.

Los árabes compraron a Retegui por unos 65 millones de euros

La estrategia del Manchester United de invertir en talento ofensivo responde a la necesidad de encontrar soluciones efectivas en el ataque, tras varias temporadas de búsqueda infructuosa. El nivel del United no es del todo favorable en el arranque de la Premier League: ganó tres, empató uno y perdió tres en las primeras siete jornadas, resultados que lo ubican en el décimo lugar de la tabla de posiciones. Los 9 tantos que convirtió en la liga fueron firmados por el portugués Bruno Fernandes (2), el esloveno Benjamin Šeško (2), el camerunés Bryan Mbeumo, el brasileño Casemiro y el inglés Mason Mount (uno cada uno).

Durante la pasada temporada, Retegui disputó 49 partidos con el Atalanta, en los que anotó 28 goles y entregó 9 asistencias. Además, se consagró como el máximo goleador de la Serie A italiana, con 25 tantos. Ahora, con el equipo saudí, lleva 3 goles en seis partidos.

Italia se jugará la clasificación directa al Mundial de Estados Unidos-México-Canadá 2026 el próximo mes. Marcha segundo en su zona, a tres puntos del líder Noruega. El próximo 13/11 visitará al colista Moldavia, mientras que los noruegos recibirán a Estonia, anteúltimo. Se presume que ambos ganarán, pero el 16/11 la Azzurra recibirá al elenco escandinavo con la chance de alcanzarlo en puntaje. Sin embargo, los de Gennaro Gattuso tienen +10 de diferencia de gol, mientras que el equipo liderado en cancha por Erling Haaland ostenta +26, por lo que los italianos tendrían que jugar un repechaje en marzo de 2026.

La hipotética participación de Retegui en la Copa del Mundo es vital a la hora de una negociación, ya que un buen desempeño en el certamen máximo podría elevar su cotización si es que Manchester United no decide ofertar en el mercado de enero.