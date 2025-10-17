Deportes

El tenso momento en el que un grupo de socios de Independiente irrumpió en la sede y reclamó contra la dirigencia

Varios hinchas del Rojo se dirigieron hasta Avenida Mitre 470, en Avellaneda, para mostrar su disconformismo con la actual comisión

La tensa protesta de los socios de Independiente en la sede del club

El descontento de los socios e hinchas de Independiente se hizo visible en la sede de avenida Mitre 470, donde cerca de 200 personas se congregaron para exigir mayor participación en la vida institucional del club y reclamar transparencia en la gestión. La protesta, que se desarrolló en un clima de tensión aunque sin incidentes violentos, reflejó el malestar creciente ante la situación deportiva e institucional que atraviesa la entidad de Avellaneda.

La principal demanda de los manifestantes fue la apertura de la próxima asamblea de presentación de la memoria y balance, prevista para fin de mes, a todos los socios, en cumplimiento del estatuto del club. Los asistentes portaron pasacalles y pancartas con consignas como “Asamblea abierta para socios. Art. 65” y “dejen de vender el club”, dirigiendo sus críticas a la Comisión Directiva encabezada por Néstor Grindetti, con Carlos Montaña como vicepresidente primero y Daniel Seoane como secretario general.

Durante la manifestación, los cánticos y mensajes en las banderas apuntaron tanto a la dirigencia actual como a sectores históricos del club. Entre las consignas más repetidas se escuchó: “Ni barrabrava, ni oposición, somos los socios la p... que lo parió”. Los manifestantes también expresaron su rechazo al denominado “Grupo Champagne”, al que acusan de alternarse el poder durante décadas, y reclamaron un cambio de rumbo político en la conducción institucional.

La tensa protesta de los socios de Independiente en la sede del club

El reclamo de los hinchas no se limitó a la apertura de la asamblea. Las pancartas exhibidas incluían frases como “los socios al gobierno, los hinchas al poder” y “dejen de vender el club”, en clara alusión a la percepción de que la actual gestión prioriza intereses ajenos a los de la masa societaria. Además, se dirigieron insultos específicos a Daniel Seoane, a quien le reprocharon el contraste entre su pasado y su presente en el club, con mensajes como “de fletero a millonario”.

La protesta se inscribe en un contexto de crisis deportiva e institucional. Independiente acumula 14 partidos sin victorias, igualando así su segunda peor racha histórica, que data de 2002. Esta serie incluye siete empates y siete derrotas, repartidas entre los compromisos del Torneo Clausura 2025, la eliminación en la Copa Argentina ante Belgrano y la serie de Copa Sudamericana frente a Universidad de Chile. La marca iguala la registrada en 2002, cuando el club también sumó 14 encuentros sin ganar, y supera la racha de 13 partidos sin victorias entre 1998 y 1999.

El malestar de los socios ya había tenido un antecedente reciente. Apenas dos semanas antes, una manifestación similar en la misma sede logró que la dirigencia diera marcha atrás con un acuerdo con la marca de indumentaria Atomik y renovara el contrato con Puma, que habría mejorado su oferta para retener el vínculo con el club.

La movilización de este jueves no fue convocada de manera masiva a través de redes sociales, sino que surgió de la autoconvocatoria de los hinchas, quienes buscan mantener viva la voz del socio y presionar por un club más democrático y ordenado. Las elecciones en Independiente están previstas para mediados de 2026, y la protesta evidencia que los reclamos por mayor participación y transparencia seguirán presentes mientras no se revierta la situación actual.

