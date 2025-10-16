Una joya argentina de Indianápolis, el tributo a la F1, el guiño a Colapinto y la emoción de un histórico: las perlitas de Autoclásica 2025

El Minardi de Tuero junto a otros autos de F1 (Gustavo Gavotti)

Un niño observa con asombro un Fiat Regatta modelo 1992 que luce impecable, al punto que al recibir el mejor premio en “Producción Nacional” se subraya que es casi 0 km. Su padre le cuenta que ese modelo compitió en TC 2000 y a pocos metros se ubica el que corrió Osvaldo “Cocho” López en dicha categoría y que fue recuperado luego de estar perdido 26 años. Ese mítico “Vencedor”, ganador de cinco carreras en 1990, obtuvo el segundo galardón en “Competición Nacional”. Esas joyas y otras se pudieron ver este fin de semana en la edición 23° de Autoclásica. Infobae fue testigo de la exposición de clásicos de autos y motos más importante de Latinoamérica y que este fin de semana se llevó a cabo en el Hipódromo de San Isidro.

Se trata de un túnel del tiempo para conocer la historia sobre ruedas. Desde autos de producción, vehículos militares y toda clase de máquinas motorizadas que este año superaron las 1.250 unidades. Este evento en 2016 fue reconocido por la Federación Internacional de Vehículos Antiguos (FIVA) como uno de los 8 eventos más importantes del mundo.

El automovilismo y motociclismo los amantes de la velocidad otra vez se hicieron un empacho con las gemas expuestas a nivel nacional e internacional. En este plano, se le rindió homenaje a Fórmula 1 por sus 75 años se mostraron un Alfa Romeo 308 de Oscar Alfredo Gálvez, un Renault de Alain Prost de 1982, un McLaren de 1987 y el Minardi M198 de Esteban Tuero. Aunque junto a los mencionados monopostos, hubo un invitado de lujo y se trató de la Maserati 8C L con la que Raúl Rigante corrió las 500 Millas de Indianápolis de 1940, edición en la que Polenta sufrió un aparatoso accidente en la carrera, pero pudo contarla.

El simulador que reprodujo el Alpine de Colapinto (Gustavo Gavotti)

En sintonía con la F1, una de las mayores atracciones fue el simulador sobre una réplica exacta del Alpine A525 de Franco Colapinto. Los fanáticos hicieron largas colas para poder experimentar las sensaciones de girar sobre un monoposto de la Máxima, al menos de forma virtual y en la reproducción del coche francés que emplea el piloto argentino.

En tanto que Carlos Alberto Reutemann también fue reconocido ya que estuvo su Brabham BT 36 con el que corrió en la Fórmula 2 Europea y fue subcampeón en 1971. Era una época en la que en dicha categoría también corrían pilotos de la F1 y esto enaltece la labor del santafesino ya que aún no había efectuado su debut oficial en la Máxima, que fue en 1972.

Como todos los años, también estuvo el espacio para los coches históricos del Turismo Carretera. Entre los destacados se pudo ver al Dodge campeón con Oscar Angeletti en 1986 y otros ejemplares impecables como una cupé Chevy de Ricardo Peduzzi, también de los años ochenta.

El auto de Riganti de las 500 Millas de Indianápolis (Gustavo Gavotti)

En un mix de máquinas exhibidas llamaron la atención el Crespi de Fórmula Renault de Juan Manuel Fangio II (sobrino del Quíntuple) de finales de los años setenta, un Berta-Tornado de Jorge Omar del Río del Sport Prototipo argentino de principios de los años setenta y “El Monito”, un prototipo Chevrolet con el que Juan Manuel Bordeu ganó las 100 Vueltas Shell en la inauguración del emblemático Circuito 12 del Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires Oscar y Juan Gálvez.

En esta oportunidad hubo un sector dedicado al TC 2000, que cumple 45 años de campeonatos regulares. Cabe recordar que la categoría tuvo su torneo presentación en 1979 y que fue ganado por el propio “Cocho” López, con un Peugeot 504. El ex piloto porteño se emocionó cuando subió a la rampa ya que su Fiat Regatta fue galardonado y se trata de un coche emblemático del Turismo Competición y que fue recuperado por los hermanos Diego y Marcelo Medina. También estuvieron otras perlas como la cupé Renault Fuego campeona con Juan María Traverso en 1991, un Ford Escort de Daniel Cingolani de 1997 y un Ford Focus de Gabriel Ponce de León de 2007.

A la hora de la premiación también se destacó la mítica “Pantera Rosa”, un Sport Prototipo argentino que se midió a las potencias europeas en los 1.000 Kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires de 1971. Es un Baufer-Chevrolet preparado en taller de los Baudena y motorizado por José Miguel Herceg. Lo corrieron Eduardo Pino y Jorge Ternengo. Abandonaron, pero nadie les quita su patriada.

El Regatta Vencedor De Cocho López

También tuvo su reconocimiento Tulio Crespi con su reproducción del Lotus que Ayrton Senna empleó para lograr su primer triunfo en la F1. El constructor y sus hijos, Luciano, Sandro y Matías, se hicieron cargo de las réplicas de los coches para la serie del recordado brasileño. Sus obras, que son iguales a las máquinas originales, recibieron el premio “Germán Sopeña”, en memoria al recordado periodista especializado y que todos los años se elige por la votación de la prensa presente en el evento.

Si de réplicas exactas hablamos hay que mencionar a otra que recibió una distinción y fue el Ford GT 40 hecho por Miguel Alisi en Córdoba. Se trata de los deportivos que ganaron cuatro ediciones de las 24 Horas de Le Mans entre 1966 y 1969.

Entre los autos de carrera otros ganadores fueron: una Maserati 250 F de F1 (1957), un Shelby Cobra Daytona cupé (1965), un Volpi Chevrolet “El Sapito” de Fórmula Fuerza Libre (1949), que fue la categoría que precedió a la F1 Mecánica Argentina.

Una multitud pudo disfrutar de esta la historia viviente en la que los más chicos se asombraron por un automovilismo que disfrutaron sus padres y abuelos. Ese es el espíritu de Autoclásica que logra mantener viva la historia y cada año expone autos que dejaron su sello en la Argentina y en el mundo.

MÁS JOYAS DE AUTOCLÁSICA 2025

El McLaren de 1987, el Renault de 1982 y el Alfa Romeo de Oscar Gálvez, entre las joyas de la F1

Un Lancia del Grupo B del Rally Mundial

El Alfa Romeo de Oscar Gálvez

El Brabham BT 36 de F2 Europea de Carlos Alberto Reutemann

Una cupecita del TC

La Fuego campeona del Flaco Traverso

Autos históricos del TC

Más exponentes teceístas

El Ford GT 40 de Alisi que fue galardonado. Industria argentina

El interior del Ford GT 40 hecho por Alisi

El Volpi-Chevrolet "El Sapito" que fue premiado

Este Chevrolet es una joya: lo corrió Tadei Taddia en la mítica Buenos Aires-Caracas de 1948

El emblemático Cuadrado de Peduzzi: un Chevrolet '29 que corrió en TC en los '60

Un auto original del TC 2000 de fines de los '80 que fue usado para reproducir la Fuego de Cocho López de 1988

Una joya de principios del Siglo XX

Un Sport Prototipo argentino hecho por Tulio Crespi

Fotos: Gustavo Gavotti

La Mítica Pantera Rosa

El Renault Fuego Campeón Con El Flaco Traverso

El Crespi-Lotus De Ayrton Senna

El Brabham de Carlos Alberto Reutemann de Fórmula 2 Europea

El Berta del Profesor Jorge Omar del Río