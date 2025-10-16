Deportes

El polémico comentario de Andrés Frassi sobre Franco Armani que elevó la temperatura en la previa del duelo entre Talleres y River

El presidente de la T emitió una frase que no cayó bien en el Millonario, a horas del cruce por el Torneo Clausura

Guardar
Andrés Fassi chicaneó a Franco
Andrés Fassi chicaneó a Franco Armani en la previa del duelo entre Talleres y River

La previa del enfrentamiento entre Talleres y River Plate en el Estadio Mario Alberto Kempes levantó temperatura debido a una polémica declaración de Andrés Fassi, presidente del club cordobés, en un encuentro informal con hinchas. “Hay que patearle a Armani. Totalmente de acuerdo”, expresó Fassi, generando revuelo en la antesala de un partido clave para ambos conjuntos.

El contexto en el que se produjo este comentario resulta especialmente relevante. Talleres atraviesa una situación delicada en la tabla, con la necesidad de sumar puntos para alejarse de la zona de descenso, mientras que River Plate, dirigido por Marcelo Gallardo, busca revertir una racha negativa de seis derrotas en los últimos siete encuentros. El partido, correspondiente a la decimotercera fecha del Torneo Clausura 2025, se disputará el sábado 18 de octubre a las 22:15 en el Mario Alberto Kempes.

El polémico comentario de Andrés Fassi sobre Franco Armani

La controversia se desató cuando, en medio de una sesión de fotos y saludos con simpatizantes, uno de los presentes sugirió que el equipo debía animarse a rematar al arco defendido por Franco Armani. Fassi, lejos de esquivar la propuesta, la avaló con entusiasmo: “Sí señor, hay que patearle. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo”, respondió entre risas. Este gesto fue interpretado por algunos como una chicana dirigida al arquero campeón del mundo, que viene de sufrir un insólito blooper que propició el gol con el que Sarmiento venció a River en el Monumental el último fin de semana.

El propio Fassi ya había manifestado su descontento respecto a la programación del encuentro. En declaraciones a Sucesos Deportivos, el dirigente explicó: “Se le dio acceso al pedido de River de jugar el sábado y no al de Talleres de jugar el domingo. Hace 45 días que lo veníamos pidiendo y no se nos dio esa posibilidad. Es una lástima porque para nosotros era muy importante. No nos apoyó AFA y no nos apoyó la gente de River, ellos sabrán por qué. Será otra dificultad más a sortear”. La elección de la fecha, según Fassi, impidió que el club cordobés pudiera aprovechar el partido para realizar un congreso de filiales y fomentar la participación en las elecciones internas, previstas para el día siguiente.

En cuanto a la organización del evento, Fassi confirmó que el partido se jugará únicamente con público local, una decisión que rompe con la costumbre reciente de permitir la presencia de hinchas visitantes en los duelos entre ambos equipos en Córdoba. “Hemos tomado la decisión de que el partido con River sea con público de Talleres. A nosotros nos gusta mucho compartir el doble público, es parte de lo que el fútbol demanda, pero lo haremos con el 100% del público local”, afirmó el presidente en diálogo con Fox Sports.

El trasfondo de estas declaraciones se inscribe en una rivalidad creciente entre Talleres y River Plate, alimentada por enfrentamientos recientes cargados de polémica y por la presión que ambos equipos enfrentan en la recta final del torneo. Mientras los cordobeses buscan consolidar su permanencia y aspirar a la clasificación a octavos, el conjunto de Núñez necesita sumar para mantener vivas sus opciones de pelear por el título y asegurar su participación en la Copa Libertadores 2026.

Temas Relacionados

Andrés FassiRiver PlateTalleres de CórdobaFranco Armanideportes-argentina

Últimas Noticias

Argentina derrotó 1-0 a Colombia y jugará la final del Mundial Sub 20 después de 18 años

La Albiceleste se llevó la historia gracias al único tanto de Mateo Silvetti y buscará el título contra Marruecos, que sacó de competencia a Francia en los penales

Argentina derrotó 1-0 a Colombia

Chiquito Romero reveló los detalles de la última charla con Riquelme tras rescindir con Boca y la promesa que le hizo

El arquero, que continuará su carrera en Argentinos Juniors, contó cómo fue su despedida con el presidente del Xeneize

Chiquito Romero reveló los detalles

Argentina volverá a jugar la final del Mundial Sub 20 tras 18 años: día y horario del partido ante Marruecos

La Albiceleste derrotó a Colombia e irá por su séptimo título de la categoría

Argentina volverá a jugar la

Más allá del juego: la ciencia y los datos transforman la prevención de lesiones en la NFL

La liga de fútbol americano impulsa el seguimiento personalizado, los entrenamientos inteligentes y las simulaciones de temporadas enteras, los cuales anticipan el futuro de la seguridad y la longevidad deportiva. El rol clave de la inteligencia artificial en el deporte

Más allá del juego: la

Puso al tercer arquero y atajó el penal decisivo: la estrategia de Marruecos ante Francia que lo llevó a la final del Mundial Sub 20

El equipo africano usó sus tres guardametas en la semifinal y Abdelhakim El Mesbahi se vistió de héroe para lograr el pase a la definición

Puso al tercer arquero y
ÚLTIMAS NOTICIAS
Del alcaparrado a la empanada

Del alcaparrado a la empanada de calamares, qué platos marcan el pulso actual de la cocina latinoamericana

“Es una tortura”, dijo la mamá de la víctima tras la suspensión del juicio al acusado de abusar de su hija

Doble femicidio de Bahía Blanca: el familiar de las víctimas detenido admitió que estuvo en la casa

Elecciones 2025, en vivo: las últimas noticias de los comicios nacionales este miércoles 15 de octubre

Un hombre se paseó desnudo por una avenida de Mar del Plata y fue detenido

INFOBAE AMÉRICA
El jefe del Comando Sur

El jefe del Comando Sur de Estados Unidos buscó reforzar alianzas en el Caribe en medio de las tensiones con Venezuela

Persecución religiosa en China: denunciaron la detención de casi 30 pastores y feligreses de una iglesia protestante

Donald Trump aseguró que Hamas está buscando los restos de los rehenes israelíes: “Es un proceso complejo”

El inesperado secreto del Manchester United: ¿un videojuego grupal fuera del campo fue clave en el éxito de esta temporada?

Putin endureció la represión contra “agentes extranjeros” al reducir el requisito para procesos penales

TELESHOW
Nico Vázquez habló de su

Nico Vázquez habló de su incipiente relación sentimental con Dai Fernández: “No puedo negar algo que estoy sintiendo”

La hija de Yanina Latorre reveló la obsesión de su madre con un filtro de Instagram: “No puedo lograr que lo deje de usar”

Cómo es el estado de salud de Brunenger después del fuerte accidente que sufrió en la Autopista Panamericana

Rocío Oliva festejó el cumpleaños de Néstor Ortigoza con una romántica declaración: “Te amo, mi capitán”

El relato que emocionó a todos: una mujer contó por qué fue al recital de Soledad Pastorutti en medio del peor dolor