El polémico comentario de Andrés Frassi sobre Franco Armani que elevó la temperatura en la previa del duelo entre Talleres y River

Andrés Fassi chicaneó a Franco Armani en la previa del duelo entre Talleres y River

La previa del enfrentamiento entre Talleres y River Plate en el Estadio Mario Alberto Kempes levantó temperatura debido a una polémica declaración de Andrés Fassi, presidente del club cordobés, en un encuentro informal con hinchas. “Hay que patearle a Armani. Totalmente de acuerdo”, expresó Fassi, generando revuelo en la antesala de un partido clave para ambos conjuntos.

El contexto en el que se produjo este comentario resulta especialmente relevante. Talleres atraviesa una situación delicada en la tabla, con la necesidad de sumar puntos para alejarse de la zona de descenso, mientras que River Plate, dirigido por Marcelo Gallardo, busca revertir una racha negativa de seis derrotas en los últimos siete encuentros. El partido, correspondiente a la decimotercera fecha del Torneo Clausura 2025, se disputará el sábado 18 de octubre a las 22:15 en el Mario Alberto Kempes.

El polémico comentario de Andrés Fassi sobre Franco Armani

La controversia se desató cuando, en medio de una sesión de fotos y saludos con simpatizantes, uno de los presentes sugirió que el equipo debía animarse a rematar al arco defendido por Franco Armani. Fassi, lejos de esquivar la propuesta, la avaló con entusiasmo: “Sí señor, hay que patearle. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo”, respondió entre risas. Este gesto fue interpretado por algunos como una chicana dirigida al arquero campeón del mundo, que viene de sufrir un insólito blooper que propició el gol con el que Sarmiento venció a River en el Monumental el último fin de semana.

El propio Fassi ya había manifestado su descontento respecto a la programación del encuentro. En declaraciones a Sucesos Deportivos, el dirigente explicó: “Se le dio acceso al pedido de River de jugar el sábado y no al de Talleres de jugar el domingo. Hace 45 días que lo veníamos pidiendo y no se nos dio esa posibilidad. Es una lástima porque para nosotros era muy importante. No nos apoyó AFA y no nos apoyó la gente de River, ellos sabrán por qué. Será otra dificultad más a sortear”. La elección de la fecha, según Fassi, impidió que el club cordobés pudiera aprovechar el partido para realizar un congreso de filiales y fomentar la participación en las elecciones internas, previstas para el día siguiente.

En cuanto a la organización del evento, Fassi confirmó que el partido se jugará únicamente con público local, una decisión que rompe con la costumbre reciente de permitir la presencia de hinchas visitantes en los duelos entre ambos equipos en Córdoba. “Hemos tomado la decisión de que el partido con River sea con público de Talleres. A nosotros nos gusta mucho compartir el doble público, es parte de lo que el fútbol demanda, pero lo haremos con el 100% del público local”, afirmó el presidente en diálogo con Fox Sports.

El trasfondo de estas declaraciones se inscribe en una rivalidad creciente entre Talleres y River Plate, alimentada por enfrentamientos recientes cargados de polémica y por la presión que ambos equipos enfrentan en la recta final del torneo. Mientras los cordobeses buscan consolidar su permanencia y aspirar a la clasificación a octavos, el conjunto de Núñez necesita sumar para mantener vivas sus opciones de pelear por el título y asegurar su participación en la Copa Libertadores 2026.