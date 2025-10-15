Un piloto amigo del hijo de Michael Schumacher es investigado por abuso sexual contra una enfermera que atendía a la leyenda de la F1

La mansión de la familia Schumacher en Suiza habría sido el lugar del abuso sexual contra una enfermera

La mansión de la familia Schumacher en Gland, Suiza, es el escenario de una investigación judicial tras la acusación de abuso sexual contra un piloto de carreras, allegado a Mick, hijo de la leyenda de la Fórmula 1. El presunto delito, que involucra a una enfermera del equipo médico encargado de los cuidados de Michael Schumacher, ocurrió durante una noche en noviembre de 2019. La familia del siete veces campeón de la Máxima no se encontraba en la residencia y no ha tenido participación alguna en el proceso penal.

La información, que fue difundida en las últimas horas por el sitio suizo 24 Heures, indica que la noche del 23 de noviembre de 2019, la víctima, una mujer de unos treinta años, compartió un momento de esparcimiento con el piloto y otros colegas en la sala de billar de la propiedad. Tras una jornada laboral intensa, la reunión se prolongó con cócteles a base de vodka. La enfermera, afectada por el consumo de alcohol, perdió la estabilidad y tuvo que recostarse en el suelo. Dos compañeros, entre ellos un fisioterapeuta y el propio acusado, la trasladaron a una habitación individual destinada al personal de guardia, donde la acostaron sin desvestirla y salieron del cuarto. Poco después, el piloto, que se alojaba en una habitación contigua, habría regresado y, según la acusación, abusó sexualmente de la mujer en dos ocasiones, aprovechando su estado de inconsciencia. Los otros presentes no presenciaron ni escucharon nada inusual.

El piloto acusado, de nacionalidad australiana y cercano a Mick Schumacher, había intentado abrirse camino en la F1 antes de 2019, aunque sin éxito. En ese periodo, compartía circuitos y eventos con el hijo del legendario campeón, lo que le permitió acceder a la mansión de los Schumacher y beneficiarse de la hospitalidad familiar durante las competiciones europeas. Actualmente, el piloto se encuentra suspendido por dopaje y su carrera deportiva permanece en pausa.

La enfermera, que formaba parte del equipo médico encargado de los cuidados de Michael Schumacher tras su accidente de esquí en 2013, no mantenía una relación cercana con el acusado, a quien consideraba únicamente un amigo de la familia. Esta versión contrasta con la declaración del piloto, quien ante los investigadores afirmó que existía una relación amistosa previa y que incluso se habían besado en una ocasión anterior en un club de Ginebra. El fiscal Xavier Christe señaló, según el reporte del periódico de Suiza, que la naturaleza de la relación entre ambos sigue sin estar clara.

Mick Schumacher, el hijo de la leyenda de la F1, quedó en el medio de la investigación porque el supuesto abusador sería su amigo (REUTERS/Jennifer Lorenzini)

Al día siguiente de los hechos, la víctima no recordaba lo sucedido, pero ciertos indicios físicos y materiales despertaron sus sospechas. Tras intercambiar mensajes con el piloto, quien habría admitido lo ocurrido, la enfermera le pidió que no volviera a acercarse a ella. Decidió no informar a la familia Schumacher por temor a perder su empleo y optó por guardar silencio sobre el incidente.

La denuncia penal se presentó en enero de 2022, dos años después del presunto abuso, un plazo que, según especialistas, no resulta inusual en casos de violencia sexual debido al tiempo que puede requerir la víctima para asimilar lo sucedido y tomar la decisión de denunciar. Poco antes de presentar la denuncia, la enfermera fue despedida por la familia Schumacher, aunque sostiene que su desempeño laboral había sido intachable y que el despido se produjo tras la visita del acusado a la residencia.

El proceso judicial se encuentra en una fase incierta. El juicio estaba previsto para el pasado miércoles a las 9 de la maña (hora local), pero la ausencia del acusado, quien no ha dado señales de vida en los últimos meses, podría provocar su aplazamiento. Aunque el piloto colaboró inicialmente con la investigación y en 2024 viajó desde Australia para declarar ante el fiscal, donde reconoció una relación consentida, su paradero actual es desconocido. Los juicios que se celebran sin la presencia del acusado en la primera audiencia son excepcionales en el sistema judicial suizo.

Ni los abogados de las partes, Patrick Michod por la víctima y Luc Vaney por el acusado, ni la familia Schumacher emirieron comentarios sobre el caso. El entorno de la familia reiteró que ninguno de sus miembros estuvo presente durante los hechos ni ha sido consultado en el proceso, limitándose su vínculo al hecho de que el presunto delito ocurrió en su residencia. Hasta ahora, los representantes de la familia del ex piloto optaron por no responder a las solicitudes de información relacionadas con este caso.

Corinna Schumacher junto a Mick en 2024, cuando el hijo de la leyenda de la F1 era piloto reserva del equipo Mercedes (REUTERS/Leonhard Foeger)

Esta investigación salió a la luz después que se dieron a conocer detalles sobre el presente de Michael, que habría sufrido un “avance” en su salud. El periodista francés Stéfan L’Hermitt, del diario L’Équipe, afirmó en el podcast Le Grand Récit que durante el último año se habrían registrado “avances importantes” en la condición del expiloto.

El cronista sostuvo que, según su información, “Schumacher habría firmado un casco para una campaña benéfica”, un gesto que representaría la primera acción atribuida directamente a él desde el accidente y que hasta ahora no había podido ser verificada por fuentes independientes.

No obstante, el propio L’Hermitt matizó el alcance de estas novedades al declarar: “Diría que no está bien, pero podría estar mejorando”, subrayando la ausencia de datos verificables sobre la capacidad de comunicación del heptacampeón mundial, que seguiría siendo muy limitada. La repercusión de estas palabras fue inmediata entre los seguidores del piloto alemán, quienes desde el trágico episodio han recibido escasas noticias sobre su evolución.

Actualmente, Schumacher reside junto a su esposa Corinna en la finca de Mallorca, un entorno al que solo acceden familiares y amigos de máxima confianza, manteniendo así el férreo hermetismo que ha caracterizado la vida del expiloto desde 2013.