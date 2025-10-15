El particular look de una figura del fútbol que llamó la atención de los fanáticos: “Creo que estoy viendo a mi profesor”

Haaland publicó la imagen en sus redes sociales (@erling)

El delantero noruego Erling Haaland se ha convertido en el centro de conversación en redes sociales tras compartir una imagen en su cuenta oficial de Instagram con un llamativo atuendo para jugar al golf en el sur de España. La publicación no solo destacó por el lugar o la actividad, sino especialmente por el estilismo del jugador de Manchester City, que para muchos usuarios evocó la figura de un profesor de geografía o historia.

La imagen muestra a Haaland, de 25 años, luciendo un pantalón verde, chaleco a juego, camisa a cuadros, una boina y un bolso de diseño Hermès Hac 40, valorado en 10.900 euros, un accesorio poco habitual en los circuitos de golf. El propio jugador acompañó la fotografía con la palabra “Camos (camuflaje)”, haciendo alusión al tono de su vestimenta.

La reacción fue inmediata tanto de seguidores como de compañeros de profesión. Jack Grealish, su ex compañero de equipo en el City, comentó con humor “¡El mejor chico del mundo!” y varios emojis sonrientes.

Haaland se fotografió con sus amigos, vestidos a tono (@erling)

La atención al look de Haaland llega en un contexto particular. El delantero noruego viajó en jet privado a Málaga después de anotar tres goles con su selección ante Israel en un partido de clasificación al Mundial 2026. Tras esa actuación, el seleccionador nacional, Stale Solbakken, concedió licencia a varios jugadores, incluido Haaland, debido a la acumulación de partidos y la necesidad de regular su carga física.

Haaland decidió compartir detalles de sus actividades durante su tiempo libre. Aunque en una publicación se le observa primero con un atuendo deportivo tradicional, la que más llamó la atención fue la del llamativo look que se volvió viral. La imagen captó la atención con rapidez. Decenas de usuarios consideraron el atuendo “clásico” y bromearon sobre su parecido con profesores de distintas materias. Entre los mensajes destacados figuraron algunos como: “Nuestro profesor de historia ¿cuál es el siguiente tema, profesor?” o “Creo que estoy viendo a mi profesor de geografía ahí”.

En el ámbito deportivo, Noruega lidera actualmente su grupo de clasificación mundialista y Haaland mantiene la concentración en sus objetivos. El regreso de Haaland a la disciplina del City, en tanto, implica prepararse junto al resto del plantel dirigido por Pep Guardiola para el enfrentamiento ante el Everton en el estadio Etihad este fin de semana.

Haaland pasó su tiempo libre en un campo de golf (@erling)

La decisión de liberar a Haaland antes del final de la concentración noruega, según explicó el cuerpo técnico, responde a una estrategia para preservar el estado físico del delantero, considerado clave tanto por el Manchester City como por la selección nacional. Las autoridades médicas de ambos equipos gestionan cuidadosamente la participación del futbolista para evitar episodios de fatiga en una temporada exigente en la que el City disputa Premier League, Liga de Campeones y copas nacionales.

La publicación de Haaland alcanzó a más de 38,5 millones de seguidores en Instagram, generando miles de interacciones y potenciando su presencia como figura fuera del campo. Para el City, el breve descanso de su goleador antes de la reanudación de la competencia representa la oportunidad de contar con un jugador físicamente fresco en una etapa importante.