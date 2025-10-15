De firmar un contrato por 200 millones de euros y ganar 5 Champions con el Real Madrid al miedo de quedar en bancarrota

Gareth Bale, futbolista y embajador galés posa después de que Reino Unido e Irlanda fueran elegidos para albergar el torneo de fútbol Euro 2028 durante la ceremonia de anuncio de los anfitriones de la UEFA EURO 2028 y 2032 en la sede de la UEFA , en Nyon, Suiza. EFE/EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Para la mayoría de los fanáticos del fútbol, las estrellas que supieron brillar en competiciones europeas jamás deberían tener temores en relación a la economía de cada individuo. Sin embargo, hay casos que exceden a la regla y confirman que las estrellas también tienen sus dificultades internas, a pesar de contar con salarios extremadamente superiores al de la media.

Un caso que ha llamado la atención en las últimas horas fue el de Gareth Bale, aquel extremo que supo brillar en el Real Madrid, Tottenham, Southampton, Los Ángeles FC y la selección de Gales. A pesar de haber conquistado en cinco ocasiones la Champions League con el Merengue y haber gestado una trayectoria a base de títulos con la Casa Blanca, el ex delantero que actualmente se dedica al golf reveló sus inseguridades más íntimas.

El temor a la bancarrota ha marcado la transición de Gareth Bale desde su retiro del fútbol profesional, pese a los más de 170 millones de euros obtenidos durante su carrera, especialmente en su etapa con la camiseta del club de la capital española. El galés, que anunció su retiro en enero de 2023 tras una breve experiencia en la MLS, ha optado por diversificar sus inversiones para proteger su patrimonio, según relató en una entrevista con Front Office Sports.

La preocupación por el futuro financiero tras el retiro no es infrecuente entre deportistas de élite. Gareth Bale confesó que el riesgo de perderlo todo siempre estuvo presente en su mente: “Siempre fue algo que me asustó”, explicó, aludiendo a los numerosos casos de atletas que, tras finalizar sus carreras, enfrentan graves dificultades económicas.

El ex atacante señaló que la falta de conocimientos para gestionar grandes sumas de dinero suele ser un factor determinante en estos desenlaces. “Lees artículos sobre deportistas que terminan sus carreras y acaban en la bancarrota”, comentó, y añadió que muchos colegas optan por un estilo de vida lujoso, algo que él procuró evitar. “Muchos atletas viven una vida de lujo, algo que yo intenté no hacer”, argumentó.

El paso de Gareth Bale por el Real Madrid comenzó en 2013, tras protagonizar una de las transferencias más costosas de la historia cuando ya era una estrella en el Tottenham Hotspur. Durante nueve temporadas, con un paréntesis en el que regresó cedido al equipo inglés, el galés acumuló una fortuna considerable. Sin embargo, el final de su carrera deportiva le planteó una pregunta fundamental: “¿Cómo hace la gente para reestructurar sus vidas?”. Para responder a ese desafío, optó por invertir en distintos sectores, convencido de que la diversificación era la mejor estrategia para protegerse de posibles fracasos. “Si una de ellas fallaba, no lo perdería todo”, explicó.

Entre las iniciativas empresariales que ha explorado tras su retiro, ha apostado por bares temáticos vinculados al minigolf, una disciplina que también ha practicado a nivel profesional. Además, ha incursionado como comentarista en la televisión británica durante partidos de la Champions League. Su nombre también ha sido vinculado al Cardiff City, el club de su ciudad natal y donde comenzó a destacar como futbolista, en calidad de posible propietario. Aunque no ha confirmado ni desmentido su interés en adquirir una participación en la entidad, expresó su afecto por el equipo: “Es un club que lleva varios años en declive, pero que tiene un gran potencial siendo el único club de la ciudad”, concluyó. En la mente de Bale, sus objetivos en el deporte que tanto amaba fueron cumplidos y los trasladó al golf, donde participó de los torneos más importantes del planeta.

El galés en el BMW PGA Championship - Wentworth Club de Virginia. Foto: Reuters/Andrew Couldridge