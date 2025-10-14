Mateo Retegui anotó dos tantos en el triunfo de Italia ante Israel: todos los goles del día en las Eliminatorias europeas

En una nueva jornada de las Eliminatorias Europeas, Mateo Retegui acaparó todos los flashes en el cierre de la fecha FIFA de octubre. Italia se impuso 3-0 sobre Israel con una actuación descollante del delantero con raíces argentinas. Además, la victoria le aseguró al cuadro de Gennaro Gattuso un lugar como mínimo en el repechaje de cara al Mundial 2026.

En el Bluenergy Stadium, Retegui abrió el marcador en el tiempo de descuento del primer tiempo de penal: ejecutó la pena máxima de manera perfecta al encajar la pelota en el ángulo. Aunque el más destacado fue el segundo, a los 73 minutos de juego, cuando se despachó con un auténtico golazo. Recuperó el balón cerca del área rival después de presionar y, tras posicionarse para rematar con su pierna derecha, sacó un potente sablazo que tomó una comba perfecta antes de entrar en los tres palos.

Antes del final del encuentro, Gianluca Mancini estampó el 3-0 final. De esta manera, Italia escaló a la segunda ubicación con 15 unidades, a tres de Noruega (18). Cabe destacar que, tras enfrentarse a Moldavia y Estonia, respectivamente, los Tanos y los Vikingos Rojos se enfrentarán en la última jornada del Grupo I, en un duelo que podría definir quién se clasifica de manera directa a la Copa del Mundo.

Letonia 0-5 Inglaterra

Inglaterra aseguró su pase al Mundial como líder del Grupo K tras vencer 5-0 a Letonia y sumar una campaña perfecta en la clasificación, con seis victorias y seis partidos con la portería a cero, cuando aún restan dos partidos por disputar. Esto le permitió convertirse en la primera selección europea en asegurar su presencia en la cita mundialista.

El partido se resolvió prácticamente en la primera mitad, cuando Anthony Gordon abrió el marcador y Harry Kane anotó dos goles más, alcanzando un total de 76 tantos con los Three Lions. En la segunda parte, un autogol de Maksims Tonisevs y un tanto de Eberechi Eze completaron la goleada.

En este contexto, con 18 unidades, el combinado nacional de Thomas Tuchel confirmó su presencia en la Copa del Mundo: será su 17ª participación y la 8ª de forma consecutiva. En el otro encuentro del grupo K, Serbia le ganó 3-1 a Andorra y escaló a la tercera posición con 10 unidades. Albania, que marcha en el segundo puesto, tiene 11.

España 4-0 Bulgaria

España alcanzó un nuevo hito al igualar la marca de 29 partidos consecutivos sin perder, cifra lograda durante la era de Vicente del Bosque. El equipo dirigido por Luis de la Fuente superó 4-0 a Bulgaria en un encuentro que consolidó su dominio en la fase de clasificación rumbo al Mundial.

Mikel Merino se destacó con un doblete que encaminó la victoria de la Furia Roja, que dominó de principio a fin en el Estadio Municipal José Zorrilla. Tras ponerse 3-0 por el gol en contra de Atanas Chernev, Mikel Oyarzabal selló la goleada con un tanto de penal en el tiempo compensatorio.

De esta manera, España mantiene el paso perfecto en las Eliminatorias UEFA con 12 puntos. Por detrás se ubica Turquía, que venció por 4-1 a Georgia y suma nueve unidades.

Portugal 2-2 Hungría

En el Estadio José Alvalade, Hungría le arruinó la fiesta a Portugal después de empatarle el partido 2-2 en el último minuto. Esto privó a los Lusos de sellar su boleto a la próxima Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá, aunque tienen encaminada su clasificación.

Al mismo tiempo, Cristiano Ronaldo, que convirtió un doblete, alcanzó un nuevo récord al convertirse en el máximo goleador en clasificatorios a la Copa del Mundo con 41 goles, superando a Carlos Pescadito Ruíz. Vale destacar que el partido comenzó cuesta arriba para los locales, que recibieron un gol de Attila Szalai a los ocho minutos. Pese a que el Bicho logró remontar el duelo con sus conversiones, Dominik Szoboszlai marcó en el tiempo de descuento y obligó a la definición de la zona en la próxima fecha FIFA.

Portugal lidera el grupo F con 10 puntos, mientras que Hungría quedó en la segunda ubicación con cinco. Irlandia se impuso 1-0 sobre Armenia y marcha tercera con cuatro unidades.

TODOS LOS GOLES DE LA JORNADA DE LAS ELIMINATORIAS EUROPEAS

Andorra 1-3 Serbia

Turquía 4-1 Georgia

Irlanda 1-0 Armenia

Estonia 1-1 Moldavia