La importante baja que sufrió la selección argentina antes de enfrentar a Colombia en la semifinal del Mundial Sub 20

El elenco nacional albiceleste no podrá contar con uno de los pilares en defensa

La selección argentina Sub 20
La selección argentina Sub 20 sufrió una baja por lesión (REUTERS/Pablo Sanhueza)

La selección argentina Sub 20 afronta un nuevo desafío en el Mundial de la categoría que se disputa en Chile, tras confirmarse la baja de uno de sus jugadores clave para la recta final del torneo. Valente Pierani, defensor de Estudiantes de La Plata y habitual titular en el equipo dirigido por Diego Placente, sufrió una lesión en una rodilla que lo dejará fuera de la competencia.

Este problema físico se produjo durante la victoria frente a México, cuando Pierani debió abandonar el campo a los 28 minutos del primer tiempo.

La noticia representa un golpe para el plantel argentino, que venía de imponerse con autoridad ante el conjunto mexicano y asegurarse un lugar en las semifinales. La confirmación de la lesión de Pierani llegó un día después del triunfo, dejando al equipo sin uno de sus pilares defensivos para la definición del certamen.

“El objetivo es llegar al último día. Estamos más cerca, ahora hay que recuperar a los soldados para la próxima batalla: Colombia será durísimo. Si queremos llegar lejos, necesitamos de todos”, expresó Diego Placente tras el 2-0 a México.

Pierani se lesionó y no
Pierani se lesionó y no podrá jugar ante Colombia (AP Photo/Andre Penner)

El reemplazo natural de Pierani será Juan Manuel Villalba, quien se perfila para ocupar su lugar en el encuentro de semifinales ante Colombia, programado para el próximo miércoles. La capacidad del equipo para sobreponerse a las bajas ha sido una constante a lo largo del torneo, una situación que se ha visto agravada por otras ausencias recientes y previas.

Antes de la lesión de Pierani, el plantel ya había sufrido la baja de Álvaro Montoro, quien quedó descartado para el resto del Mundial tras fracturarse la clavícula en la goleada frente a Nigeria. Además, Maher Carrizo, una de las figuras del equipo, recibió su segunda tarjeta amarilla y no podrá disputar la semifinal contra Colombia.

El dato más relevante es que Argentina rompió una sequía de casi veinte años sin llegar a esta instancia en el Mundial Sub 20. La última vez que lo logró fue en Canadá 2007, cuando venció 3-0 a Chile en semifinales con un equipo liderado por Sergio Agüero y se consagró campeón tras superar 2-1 a República Checa en la final.

Desde entonces, el seleccionado juvenil no logró clasificar a los Mundiales de Egipto 2009 y Turquía 2013, fue eliminado en fase de grupos en Nueva Zelanda 2015 y Corea del Sur 2017, y acumuló dos eliminaciones consecutivas en octavos de final en Polonia 2019 y en la edición disputada en Argentina 2023. En ese período, la mejor actuación fue en Colombia 2011, donde alcanzó los cuartos de final y perdió por penales ante Portugal.

Por su parte, Colombia llega a las semifinales tras liderar el Grupo F, producto de una victoria 1-0 sobre Arabia Saudita, un empate sin goles ante Noruega y una igualdad 1-1 frente a Nigeria. Los cafeteros igualaron en puntos, goles a favor y en contra, y enfrentamiento directo con los europeos, por lo que la clasificación se definió por conducta deportiva. En octavos de final, superaron 3-1 a Sudáfrica y, en cuartos, eliminaron a España con un triplete de Neyser Villarreal.

El historial reciente entre Argentina y Colombia en la categoría Sub 20 incluye dos enfrentamientos en el último Sudamericano disputado en Venezuela entre enero y febrero. En la primera ronda, empataron 1-1, resultado que permitió a ambos equipos terminar como líderes de su grupo. En el Hexagonal Final, el conjunto dirigido por Placente se impuso 1-0 con un gol agónico de Ian Subiabre; la Albiceleste finalizó segunda detrás de Brasil, mientras que los cafeteros compartieron el tercer puesto con Paraguay.

