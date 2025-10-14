El show de Cristiano Ronaldo en el empate de Portugal: del récord histórico de goles a un insólito blooper en un tiro libre

Cristiano Ronaldo logró romper una marca histórica con la selección de Portugal y se convirtió con 40 años en el máximo goleador de todos los tiempos en eliminatorias para la Copa del Mundo FIFA, superando con su doblete ante Hungría al guatemalteco Carlos Pescadito Ruiz.

El astro nacido en la isla de Madeira marcó por duplicado en el estadio José Alvalde de Lisboa para un empate 2-2 del seleccionado dirigido por Roberto Martínez que lo acerca a la clasificación al Mundial 2026 en el Grupo F, que lidera con 10 puntos, con 5 de diferencia sobre Hungría, su inmediato perseguidor.

Ronaldo llegó este martes al duelo de Eliminatorias de la UEFA con 39 goles en 50 partidos, igualado en la cima del ranking con el Pescadito Ruiz, goleador del seleccionado de Guatemala, quien llegó a dicha cifra a lo largo de su carrera internacional que abarcó los años 1998 a 2016. Detrás el Bicho (41 goles) quedaron el argentino Lionel Messi (36) y el retirado iraní Ali Daei (35). Teniendo en cuenta que el rosarino afirmó que no volvería a jugar Eliminatorias con Argentina, el único que podría alcanzar al portugués es el polaco Robert Lewandowski, con 33 tantos.

*El primer gol de Cristiano Ronaldo con el que superó el récord del Pescadito Ruiz

El luso, cinco veces ganador del Balón de Oro, abrió el marcador contra el seleccionado magiar a los 22 minutos de juego, alcanzando los 40 festejos en partidos de clasificación a un Mundial, sin importar la confederación. El Bicho conectó en el área un potente centro de Nelson Semedo y sentenció debajo del arco al húngaro Balász Tóth. El segundo del delantero de Al Nassr llegó en el cierre del primer tiempo apareciendo en posición de 9 para conectar un envío desde el sector izquierdo de Nuno Mendes.

En otra de las acciones de color que arrojó el partido, Ronaldo fue protagonista de un blooper en el campo de juego con Nuno Mendes. Corrían 13 minutos y, con el marcador 1-0 en favor de la visita, Portugal tuvo un tiro libre peligroso cerca del área de Hungría. Cristiano habló con su compañero para ejecutar una jugada ensayada, pero nada salió como estaba planeado. El Bicho amagó con patear, Mendes se llevó el balón y se desentendió del mismo pensando que el delantero venía detrás.

El show de Cristiano Ronaldo se terminó a los 78 minutos cuando Roberto Martínez lo sacó del campo para que el público le regalara una ovación y para darle un poco de rodaje a Gonçalo Ramos. Hasta ese momento, Portugal vencía a Hungría 2-1 y estaba consiguiendo su boleto a la Copa del Mundo 2026. Cuando parecía que Lisboa iba a terminar en una fiesta, apareció en el final del partido el gol de Dominik Szoboszlai para un agónico empate que le da algo de esperanzas a los magiares, al menos con conseguir un repechaje.

*El blooper de Cristiano Ronaldo y Nuno Mendes en un tiro libre

El próximo 13 de noviembre, Portugal intentará clasificarse al Mundial de 2026 en su visita a Irlanda y de no lograrlo tendrá una nueva oportunidad en Lisboa frente a Armenia, el 16. Hungría, en tanto, marcha segunda en la zona y deberá ganar sus dos partidos y esperar que los lusos caigan en sus dos presentaciones.

En cuanto a sus números personales, Cristiano Ronaldo continúa en carrera para alcanzar los 1000 goles. El portugués lleva en total 948 tantos convertidos en 1291 partidos oficiales. Su perseguidor es nada menos que Lionel Messi, quien acumula 886 festejos en 1128 encuentros.

LOS MÁXIMOS GOLEADORES DE LA HISTORIA EN LAS ELIMINATORIAS DE LA FIFA:

Cristiano Ronaldo (Portugal), 41 goles Carlos Ruiz (Guatemala), 39 goles Lionel Messi (Argentina), 36 goles Ali Daei (Irán), 35 goles Robert Lewandoswski (Polonia), 33 goles

*El resumen del empate 2-2 de Portugal con Hungría en las Eliminatorias UEFA