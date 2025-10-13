La racha negativa que igualó el River de Gallardo tras la dura caída ante Sarmiento: los números rojos de su segundo ciclo

River Plate volvió a decepcionar en el Monumental: perdió 1-0 ante Sarmiento de Junín y profundizó su mal momento luego de haber quedado afuera de la Copa Libertadores a manos de Palmeiras. El Millonario sufrió la sexta derrota en los últimos siete partidos, una racha que para encontrar un antecedente obliga a los fanáticos a remontarse a 1982, es decir, hace 43 años.

En aquella ocasión, el Millonario había perdido con Newell’s, Peñarol (dos veces), Argentinos, Flamengo y Quilmes. Como en esta serie, sólo le había ganado a Racing. En el presente, justamente, la victoria ante la Academia por Copa Argentina le permite soñar con el título en el certamen federal, en el que se encuentra en semifinales y se probará ante Independiente Rivadavia.

Pero en el Torneo Clausura, el nivel deficiente del conjunto dirigido por Marcelo Gallardo lo llevó a caer al quinto puesto del Grupo B. Y si Deportivo Riestra le gana este lunes a Platense relegará a River de la zona de clasificación a la próxima Copa Libertadores. Un combo que explica por qué el plantel se marchó de Núñez entre silbidos y cánticos de reprobación.

“No es el mejor momento, reconocerlo no está mal, es evidente. Tal vez es hasta el momento menos reconocible con lo que uno pretende del equipo. En esa adversidad en la que nos encontramos, hay que hacerse responsable”, remarcó el Muñeco, de 49 años.

“He vivido muchas como estas, tengo que reconocer que no nací ganando siempre. Me he criado a base de adversidades, tengo muchísimas vivencias para tener argumentos. Yo me pongo objetivos todo el tiempo, no vengo a vivir gratis acá. ¿Tengo una espalda gigante? No. Haber vivido lo que hemos vivido me identifica con la gente. Después, los objetivos... Uno no viene a vivir del pasado acá“, añadió.

Gallardo gesticula en el tropiezo ante Sarmiento (FOTOBAIRES)

Desde su retorno a la institución, con la estatua en las puertas del Monumental, Gallardo aún no ha ganado títulos. Los números resumen también el raquítico rendimiento: tras el empate 1-1 contra Huracán en el Monumental el 10 de agosto de 2024, el Muñeco se calzó el buzo de entrenador en 71 encuentros, en los que cosechó 33 victorias, 25 empates y 13 derrotas.

Estos números distan demasiado de lo acontecido en su primera etapa, en la que se convirtió en el técnico más ganador de la historia de la institución (tres Copas Argentina, tres Recopas Sudamericanas, dos Copas Libertadores, dos Supercopas Argentinas, una Copa Sudamericana, una Suruga Bank, una Liga Profesional y un Trofeo de Campeones).

Tomando como medida su primera aventura en el Millonario (dirigió en total 425 partidos, en los que ganó 232, empató 101 y perdió 92, quedándose con un 62.50 de los puntos), en el mismo lapso de encuentros de los que acumula en esta segunda etapa, en la primera ya había ganado la Recopa Sudamericana ante San Lorenzo y la Copa Sudamericana (eliminando a Boca Juniors en la semifinal).

En total, el segundo ciclo de Gallardo tuvo un desembolso del Millonario cercano a los 78 millones de dólares según las cifras estimativas del sitio especializado Transfermarkt con Castaño (14 millones), Driussi (11 millones), Salas (9 millones) y Martínez Quarta (8 millones) como los apellidos que más costo significaron para las arcas del club. Galarza, Portillo, Pezzella, Bustos y Montiel obligaron a invertir unos cinco millones de dólares por cada uno, pero además River pagó por los arribos de Quinteros (2.5 millones), Acuña (2 millones), Meza (2 millones) y Tapia (1 millón). El caso de Galoppo suma una particularidad: llegó a préstamo con una obligación de compra por 3.2 millones de dólares que seguramente será ejecutada.

“En estos dos meses que quedan de competencia, quedan dos partidos de Copa Argentina y el torneo, en el que estás en la pelea, y el clásico con Boca. Hay que asimilar el momento, desde mi lugar, responsabilizarme, y seguir. No queda otra que seguir”, concluyó el DT, que tendrá la chance de intentar revertir este presente el próximo sábado, cuando su equipo visite a Talleres en Córdoba.