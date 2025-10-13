Deportes

“Fuimos todos unos egocéntricos que no ganamos nada”: la dura reflexión de Steven Gerrard sobre su paso por la Selección de Inglaterra

En una charla con Rio Ferdinand para su podcast, el exjugador y actual entrenador de fútbol reconoció la falta de unión del grupo y la rivalidad entre clubes que impidió lograr la gloria internacional

Por Fausto Urriste

Guardar
Steven Gerrard admitió que la
Steven Gerrard admitió que la falta de unión impidió el éxito de la generación dorada de Inglaterra (YouTube: Rio Ferdinand Presents)

Steven Gerrard, leyenda del Liverpool y referente de la llamada generación dorada de la selección inglesa, expuso su autocrítica y frustración en el podcast de YouTube Rio Ferdinand Presents.

Al conversar con Rio Ferdinand, exdefensor del Manchester United, Gerrard reflexionó sobre los motivos que impidieron que un grupo repleto de talento alcanzara la gloria internacional: “Creo que fuimos todos unos egocéntricos que no ganamos nada”, admitió.

Durante la charla, Gerrard abordó la incapacidad de transformar el potencial individual en éxitos colectivos y reconoció: “Nunca llegamos a ser un verdadero equipo en la selección inglesa”.

La rivalidad entre clubes y
La rivalidad entre clubes y la ausencia de camaradería marcaron el fracaso de la selección inglesa, según Gerrard (Action Images/John Sibley/REUTERS/Livepic)

Añadió que la convivencia con figuras como Frank Lampard, Paul Scholes, Michael Owen, Jamie Carragher y Gary Neville estuvo marcada por la rivalidad entre jugadores de clubes como Liverpool, Manchester United y Chelsea.

Había amargura, un poco de odio”, afirmó, y lamentó una cultura futbolística que no favorecía la unión: “Todos en nuestras habitaciones, sin ser realmente amigos ni un equipo”.

Diferencias entre el ambiente del Liverpool y la Selección

Gerrard explicó cómo la rivalidad de los clubes dificultó que la selección inglesa fuera un grupo cohesionado. Recordó que durante los últimos días de concentración, justo antes de los partidos, el equipo comenzaba a conectarse, pero ese lazo se rompía cuando cada jugador regresaba a su club.

El exjugador destaca la diferencia
El exjugador destaca la diferencia entre el ambiente familiar del Liverpool y la desconexión en la selección nacional (YouTube: Rio Ferdinand Presents)

Contrapuso esta situación al ambiente en Liverpool, donde experimentó un profundo sentido de pertenencia: “En el Liverpool sentía que formaba parte de una familia; en Inglaterra, no”.

Según él, la verdadera diferencia residía en la camaradería y el apoyo mutuo que encontraba en su club, algo que nunca logró alcanzar con la camiseta nacional.

Asunción de responsabilidades y evolución personal

En el mismo diálogo, Gerrard asumió su parte de responsabilidad por la falta de unión, reconociendo: “Eso también es culpa mía. Porque a veces no rendí al nivel esperado”.

Gerrard asume su responsabilidad y
Gerrard asume su responsabilidad y valora la autocrítica como clave para el crecimiento personal y profesional (REUTERS/Ian Walton)

Elogió la honestidad de compañeros como Lampard y Scholes, y destacó que, con la madurez, las relaciones mejoraron: “Ahora soy más cercano a algunos excompañeros que durante los años que jugamos juntos”.

Esta evolución le llevó a cuestionar por qué esa conexión no se dio antes, atribuyéndolo en parte a la inmadurez colectiva y a la falta de liderazgo desde el cuerpo técnico.

Opiniones, legado y visión sobre el fútbol actual

Gerrard expresó su admiración hacia colegas como Michael Owen, a quien consideró infravalorado, y afirmó: “Paul Scholes sería el mejor centrocampista de la Premier League actual”.

La madurez permitió a Gerrard
La madurez permitió a Gerrard y sus excompañeros fortalecer sus vínculos fuera de las canchas (Action Images)

Sobre sí mismo, admitió que su estilo competitivo y físico requeriría una gran adaptación al fútbol inglés de hoy: “Tendría que adaptarme mucho, y eso quitaría parte de mi esencia”.

El exjugador también reflexionó sobre el liderazgo y el crecimiento personal, recordando que ser capitán del Liverpool le supuso un desafío que le ayudó a aprender a liderar con el ejemplo: “No era un líder vocal, pero mi forma de jugar me llevó a ser capitán”.

Subrayó la importancia de la autocrítica y de asumir responsabilidades tanto en los éxitos como en los fracasos, un principio que quería trasladar a su faceta de entrenador.

El vínculo de Gerrard con
El vínculo de Gerrard con el Liverpool se fortaleció tras su retiro, destacando el sentido de pertenencia y respeto mutuo (Action Images)

La madurez permitió que los miembros de aquella generación dorada mantengan hoy un vínculo más fuerte. Gerrard afirmó: “Ahora somos más cercanos y conectados que cuando compartíamos vestuario”.

Considera que este cambio de mentalidad permitió a las nuevas generaciones de futbolistas ingleses lograr resultados superiores, favoreciendo un ambiente más sano y colaborativo.

En el cierre de la entrevista, Gerrard repasó su carrera, compartió su visión sobre el fútbol actual y el pasado, y recalcó la presión de jugar en clubes grandes. Destacó la relevancia de gestionar los momentos difíciles y rodearse de las personas adecuadas en el cuerpo técnico.

El exfutbolista considera que la
El exfutbolista considera que la nueva mentalidad favorece el éxito de las generaciones actuales de Inglaterra (REUTERS/David Klein)

Además, manifestó su deseo de asumir nuevos retos como entrenador, aunque únicamente aceptará proyectos donde pueda competir al máximo nivel.

Finalmente, Gerrard confesó que, tras su retiro, su vínculo con el Liverpool se fortaleció. Subrayó que el club le brinda más apoyo y reconocimiento desde que dejó de ser jugador, y afirmó que el sentido de pertenencia y el respeto mutuo representan los legados más valiosos de su trayectoria.

Temas Relacionados

Steven GerrardLiverpoolSelección de InglaterraGeneración dorada InglaterraRio FerdinandPremier LeagueNewsroom BUEMagazinesEntrevistas Podcast

Últimas Noticias

Una sesión de fotos y un flechazo: la historia de amor entre una de las nuevas figuras de la Selección y su novia futbolista

El defensor Marcos Senesi y la británica Kelci-Rose Bowers se conocieron en el Bournemouth y desde allí edificaron un tierno romance. Incluso, el argentino la trajo de visita al país para que conociera sus raíces

Una sesión de fotos y

Los detalles ocultos del “pacto de amor” entre Miguel Ángel Russo y Juan Román Riquelme

Jamás dejaron de estar comunicados desde que el DT fue despedido del club en 2021. Cómo se originó su tercer ciclo en Boca Juniors

Los detalles ocultos del “pacto

Del fastidio de Gallardo a lesión que casi se produjo Sava: así vivieron los técnicos la derrota de River ante Sarmiento

El Muñeco y el Colorado estuvieron intensos detrás de la línea de cal. Finalmente, el Verde de Junín se llevó un triunfazo del Monumental

Del fastidio de Gallardo a

La racha negativa que igualó el River de Gallardo tras la dura caída ante Sarmiento: los números rojos de su segundo ciclo

El Millonario cayó ante Sarmiento en Núñez y acumula seis derrotas en los últimos siete encuentros

La racha negativa que igualó

La lupa sobre el gol anulado a Borja en la derrota de River ante Sarmiento: el misterioso número en la mano del colombiano

El tanto del delantero, tras el gran desborde del juvenil Jaime, no fue convalidado a instancias del VAR

La lupa sobre el gol
ÚLTIMAS NOTICIAS
Robaron una moto en La

Robaron una moto en La Plata, escaparon, chocaron y fueron detenidos: tienen entre 12 y 15 años

El incendio en la Quebrada del Condorito en Córdoba permanece activo y ya se consumieron más de mil hectáreas

Dos hombres acuchillaron a otro en La Plata para robarle el celular y fueron detenidos

Para qué sirve frotar un diente de ajo en la parrilla antes de hacer el asado

Hallaron muerta y mutilada a una mujer en su casa de Córdoba tras un mes sin noticias de ella

INFOBAE AMÉRICA
Cuando el “por si acaso”

Cuando el “por si acaso” se vuelve ansiedad: cómo la mente crea problemas que no existen

Trump llegó a Israel para reunirse con los familiares de los rehenes liberados y hablar ante el Parlamento

Los rehenes argentinos Ariel y David Cunio llamaron a su madre, Silvia: “Al principio rechacé la llamada porque no sabía que eran ellos”

Los terroristas de Hamas liberaron a los 20 rehenes israelíes vivos tras más de dos años secuestrados en Gaza

Los caminos de Lucía Franco, de la alquimia y el surrealismo a la pintura espiritual

TELESHOW
Oky Appo y la ex

Oky Appo y la ex GH Gabriela Gianatassio confirmaron su separación tras la polémica por comentarios gordofóbicos del streamer

Luisana Lopilato deslumbró en malla enteriza arriba de un yate: sus postales a puro amor con Michael Bublé

La gran final de La Voz Argentina: así cantaron Nicolás Behringer, Milagros Amud, Alan Lez y Eugenia Rodríguez

Benicio, el hijo menor de Pampita y Benjamín Vicuña cumplió 11 años: fútbol, inflables y la torta con sus tres ídolos

El nuevo emprendimiento de Rusherking, lejos de la música: “Lo conocí en Nueva York”