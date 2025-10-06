Streamer argentino ‘cobró’ al Liverpool por haber vendido a Luis Díaz: “Subestimaste el talento sudamericano”

Davoo Xeneize "cobró" al Liverpool haber vendido a Luis Díaz- crédito @clipsfutbol18/ TikTok

En Liverpool extrañan —y de qué manera— al colombiano Luis Díaz. Y no es para menos, pues mientras el atacante brilla con el Bayern Munich, consolidándose no solo como una de las figuras de su club, sino de toda la Bundesliga, el equipo dirigido por Arne Slot enfrenta una seguidilla de resultados negativos, algo poco habitual para el conjunto de Merseyside.

Específicamente, Liverpool ha acumulado tres derrotas consecutivas en las últimas semanas. Crystal Palace, Galatasaray y Chelsea han sido los equipos que le han arrebatado puntos al cuadro británico, que parece no encontrar el rumbo.

Esta situación fue destacada por Davoo Xeneize, uno de los streamers más populares de Sudamérica, quien no ha ocultado su admiración por futbolistas como Juan Fernando Quintero, James Rodríguez, Falcao García y Luis Díaz.

En una de sus más recientes intervenciones, el creador de contenido argentino recordó que el equipo inglés poco hizo por retener al guajiro, así como al uruguayo Darwin Núñez, quienes partieron rumbo al Bayern Munich y al Al Hilal de Arabia Saudita, respectivamente.

Luis Díaz ha recibido múltiples elogios desde Argentina desde que estaba, incluso, en el Junior de Barranquilla- crédito Jesús Avilés/ Infobae

Davoo enfatizó que los Reds optaron por traer delanteros europeos para reemplazar a los sudamericanos, una estrategia que, al parecer, no ha dado resultados positivos después de varios meses desde el inicio de la temporada.

“Cosas que pasan. Evidentemente, no les salió barato vender a Lucho Díaz. ¿Qué pasa, Liverpool? ¿Creían que vender a Lucho Díaz les iba a salir barato? Todo bien con (Alexander) Isak, todo bien con (Hugo) Ekitiké, todo bien con Florian Wirtz”, expresó.

El argentino sentenció: “Vos necesitás un extremo que sepa el uno contra uno, que tenga gambeta, que sea creativo, que tenga imaginación, que juegue según cómo se va formando la jugada. Ese jugador, ¿sabés por qué se lo vendiste a Liverpool? Porque subestimás el talento sudamericano”.

Davoo Xeneize es uno de los streamers más famosos de Sudamérica- crédito @davoobj/ Instagram

“Dijiste, (haciendo referencia al Liverpool), ‘Me saco de encima a Lucho Díaz, que es el mejor extremo izquierdo que tengo. Me saco de encima a Darwin Núñez, que es el problema del Liverpool. Me gasto 500 millones en tres jugadores. Te felicito, Liverpool. Dejaste afuera a los sudamericanos y contrataste tres europeos: Isak, Wirtz y Ekitiké. El único que está rindiendo es Ekitiké. Es el mismo jugador que se sacó la camiseta con amarilla y lo expulsaron. O sea, el mejor jugador de los tres es estúpido’”.

El creador de contenido finalizó: “Imagínate los dos que le quedan. Liverpool, abrí los ojos. Liverpool, abrí los ojos con Florian Wirtz. Igual, para qué, lo hago también por las dudas”.

No es ningún secreto que Luis Díaz se posicionó como uno de los mejores jugadores del Liverpool durante su estadía en Inglaterra. De hecho, la participación del colombiano fue vital para que el equipo de Arne Slot levantara la Premier League en la temporada 2024/25.

Luis Díaz ganó la Premier League con el Liverpool- crédito John Sibley/Reuters

Luis Díaz, un “figurón” del Liverpool

Luis Díaz llegó al Liverpool en enero de 2022 procedente del Porto. Durante su tiempo allí, el colombiano acumuló 148 apariciones en todas las competiciones, en las que anotó 41 goles y dio 23 asistencias.

El guajiro se consolidó como un jugador importante, tanto en Premier League como en Champions League y copas domésticas.

La última temporada del colombiano (2024-25) fue sin duda la más destacada: en la Premier League marcó 13 goles en 36 partidos y aportó 5 asistencias. En total en todas las competiciones ese año logró 17 goles. Además, Díaz ayudó al club a conseguir el título de Premier League 2024-25.

También hay que recordar que en las primeras temporadas, Lucho sufrió lesiones y adaptaciones, lo que limitó algo su regularidad, pero aun así mantuvo una contribución ofensiva bastante constante, siendo importante en momentos clave, como en la Champions y partidos decisivos de liga.