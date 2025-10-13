Deportes

El gesto de un jugador a una estrella de la NFL que desató una batalla campal: “Lo que hizo es imperdonable”

Brian Branch, de los Detroit Lions, se negó a saludar a Patrick Mahomes tras la derrota de su equipo ante Kansas City Chiefs

Violenta pelea al final del partido Chiefs vs Lions de la NFL

La noche del domingo en el Arrowhead Stadium se tornó tensa tras la victoria de los Kansas City Chiefs sobre los Detroit Lions por 30-17 en una nueva jornada de la NFL. Una pelea entre jugadores dejó a JuJu Smith-Schuster (Chiefs) con la nariz sangrando y obligó a intervenir a entrenadores y árbitros.

Tal como se pudo ver en la transmisión oficial, el conflicto estalló luego de que el defensor de los Lions, Brian Branch, ignoró el saludo de Patrick Mahomes, mariscal de campo de los Chiefs, quien intentó cumplir con la tradicional muestra de deportividad al finalizar el partido. Branch optó por no darle la mano a Mahomes, lo que provocó la reacción inmediata del receptor abierto Smith-Schuster. En imágenes captadas por la televisión, se observa a Smith-Schuster gritándole a Branch, quien respondió con un golpe directo a la cara del receptor de Kansas City, cubierto aún por el casco.

Tras recibir el impacto, Smith-Schuster se puso de pie y persiguió a Branch, logrando derribarlo al césped. Este enfrentamiento físico originó que integrantes de ambos equipos se acercaran, dando paso a una batalla campal que, aunque intensa, fue disipada rápidamente por personal del campo sin que se dieran consecuencias más graves.

Jugadores de los Kansas City
Jugadores de los Kansas City Chiefs y Detroit Lions durante el partido disputado en Arrowhead Stadium (AP)

La reacción de Patrick Mahomes ante el incidente fue de distanciamiento. La cadena CBS reportó que el quarterback restó importancia a la trifulca al declarar: “Jugamos entre pitidos. Pueden hacer todas las actividades extracurriculares que quieran. Nosotros jugaremos entre pitidos”. Durante los instantes de la gresca, Mahomes intentó frenar la participación de sus compañeros y evitar una escalada.

El entrenador de los Lions, Dan Campbell, no respaldó el accionar de Branch. En conferencia de prensa posterior, explicó: “Quiero mucho a Brian Branch, pero lo que hizo es imperdonable y no lo aceptaremos aquí. Me disculpé con el entrenador Reid, los Chiefs y Smith-Schuster. Eso no es lo que hacemos. Él lo sabe, nuestro equipo lo sabe”.

El mismo Branch asumió su responsabilidad tras el partido y ofreció una explicación sobre el origen del incidente: “Estoy harto de que la gente haga cosas entre jugadas y los árbitros no las detecten. Intentan intimidarme. No debí haberlo hecho. Me bloquearon por detrás ilegalmente, fue delante del árbitro y este no hizo nada. Podría haberme lesionado durante la jugada. Aun así, no debí haberlo hecho. Hubo muchas cosas, pero no debí haberlas mostrado y me disculpo por ello”.

JuJu Smith-Schuster recibió atención médica
JuJu Smith-Schuster recibió atención médica en la banca tras el altercado al final del encuentro (AFP)

Por su parte, Smith-Schuster manifestó en el vestuario que no mantenía resentimientos hacia Branch: “Sé que es mejor jugador, mejor persona. Aprenderá de sus errores”. El receptor debió retirarse al vestuario para recibir atención médica después de que el entrenador en jefe de los Chiefs, Andy Reid, confirmara “un daño bastante grave” en su nariz.

Durante el encuentro, Kansas City mostró eficiencia ofensiva, liderados por Mahomes, quien sumó 257 yardas aéreas, tres pases de touchdown y una anotación terrestre. Marquise Brown logró dos recepciones de anotación, mientras Xavier Worthy agregó otra. El equipo local no cometió castigos ni entregas de balón, lo que contrastó con la derrota previa frente a los Jacksonville Jaguars.

Los Lions, que venían con una racha de cuatro victorias, bajaron su marca a 4-2 pese a las 203 yardas por pase de Jared Goff y las anotaciones de Jameson Williams y Sam LaPorta. La defensa de Kansas City limitó a Amon-Ra St. Brown a 45 yardas y detuvo al corredor Jahmyr Gibbs en 65 yardas con 17 acarreos.

El comisionado de la NFL, Roger Goodell, evaluará eventuales sanciones tras la trifulca. El estado físico de Smith-Schuster se conocerá en los próximos días y está previsto que Rashee Rice se sume como refuerzo tras una suspensión de seis partidos. Kansas City se prepara para su próximo compromiso ante Las Vegas Raiders en condición de local.

