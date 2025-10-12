Ghana logró su pasaje al Mundial 2026: los 21 clasificados y cómo se definen los cupos que faltan

El gol que clasificó a Ghana al Mundial

Ghana aseguró su lugar en el Mundial 2026 tras vencer por 1-0 a Comoras en Accra, con un gol de Mohammed Kudus en el minuto 47, lo que la convierte en la 21ª selección clasificada entre las 48 participantes.

Con este resultado, el equipo dirigido por Otto Addo se suma a Marruecos, Túnez, Egipto y Argelia como la quinta selección africana que obtiene el pase al torneo, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

A pesar de que a los Black Stars les bastaba un empate para liderar el grupo I africano, el tanto de Kudus, delantero del Tottenham, selló la victoria y la clasificación. Tariq Lamptey (Fiorentina), Thomas Partey (Villarreal) y Jordan Ayew (Leicester) son algunas de sus figuras.

Será la quinta vez que Ghana dispute una Copa del Mundo, tras su debut en Alemania 2006 y su mejor actuación en Sudáfrica 2010, donde alcanzó los cuartos de final y fue eliminada por penaltis ante Uruguay (1-1 y 4-2). En la edición anterior, en Qatar 2022, el equipo quedó fuera en la fase de grupos.

La cita inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 será el 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México. El certamen finalizará con la gran final el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ampliará la cifra de selecciones participantes de 32 a 48, con un total de 104 partidos en 12 grupos de cuatro equipos cada uno. Los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros avanzarán a dieciseisavos de final, en un formato inédito aprobado por la FIFA. El sorteo de grupos está programado para el 5 de diciembre de 2025 en el Kennedy Center de Washington DC.

Aún restan por definirse 16 plazas de la UEFA, dos de Asia, cuatro de África, tres de Concacaf y dos cupos internacionales a través de repechaje. La FIFA ya estableció la semana del 23 al 31 de marzo de 2026 para los partidos de repesca que completarán el cuadro de participantes. El sorteo se realizará el 5 de diciembre en Washington, Estados Unidos.

LAS SELECCIONES CLASIFICADAS AL MUNDIAL 2026 (21/48)

Concacaf (3/6): Canadá, México y Estados Unidos (anfitriones)

Conmebol (6/6): Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay, Ecuador y Uruguay

África (5/9): Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia y Ghana.

Asia (6/8): Australia (desde 2006 se integró a la Confederación Asiática de Fútbol), Irán, Japón, Jordania, Corea del Sur y Uzbekistán

Oceanía (1/1): Nueva Zelanda

Europa (0/16)

Repechaje (2/6): Nueva Caledonia (Oceanía) y Bolivia (Conmebol)*

* Sólo se clasificarán 2 al Mundial desde el Repechaje