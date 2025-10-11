La palabra de Lo Celso tras marcar el gol del triunfo ante Venezuela: su festejo con dedicatoria a Miguel Ángel Russo

La palabra de Lo Celso tras el triunfo frente a Venezuela

La ausencia de Lionel Messi marcó el desarrollo del primer amistoso de la selección argentina en su gira por Estados Unidos, donde el equipo dirigido por Lionel Scaloni logró imponerse por la mínima diferencia ante una Venezuela en pleno proceso de renovación. El único tanto del encuentro, disputado en el Hard Rock Stadium de Miami, llevó la firma de Giovani Lo Celso, quien destrabó un partido que se mantuvo cerrado hasta el final y que festejó con una dedicatoria especial hacia Miguel Ángel Russo haciendo con sus manos la letra M.

Tras el encuentro, Lo Celso se expresó ante los medios: “Estoy muy feliz por volver a marcar, por vestir esta camiseta que es lo más lindo. Hicimos un gran esfuerzo, lo más importante es que el equipo hizo un partido muy serio y siempre dando lo mejor para esta selección”.

“En definitiva, lo que caracteriza a este grupo es la competencia. Nadie da una pelota por perdida, sabemos que tenemos que dar el máximo para estar acá. Esta semana lo preparamos de la mejor manera. Esta es la línea de trabajo”, agregó el rosarino.

Luego, el mediocampista del Betis se refirió a lo que les solicita Lionel Scaloni a cada uno de los convocados: “Lo que pide es lo de siempre, que nadie puede bajar la vara, hay grandísimos jugadores, la competencia interna es lo que hace potenciar a los jugadores y es lo que se está viendo”.

EL festejo de Lo Celso (Photo by Leonardo Fernandez / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

“Sabemos que vestir esta camiseta es una responsabilidad muy grande, al que le toca trata de dar lo mejor y mantener la línea del trabajo que se viene haciendo. Hoy creo que con el 1-0 nos quedamos cortos”, indicó en el campo de juego.

Por otro lado, Lo Celso habló sobre el encuentro frente a España, correspondiente al Finalissima que se disputa entre los respectivos campeones de Europa y Sudamérica, planeado para marzo de 2026: “Todavía falta tiempo, nosotros nos fijamos en nuestra selección. Ya habrá tiempo para pensar en eso, pero creo que el equipo viene haciendo muy bien las cosas”.

El 1-0 de Argentina ante Venezuela

Por último, el futbolista de 29 años brindó unas palabras sobre el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, emblema de Rosario Central, club que lo formó: “Creo que estos días fueron muy emotivos por lo de Miguel. Creo que afectó a todo el mundo del futbol, porque dejó un legado muy grande en todos los clubes por los que pasó. Una persona muy querida, como dijo su hijo, Nacho (Ignacio Russo), que hoy le tocó convertir: ‘No hay mejor forma de representarlo’, en una cancha de fútbol como lo hizo él hasta el último día, dedicarle el gol y el triunfo a toda su familia y mandarle mucha fuerza desde acá”.

Por otro lado, el que también habló con los medios fue Marcos Senesi, quien vivió su debut con la Albiceleste: “La verdad que estoy muy contento de estar con la Selección, de hacer mi primer partido como titular, estoy tratando de disfrutarlo al máximo y aprovechar la oportunidad y seguir por este camino”.

Además, el defensor contó lo que lo llevó a elegir a la selección argentina por sobre la italiana, dado que tiene la doble nacionalidad y en un momento se especuló con que vista la camiseta de la Azzurra: “Al final, la decisión siempre la tomé con el corazón y con la cabeza; y creo que lo más acertado era jugar para mi país, que es algo que siempre quise y que siempre lo soñé. Hoy cumplí uno de mis sueños”.

Por último, Senesi se expresó con respecto a la posibilidad de que representan estos tipos de partidos para lo jugadores de cara al Mundial: “Intento disfrutarlo al máximo, aprovechar la oportunidad, aportar lo mío y el día de mañana tener la chance de estar más seguido”.

Con este resultado, la selección argentina inicia con victoria su serie de amistosos en territorio estadounidense y se prepara para enfrentar a Puerto Rico el próximo martes en el Chase Stadium de Florida.