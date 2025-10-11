Deportes

Boca Juniors perdió 4-0 ante Corinthians y quedó afuera de la Copa Libertadores femenina

Con Gabi Zanotti como figura y autora de tres tantos, las brasileñas sacaron el pasaje a la semifinal del certamen

Los goles de Boca Juniors-Corinthians en la Copa Libertadores

El sueño de Boca Juniors se terminó este sábado en el Estadio Nuevo Francisco Urbano, casa de Deportivo Morón: Corinthians le ganó 4-0 por los cuartos de final de la Copa Libertadores femenina y le puso punto final a su participación en el certamen continental.

El partido arrancó contrario para Boca, que a los 3 minutos ya había sufrido la sanción de un penal en contra. Aunque estaba de espaldas, el remate que impactó en el brazo abierto de Camila Barrios Baccaro dentro del área generó el llamado desde el VAR a la jueza Emikar Calderas: revisó la acción y pitó la pena máxima. Gabi Zanotti tomó la pelota y sacó un remate cruzado rasante que significó el 1-0.

A los 11 minutos, otra vez Zanotti irrumpió para estirar la ventaja: un córner desde la derecha de Andressa Alves Da Silva expuso las falencias defensivas del Xeneize, que dejó en soledad a la capitán y número 10 rival para definir abajo del arco.

Antes del final del primer tiempo llegó el tercero con un tiro libre de Maria Ferreira Sampaio para una nueva irrupción de la figura, Gabi Zanotti, que ganó de cabeza y venció la resistencia de la arquera xeneize.

Zanotti tiene 40 años y está desde el 2018 en el club brasileño tras militar en distintas entidades de su país a lo largo de su carrera, pero también sumó experiencias en Estados Unidos y China.

El cuarto tanto llegó en la segunda etapa por intermedio de la Ingrid Borges De Morais, que la empujó abajo del arco tras un gran pase de tres dedos de Leticia Silva Monteiro.

Zanotti fue la gran figura del partido

Corinthians había avanzado a esta instancia como líder del Grupo A con 7 puntos, igual que Independiente del Valle de Ecuador pero con mejor diferencia de gol tras igualar 1-1 con las ecuatorianas en el debut pero sumar luego una impactante goleada 11-0 sobre Always Ready de Bolivia y completar con un triunfo por la mínima sobre Independiente Santa Fe de Colombia.

Boca desembarcó a esta instancia en la segunda ubicación del Grupo A con 5 unidades luego de empatar dos duelos sin goles (ante Alianza Lima de Perú y contra Ferroviária de Brasil), pero firmando un triunfo 2-0 frente a ADIFFEM de Venezuela.

Las Gladiadoras venían de quedar en la tercera colocación de la edición 2024 tras vencer a Independiente del Valle 2-0 en el duelo por el tercer puesto y habían sido finalistas del 2022, aunque cayeron en ese duelo definitorio contra Palmeiras. De todos modos, volvieron a tropezar contra las brasileñas que son las máximas ganadoras de este título con 5 coronas: las habían eliminado también en las semifinales del año pasado (1-0).

Corinthians ahora espera en semifinales por las ganadoras del duelo entre Ferroviária e Independiente del Valle en el siguiente turno. La otra llave tendrá durante el domingo los cruces de Colo Colo de Chile-Libertad de Paraguay y Deportivo Cali de Colombia-San Pablo de Brasil.

San Lorenzo, el otro representante argentino en la cita, quedó fuera de la competencia al ubicarse en la tercera posición del Grupo C que tuvo como clasificadas a Colo Colo de Chile y San Pablo de Brasil.

FORMACIONES

Boca Juniors: Laurina Oliveros; Julieta Cruz, Camila Barrios Baccaro, Araceli Pereyra, Yohana Masagli, Sarah Alexandra Mirr, Camila Gómez Ares, Yuria Sasaki, Lola Ruffini, Agustina Arias y Kishi Núñez. DT: Florencia Quiñones.

Suplentes: Joaquina Rodríguez Palma, Maylen Guerra, Emily Ormson, Eliana Stabile, Carolina Troncoso, Andrea Ojeda, Brisa Priori, Eugenia Flores, Brisa Campos, Julieta Martínez, Nazarena Pokoracky y Flavia Benítez.

Corinthians: Nicole Ramos; Érica Dos Santos, Tahís Ferreira, Mariza, Dayana Rodriguez, Tamires Dias Gomes, Gisela Robledo, Duda Sampaio, Letícia Monteiro, Gabi Zanotti y Andressa Alves. DT: Lucas Piccinato.

Suplentes: Lele, Kemelli, Letícia Teles, Thais Regina, Ivana Fuso, Vic Albuquerque, Juliete, Gi Fernandes, Jaqueline, Jhonson y Ariel Godoi.

Estadio: Nuevo Francisco Urbano (Morón, Provincia de Buenos Aires, Argentina)

Árbitro: Emikar Calderas (Venezuela)

VAR: Stefani Escobar (Venezuela)

