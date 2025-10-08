Deportes

Tiro libre preciso y definición a colocar: los golazos de Maher Carrizo en el triunfo de Argentina ante Nigeria por el Mundial Sub 20

El futbolista de Vélez Sarsfield convirtió el segundo y tercero de la Albiceleste, que goleó por los octavos de final

Guardar
El delantero selló el primer gol al minuto de juego

La selección argentina Sub 20 goleó 4-0 a Nigeria y avanzó a los cuartos de final en el Mundial de la categoría que se disputa en Chile. El segundo y tercer tanto fueron obra de Maher Carrizo, quien mostró una alta precisión técnica para marcar de tiro libre y luego en un contragolpe, aunque la acción que consolidó el 2-0 contó con la complicidad del arquero Ebenezer Harcourt.

El encuentro, disputado en el Estadio Nacional de Santiago de Chile, tuvo un inicio favorable para el conjunto argentino. Alejo Sarco abrió el marcador a los dos minutos de juego, lo que permitió al equipo albiceleste tomar la iniciativa y manejar el ritmo del partido desde el comienzo. La rápida ventaja se tradujo en mayor seguridad y dominio del balón, factores que se mantuvieron a lo largo de la primera mitad.

El juvenil de Vélez amplió diferencias contra Nigeria

La segunda anotación llegó tras una infracción cometida sobre Valentino Acuña al borde del área nigeriana. La jugada del equipo dirigido por Diego Placente se produjo a los 17 minutos, luego de un gran arresto individual del defensor Valente Pierani, quien pasó la mitad de cancha, tocó para el goleador Alejo Sarco, autor del primer tanto, quien dejó de primera para Ian Subiabre.

El delantero de River Plate intentó filtrar la pelota, que le volvió por un rebote. Tras enfrentar a dos rivales, se metió al área y luego de enganchar, vio solo en la medialuna a Valentino Acuña, quien le pegó a colocar, desviado. Sin embargo, en ese instante, el mediocampista nigeriano Nasiru Salihu le comete falta.

Maher Carrizo celebra su golazo
Maher Carrizo celebra su golazo de tiro libre ante Nigeria por los octavos de final del Mundial Sub 20 (@Argentina)

Aunque Álvaro Montoro se paró de un lado, del “penal con barrera” se encargó Maher Carrizo. Pese a tener ocho hombres en la barrera, más el “cocodrilo” en el piso, la precisión de la zurda del futbolista de Vélez fue total. Pateó al palo del arquero Ebenezer Harcourt, que amagó hacia su derecha y cuando quiso reaccionar a la izquierda, la pelota ya había entrado.

El atacante argentino había tenido varias oportunidades en encuentros previos, pero fue en este duelo ante Nigeria donde logró romper su sequía y demostrar su capacidad como especialista en tiros libres. Carrizo convirtió goles de tiro libre en el torneo local con la camiseta de Vélez, frente a Godoy Cruz y Atlético Tucumán. Aunque este gol representó la primera conquista de Carrizo en el torneo, un logro que llegó tras varios partidos en los que había sido protagonista sin poder concretar.

El hombre de Vélez convirtió el 3-0 ante Nigeria

En el complemento, a los ocho minutos, Carrizo sacó provecho de una mala salida de la defensa nigeriana y un excelente robo y habilitación de Milton Delgado. Maher recibió en absoluta soledad, dominó con mucho campo a favor y definió a un costado del arquero, que salió a achicar totalmente entregado.

Pocos minutos después, Diego Placente reemplazó a Carrizo en busca de oxigenar el equipo, que ya piensa en el encuentro de cuartos de final ante México. La goleada la cerró Mateo Silvetti, casi en la primera bocha que tocó.

El delantero puso su sello en el marcador

Temas Relacionados

deportes-argentinaMaher CarrizoSelección Sub 20Selección ArgentinaMundial Sub 20Selección de Nigeria

Últimas Noticias

Lo que no se vio de la visita de Simone Biles a la Argentina: la “marca” en la piel que refleja su vida y un encuentro que la emocionó

La gimnasta más laureada de la historia está de visita en la Ciudad de Buenos Aires y dio una charla motivacional. Infobae participó del encuentro que cautivó a los fanáticos

Lo que no se vio

Cuándo volverá a jugar la selección argentina por los cuartos de final del Mundial Sub 20 de Chile: rival, hora y sede

El equipo que dirige Diego Placente se floreó ante Nigeria y clasificó entre los ocho mejores de la Copa del Mundo juvenil

Cuándo volverá a jugar la

Argentina arrolló 4-0 a Nigeria y avanzó a los cuartos de final del Mundial Sub 20

La Albiceleste manejó el trámite desde el minuto de juego por el gol de Alejo Sarco. Maher Carrizo por duplicado y Mateo Silvetti sellaron el pasaje a la siguiente instancia, en la que enfrentará a México por un boleto a semifinales

Argentina arrolló 4-0 a Nigeria

La reacción en la selección de Italia ante el coqueteo del agente de Matías Soulé tras no haber sido citado por Argentina

La figura de La Roma no fue convocado por Scaloni para los amistosos ante Venezuela y Puerto Rico y su agente presionó con el posible llamado de la Azzurra. Los detalles

La reacción en la selección

Las revelaciones del jefe de Williams sobre Colapinto: su costado “brillante” y cómo le impactó el interés de Red Bull

James Vowles, uno de los principales defensores del argentino en la Fórmula 1, volvió a elogiar al piloto de Alpine: " Sigue siendo rápido. Muy, muy rápido, no hay duda de eso"

Las revelaciones del jefe de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un feroz incendio arrasó con

Un feroz incendio arrasó con viviendas y un taller en Rosario: dos casas colapsaron

Chubut: se registraron ráfagas de viento que superaron los 200 km/h y hubo destrozos en algunas localidades

Cómo la secuenciación del genoma permite personalizar el tratamiento del cáncer de mama

Receta de pletzalej, rápida y fácil

Identifican una mutación genética que causa una forma rara de diabetes en bebés

INFOBAE AMÉRICA
Cómo un peculiar rastro de

Cómo un peculiar rastro de más de 126.000 años permite reconstruir el clima y la vida de la prehistoria

¿Venezuela está a punto de implosionar?

Ucrania instó a los aliados europeos a aumentar la compra de armas estadounidenses para Kiev

Donald Trump analiza viajar a Medio Oriente y aseguró que un acuerdo de paz entre Israel y Hamas está “muy cerca”

Jamaica impone un toque de queda tras dos tiroteos con víctimas fatales y heridos en Kingston y Linstead

TELESHOW
Las fotos de la preescucha

Las fotos de la preescucha íntima de “In the city”, el tema que reúne a Charly García con Sting

Marixa Balli habló de los rumores que la involucran en las grabaciones de Masterchef Celebrity

Antonela Roccuzzo habló con Ángel de Brito sobre los rumores de embarazo

Juana Repetto se sinceró acerca de su embarazo: “Aprendiendo a aceptar y pedir ayuda”

Daniela Celis se sinceró ante la posibilidad de retomar su relación con Thiago Medina: “Es mi familia”