Deportes

Las inéditas anécdotas de Bielsa en la Selección: el líder silencioso, el día que ofendió a Batistuta y el ayudante de Scaloni que lloró en un vestuario

El Loco desclasificó historias de su época como entrenador de la Albiceleste. Sorín, Heinze, Samuel y Batigol, los implicados

Guardar
Las anécdotas inéditas de Bielsa en la Selección Argentina (Heinze)

Marcelo Bielsa brindó hace unos días una charla organizada por la Real Federación Española de Fútbol en la que habló de tácticas en el fútbol de hoy, pero también se animó a desclasificar algunas anécdotas con la selección argentina que le sirvieron para ejemplificar.

El Loco aseguró que, en caso de poder volver el tiempo atrás, al margen de hacer el curso de entrenador, estudiaría psicología para entender cómo funciona y se articula la mente de los futbolistas con las exigencias de una competencia, más que el profesorado de educación física del que se recibió. El seleccionador de Uruguay explicó que el manejo de las emociones es trascendental a nivel individual y grupal.

Puntualizó en dos ex futbolistas albicelestes: Juan Pablo Sorín y Gabriel Heinze. “Sorín (presente en la charla) era un impulso de emociones que llegaban a todos lados. Él no las necesitaba porque se abastecía a sí mismo de emoción, pero ver su capacidad de emocionarse nos hacía más fuertes a todos”, recordó. Y prosiguió con el Gringo: “Era un jugador de muy pocas palabras, pero un líder silencioso que convencía por lo que transmitía y no lo que decía. Cuando estábamos a punto de salir al campo, se paraba en ese ramillete de jugadores que están por salir y decía una frase que nunca olvido. ‘A correr y darlo todo’. Yo la esperaba la frase. Yo era más fuerte si escuchaba la frase y más débil si él no estaba o si no la escuchaba. Había ocasiones en las que los jugadores salían al campo antes de que yo alcanzara a estar con ellos y yo sentía ese vacío”.

Las anécdotas inéditas de Bielsa en la Selección Argentina (Batistuta)

Más tarde, se animó a contar el entredicho que protagonizó con Gabriel Batistuta después de que Argentina le ganara a Colombia como visitante con un gol suyo. “Le tocó ir a tapar el córner rival sobre la línea porque teníamos exceso de juego aéreo. Terminó el partido y estábamos todos contentos. Batistuta, al que conocía desde los 16 años, me dice que quería hablar conmigo en una sala individual que había. ‘¿Cómo voy a ir yo a los 7 metros? ¡Esa es una tarea menor, ahí van los inútiles, yo no puedo ir nunca más ahí! Se lo digo después del partido para evitar cualquier tipo de conflicto antes de jugar, pero yo no puedo ir más ahí, piénselo. Me está ofendiendo’. Él estaba sintiendo eso. Se olvidó que había hecho el gol con el que ganamos. Estaba indignado por la ofensa de atribuirle un rol menor”, excavó en su memoria.

Y remató la historia: “¿Cuál fue la contracara de ese acto exagerado? Que cuando le daba roles importantes, se mataba para imponerse respecto a esos roles”.

Bielsa remarcó la importancia del “amor propio” que deben tener los futbolistas: “El jugador tiene que tener una dosis muy alta de egocentrismo, vanidad, de quererse más de lo conveniente porque si no, no puede crear. No tendría esa admiración por sí mismo que le permite construir jugadas decisivas”.

Las anécdotas inéditas de Bielsa en la Selección Argentina (Samuel)

El estratega rosarino resaltó a uno de los colaboradores que tiene Lionel Scaloni en la selección argentina: Walter Samuel. El ex defensor fue asiduamente convocado durante su ciclo en la Albiceleste que se inició a fines de los 90. “Un día por Eliminatorias erró un gol contra Paraguay a poca distancia del arco. La tiró por arriba del travesaño. Era un jugador parco, inaccesible, imposible de descifrar. Cuando entré al vestuario, se le saltaban las lágrimas. Por supuesto que hizo lo imposible para que nadie viera que lloraba. Eran otras épocas. AHora, con la TV, si usted amaga a llorar, el periodista pide que llore tranquilo porque llorar condimenta. Yo dije ‘puta, qué extraordinario este tipo’. Empatamos el partido 0-0, no lo ganamos y era un amateur puro. Estaba sufriendo por haber errado un gol inevitable, como si fuera un chico que vuelve a casa después del campito, está triste porque su equipo no ganó y se le caen las lágrimas”.

Temas Relacionados

Marcelo BielsaSelección ArgentinaWalter SamuelGabriel BatistutaGabriel Heinze

Últimas Noticias

Con un gol al minuto, la selección argentina vence a Nigeria por los octavos de final del Mundial Sub 20

La Albiceleste va por el boleto a cuartos en Santiago de Chile. México espera en la siguiente ronda. Televisa Telefe y DSports

Con un gol al minuto,

Los jugadores que analiza sumar Racing para las semifinales de la Libertadores ante el Flamengo: el delantero que pica en punta

Gustavo Costas quiere sumar a un nuevo refuerzo para la ofensiva de la Academia, tras la lesión de Elías Torres

Los jugadores que analiza sumar

Preocupación por una joven estrella del tenis: insultos, ataques de llanto y un cruce con el camarógrafo en pleno partido

La rusa Mirra Andreeva vivió momentos de alta tensión en la derrota frente a la alemana Laura Siegemund en el Wuhan Open

Preocupación por una joven estrella

El Cabezón Ruggeri contó detalles de la nueva visita que hicieron los campeones del mundo a Bilardo: “Fue nuestro papá”

Uno de los líderes del equipo que alzó la Copa en 1986 estuvo junto con el histórico DT. “Él hizo que la familia participe del juego”, dijo sobre el Narigón

El Cabezón Ruggeri contó detalles

Los desencuentros en la negociación entre George Russell y Mercedes que ponen incertidumbre a su futuro en la Fórmula 1

El piloto británico habría puesto una serie de condiciones antes de renovar su contrato

Los desencuentros en la negociación
ÚLTIMAS NOTICIAS
Empleo público: el Gobierno pone

Empleo público: el Gobierno pone la lupa en el costo de los retiros voluntarios en empresas públicas

ACDE Joven convocó a 200 líderes para impulsar liderazgo con valores en la era de la Inteligencia Artificial

A una semana de la reunión entre Milei y Trump, Santiago Caputo recibió al estratega republicano Barry Bennett

Manejaba borracho, se cruzó de carril y chocó de frente contra un patrullero en Tigre

“Tesla barato”: cómo son las dos versiones económicas del auto que rompió todos los récords en ventas

INFOBAE AMÉRICA
La UE denunció una campaña

La UE denunció una campaña de agresiones rusas en una “zona gris” y anunció un plan de defensa hasta 2030

La OTAN defendió su participación en el proyecto europeo de un muro antidrones frente a Rusia

“Una voz que incomode de verdad”: quién debería ganar el Nobel de Literatura según la Inteligencia Artificial

La directora del FMI afirmó que la economía global evoluciona mejor de lo previsto pero “peor de lo que necesitamos”

Crisis en Bolivia: el suministro de combustible bajará hasta el 70% esta semana

TELESHOW
Daniela Celis se sinceró ante

Daniela Celis se sinceró ante la posibilidad de retomar su relación con Thiago Medina: “Es mi familia”

Mauro Icardi emprendió la vuelta a Turquía luego de las críticas que recibió por su escapada a Madrid

Muna Pauls contó el motivo por el que no muestra a su novio en las redes sociales

Daniela Christiansson reveló las razones por las que no acompañó a Maxi López a Argentina: “No es una opción”

La intimidad de Úrsula Corberó en su viaje a París: moda, gastronomía y paseos a poco de anunciar su embarazo