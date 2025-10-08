Crece la tensión en Ferrari por los conflictos internos que podrían alejar a Leclerc: los rumores sobre Piastri y Bortoleto que sorprenden a la F1

Los magros resultados de Ferrari esta temporada ponen en duda el futuro de Leclerc (Foto: Reuters/Edgar Su)

Ferrari está transitando la curva de decepción de la temporada con el desvanecimiento de un sueño que se sembró sobre la idea de pelear el título tras el desembarco de Lewis Hamilton y la continuidad de Charles Leclerc, pero que se vio invadido inicialmente por la hegemonía del ya campeón McLaren. Ahora, para colmo, padecen el riesgo de terminar el año en la cuarta posición. El conflicto puertas adentro en Maranello ya empezó a regar las calles italianas de rumores: desde la hipotética salida del monegasco a la atención sobre el futuro de Oscar Piastri y Gabriel Bortoleto.

El diario italiano La Gazzetta dello Sport calificó el rendimiento de la Scuderia como “un año de terror” e incluso aseguraron que “la tensión es muy alta” en el equipo con un Leclerc que “está nervioso” por la mala performance.

Ferrari figura hoy en la tercera posición con 298 puntos, a 27 del segundo Mercedes (325) y apenas 8 por delante de Red Bull (290). Leclerc aparece quinto en el Campeonato de Pilotos con 173 puntos y Hamilton sexto con 125: ambos están lejos del cuarto puesto de George Russell (237). Este contexto generó un clima de preocupación.

Según replicó ese diario italiano, el monegasco está decepcionado en el cierre de su séptimo año vestido con el traje rojo: “Red Bull ha dado un paso adelante y se ha colocado al mismo nivel que McLaren. Ahora Mercedes también está al mismo nivel que McLaren y Red Bull, y luego estamos nosotros. Parece que somos pasajeros del coche y no podemos sacarle mucho más partido”, dijo el último fin de semana. La periodista Giulia Toninelli advirtió en el periódico italiano que “la falta de un plan unificado no ayuda”, pero para colmo “se resquebrajan las relaciones entre los distintos departamentos de la dirección deportiva” y, en ese contexto, “la paciencia del soñador Leclerc podría agotarse pronto”.

Un foco que coincide con lo informado por el periodista Fulvio Solms en el periódico Corriere dello Sport, quien advirtió que los problemas en pista desembocaron en conflictos internos incluso entre los ingenieros. Frente a esto, afirmó que "Leclerc ya mira hacia otro lado", al mismo tiempo que matizó que muchos trabajadores están enojado por las críticas públicas del monegasco: “Entre los propios técnicos hay quienes están molestos con Leclerc por sus críticas sin concesiones al monoplaza y a cómo se gestiona”.

“Su entorno deja entrever la voluntad de trasladar la sede de las grandes decisiones del corazón a la cabeza”, planteó como metáfora de lo que sucede alrededor del corredor de 27 años: “El nuevo ciclo técnico que se avecina no puede dilapidarse y, por lo tanto, se está hablando con varios equipos con vistas a 2027, ya que el piloto no puede comprometer toda su carrera por amor a la Scuderia”. En ese marco, puso dos equipos como tentadores destinos: “Las posibles variantes del mercado constituyen hoy en día una densa red, en cuyo centro se encuentran Mercedes, que se dice que tiene una gran ventaja en el diseño del nuevo motor, y su cliente McLaren”.

Nicolas Todt es el representante de Leclerc (Foto: Reuters/Hamad I Mohammed)

Estas versiones desde la sede de Maranello se combinan perfectamente con las declaraciones que el representante de Leclerc brindó al diario de Singapur The Straits Times durante el último fin de semana en esa carrera: “Muchos pilotos están esperando a ver cómo ha trabajado cada equipo y qué tal será su coche para decir: ‘Quiero quedarme en mi equipo’ o ‘quiero irme a otro equipo porque están haciendo un mejor trabajo’. Charles es uno de los mejores talentos de su generación, junto con Max y algunos otros pilotos. Ya no es un novato, porque ha disputado muchas temporadas con Ferrari y, por supuesto, creo que todavía necesitamos un coche ganador. Hoy en día, tenemos un buen coche, pero no lo suficiente para ganar el título... Esperamos que eso suceda y que el año que viene Ferrari tenga un coche muy bueno con la nueva normativa”.

En ese contexto, con los contratos cerrados para el 2026 en la mayoría de los equipos, el representante francés Nicolas Todt le afirmó a la cronista Kimberly Kwek del medio singapurense que espera ver un mercado de pases de pilotos “muy caliente” para 2027, ya con los coches bajo la nueva normativa mostrando el potencial en pista. Sin embargo, Todt fue prudente cuando le preguntaron por el rumor del interés de distintas escuderías por Leclerc y se “mantuvo hermético”, según reflejaron en ese medio.

Oscar Piastri es figura del campeón McLaren, pero las versiones lo ponen con chances de emigrar a Ferrari en 2027 (Foto: Reuters/Anton Vaganov)

El hilo de inestabilidad sobre el futuro de Leclerc se completa con las versiones que lanzó el periodista Roger Benoit en el diario suizo Blick en las últimas horas, donde puso a Piastri y a Bortoleto bajo la lupa de Ferrari para el 2027. “En McLaren todo está claro. Norris y Piastri se quedan. Sin embargo, el australiano ya tiene la mirada puesta en Ferrari para 2027″, explicó a la hora de hablar de la alineación de corredores de McLaren en 2026. Y cuando se refirió al panorama en Sauber (será Audi desde el próximo año), puso una variante más sobre la mesa al asegurar que la “estrella emergente” Gabriel Bortoleto “está en la lista de deseos de Ferrari para 2027″, algo que “no es ninguna sorpresa”, según su análisis.

El australiano viene de protagonizar en Singapur un toque con su compañero Lando Norris que decantó en un evidente enojo. En este marco no suenan casuales las declaraciones que el representante de Piastri, el ex corredor Mark Webber, dio semanas atrás en el portal italiano especializado RMCMotori: “Por ahora debe quedarse en McLaren, debe completar su proceso de crecimiento y, aunque Ferrari sigue siendo un objetivo, debe conseguir el resultado final. Mientras tanto, sería mejor que mejorara su italiano...”. El otro puntal de la puja por desembarcar en Ferrari se completa con los dichos a fines de agosto de Bernie Ecclestone a Blick: “Las buenas actuaciones de Bortoleto en un equipo de mitad de parrilla como Sauber deberían despertar a Ferrari”.

El brasileño Gabriel Bortoleto está teniendo una gran temporada debut con Sauber y despierta el interés de otros equipos (Foto: Reuters/Marco Bello)

Todo este detrás de escena que genera una inestabilidad sobre las butacas de Ferrari rumbo a 2027 apunta a una pelea interna entre las áreas de desarrollo del coche: “La llegada de la nueva y esperada suspensión parecía que iba a resolver parte de los problemas estructurales del SF-25 y llevar al proyecto hacia los primeros éxitos en la pista. Sin embargo, los problemas no solo no han desaparecido, sino que, por el contrario”, detalló la cronista Toninelli en La Gazzetta.

El especialista italiano de ese medio, Paolo Filisetti, profundizó sobre esta guerra interna, apuntando contra la decisión de del director técnico Loic Serra de destinar toda la fuerza de trabajo a mejorar “la dinámica del vehículo (es decir, la suspensión) en lugar de continuar con el desarrollo aerodinámico”. El jefe de Ferrari “creía que sería más rentable intervenir en la suspensión trasera para garantizar una plataforma dinámica más estable y capaz de aprovechar al máximo la aerodinámica del coche”, pero ese trabajo que se extendió por tres meses generó el efecto inverso porque se “paralizó el desarrollo aerodinámico del SF-25″ y se “logró parcialmente” reducir la sensibilidad aerodinámica del monoplaza a los cambios de altura: “Tuvo un efecto secundario significativo” porque el coche ahora es “menos sensible a los cambios de configuración”.

Ante esto, “no es sólo la mala gestión del coche” en los cambios de configuración durante el fin de semana, sino que las “características” del diseño del SF-25 lo que está complicando el nivel de Leclerc y Hamilton. “Durante el tiempo en que se dedicaron recursos técnicos a modificar la suspensión trasera, se podrían haber aprobado al menos dos desarrollos aerodinámicos si el enfoque no se hubiera centrado exclusivamente en el desarrollo de la dinámica del vehículo”, fue la contundente reflexión del cronista, advirtiendo que puertas adentro “algunos creen que los desarrollos aerodinámicos habrían sido más efectivos para impulsar la evolución del coche, de acuerdo con los deseos de los pilotos”.

Las tensiones también se reflejaron en cruces que trascendieron la intimidad del equipo: el Corriere dello Sport aseguró que el líder del team Vasseur mantuvo una “discusión muy tensa” con Matteo Togninalli, el “altamente capacitado” jefe de ingeniería de pista tras lo visto en la qualy del último fin de semana.

El problema del presente también aparece como un enorme temor del futuro, del que los pilotos no son ajenos. “Es aterrador que, en tanta confusión técnica, este grupo de Maranello con estas ideas, en este clima sombrío y tenso, con este director de equipo, esté diseñando el auto que decidirá el destino de Ferrari para los próximos cinco años”, reflexionó el cronista Solms en ese periódico italiano.

A mitad de este 2025, Frederic Vasseur firmó una renovación "multianual" con Ferrari para seguir como jefe del equipo (Foto: Reuters/Edgar Su)