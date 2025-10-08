El Cabezón Ruggeri contó detalles de la nueva visita que hicieron los campeones del mundo a Bilardo: “Fue nuestro papá”

Carlos Salvador Bilardo está bajo cuidado médico específico desde hace algunos años a raíz de una enfermedad neurodegenerativa. Desde entonces, sus históricos pupilos a los que guió a la gloria en el Mundial de México en 1986 lo acompañan en distintas visitas.

En las últimas horas, Oscar Ruggeri, Jorge Burruchaga, Sergio Batista y Ricardo Giusti estuvieron junto con el Narigón. Horas más tarde, el Cabezón contó algunos detalles del encuentro con el ex entrenador en el programa F90 de ESPN donde es panelista.

“Fuimos a ver a Carlos. La verdad que lo vimos mejor que la última vez que habíamos ido meses atrás. Lo vimos mejor. ¡Morfa! Las barbaridades que le decimos ahora, lo volvemos loco“, narró el ex defensor con cariño, teniendo en cuenta que habían mostrado una última visita en marzo de este año en redes sociales aunque estos encuentros son constantes entre integrantes del grupo de campeones mundiales y el emblemático DT.

“¡Nos volvió locos a nosotros! ‘Cómo vas a comer chocolate’, me decía, ‘no se puede comer chocolate; un jugador de fútbol no come chocolate’. ¡No sabes lo que le gusta el chocolate! Hijo de p.. Ahora comes los chocolates vos", bromeó el ex defensor de 63 años, al mismo tiempo que planteó que quizás “el guacho comía en la habitación” el chocolate durante el Mundial.

El emotivo mensaje de Oscar Ruggeri tras la visita a Carlos Bilardo

Rugger no dudó en asegurar que “fue nuestro papá”, en referencia a la presencia paternal que tuvo Bilardo en la vida de los futbolistas que dirigió. “Estábamos hablando justo ayer entre nosotros. Decíamos que habíamos comenzado desde el primer dia. El Checho (Batista) dijo que no, que él empezó en Toulon. Los otros tres sí, porque el 5 era (Miguel Ángel) Russo", reflejó.

El actual panelista contó que él transformó la unión de equipo en un lazo familiar: “Ustedes no saben la relación que hay con las familias. Las mujeres se hablan. Tienen un grupo, se llaman, se hablan. Anoche fuimos a comer después y nos cagamos de risa”.

Una de las fotos que se tomaron con Bilardo en otra de las visitas (Foto: Ruggeri oficial)

En ese enfoque explicó que “un buen grupo” es clave para ganar un Mundial, pero también para “ganar cualquier cosa, para ganar en todo”. “Vos formas un buen grupo y no te puede ir mal. De buenos tipos, que tienen las cosas claras, no te puede ir mal”, explicó.

“Cuando empezamos no éramos amigos, éramos compañeros, de enfrentarnos. Estaban los de Independiente, los de Ferro, los de River, los de Boca, los de Estudiantes, que eran una banda. No éramos amigos, nos conocíamos de enfrentarnos y en la Selección te vas haciendo. Pero este tipo (Bilardo) nos hizo (amigos), este tipo hizo que la familia participe del juego, que participe de nosotros”, detalló.

En ese contexto, explicó la “ventaja a favor” que tuvo el plantel campeón del 86: “Estuvimos ocho años juntos y vivíamos en Argentina la mayoría. No estaban afuera, que vos te ves cada vez que te cita la Selección. Una familia ahora está en Italia, la otra en España. Está bárbaro, tiene buena relación, pero no es la que teníamos nosotros”.

“Nosotros estando acá se hacía una comida y estábamos ahí todos juntos. Los chicos se han criado juntos, los de Nery (Pumpido) con los míos. Se hablan ahora, los de Burru (Burruchaga) andan con Stephan (Ruggeri, su hijo) para todos lados, que me pone contento”.

Los campeones del mundo en 1986 cuando visitaron a Bilardo años atrás

Este último encuentro, que tuvo lugar en el espacio donde Bilardo reside bajo cuidados médicos debido al síndrome de Hakim-Adams, fue documentado por Ruggeri a través de una publicación en Instagram. La familia del Doctor, de 87 años, lo mantiene bajo un cuidado especial médico desde mediados del 2018 cuando se lo diagnosticó por primera vez esta condición tras un informe inicial que advertía “un cuadro confusional transitorio”. Desde entonces, los ex futbolistas que estuvieron junto con él tanto en el Mundial 86 como en el subcampeonato en la Copa del Mundo del 90 lo acompañan con distintas visitas.

La reunión del 16 de marzo, día en que Carlos Bilardo cumplió 87 años