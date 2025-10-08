Deportes

Con cinco argentinos en carrera, el Challenger de Cali inicia los octavos de final

Después de los tres triunfos del martes por parte de tenistas albicelestes, Andrea Collarini y Juan Pablo Ficovich buscan meterse entre los mejores ocho del certamen que forma parte de la Gira Sudamericana. Desde qué hora y por dónde ver los partidos

Guardar
Juan Pablo Ficovich es uno
Juan Pablo Ficovich es uno de los dos argentinos que buscarán meterse entre los mejores ocho del Challenger de Cali

El martes en el Challenger de Cali, torneo que forma parte de la gira sudamericana del circuito ATP, se desarrolló una intensa jornada de primera ronda con amplia presencia de jugadores argentinos. En condiciones de humedad y superficie lenta, tres representantes nacionales lograron avanzar a los octavos de final, mientras que otros tres quedaron en el camino. Juan Bautista Torres, Luciano Ambrogi y Federico Gómez se metieron entre los mejores 16 del torneo. Por su parte, Thiago Tirante, primer preclasificado; Guido Justo; y Mariano Kestelboim no lograron dar el paso inicial.

Gómez consiguió una destacada victoria sobre el austríaco Lukas Neumayer, por 6-7(3), 6-2 y 6-2. Tras un primer parcial parejo, el bonaerense ajustó su juego desde el fondo y dominó los siguientes parciales con mayor precisión. En otro duelo con representación nacional, Ambrogi superó al paraguayo Adolfo Daniel Vallejo, por 6-4 y 6-4, en un encuentro en el que aprovechó las oportunidades de quiebre en momentos clave. El último triunfo albiceleste del día fue el de Torres, ante el ecuatoriano Andrés Andrade, con un contundente 6-4 y 6-0.

Por su parte, Justo no pudo avanzar, cayendo ante el brasileño Mateus Alves por 6-2 y 6-3, en uno de los partidos más rápidos del día. El uruguayo Franco Roncadelli, quien entrena habitualmente en Buenos Aires, venció al argentino Mariano Kestelboim por 6-3 y 7-6(2), dejando fuera de competencia a otro representante albiceleste en esta primera etapa.

La jornada incluyó también la clasificación de jugadores de distintos países del continente. El chileno Tomás Barrios Vera venció con autoridad al mexicano Alex Hernández por 6-1 y 6-2, mientras que el ecuatoriano Álvaro Guillén Meza derrotó al brasileño Matheus Pucinelli de Almeida por 7-5 y 6-3, asegurando su pase a la siguiente ronda. El boliviano Juan Carlos Prado Angelo superó al mexicano Rodrigo Pacheco Méndez por 6-3, 5-7 y 6-3 en un duelo de casi dos horas y media; y el brasileño Daniel Dutra da Silva eliminó a su compatriota Thiago Seyboth Wild, por 7-6(3) y 6-4. El cierre de la jornada dejó el triunfo del peruano Juan Pablo Varillas sobre Samuel Heredia por 6-4 y 6-4, completando el cuadro de los dieciséis mejores.

El programa del miércoles

El programa del miércoles anticipa nuevos desafíos para los jugadores nacionales en los octavos de final. En la cancha central, desde las 12:30 hora de nuestro país, se abrirá la jornada con el encuentro entre Matías Soto y el argentino Juan Pablo Ficovich, quien buscará sostener su ritmo de competencia en esta etapa de la gira. Más tarde, el ecuatoriano Álvaro Guillén Meza enfrentará al peruano Juan Pablo Varillas, mientras que Gonzalo Bueno jugará ante Hady Habib.

En la cancha 2, también desde las 12:30, el boliviano Juan Carlos Prado Angelo se medirá con el argentino Andrea Collarini, otro cruce que asegura presencia nacional en los cuartos de final.

El Challenger de Cali continúa consolidándose como un punto clave en la preparación de los jugadores argentinos que compiten en el circuito sudamericano. Las condiciones de altura y el ritmo de esta etapa son determinantes para sumar puntos y confianza antes de los torneos que se disputarán en Buenos Aires y Montevideo.

Temas Relacionados

Tenis ArgentinoChallenger de CaliJuan Pablo FicovichAndrea Collarini

Últimas Noticias

Carlos Sainz contó que tiene una lujosa colección de autos Ferrari y explicó: “Es mejor que tener el dinero invertido en un banco”

El piloto de Williams brindó detalles de los impactantes vehículos de edición limitada que tiene dentro de su garaje

Carlos Sainz contó que tiene

La histórica pelea para UFC que terminó con dos luchadores contratados y un bono de 25 mil dolares para cada uno: “No solemos hacer esto”

El ecuatoriano Adrián Luna Martinetti y el ruso Mark Vologdin protagonizaron un salvaje combate que le valió un contrato a ambos para integrar la máxima compañía de MMA

La histórica pelea para UFC

La selección argentina afrontará los octavos de final del Mundial Sub 20 ante Nigeria: hora, TV y posibles formaciones

Desde las 16:30 en Santiago de Chile, la Albiceleste va por el boleto a cuartos

La selección argentina afrontará los

Todo lo que hay que saber del Mr Olympia 2025, el evento de fisicoculturismo más importante del mundo: calendario, TV y participantes

El Resorts World Las Vegas albergará el evento que reunirá a los nombres más destacados de la disciplina. Se llevará a cabo entre el 9 y 12 de octubre

Todo lo que hay que

El contrato récord de Cristiano Ronaldo que lo convirtió en el primer futbolista billonario: los detalles de su impactante fortuna

La estrella portuguesa alcanzó la categoría de multimillonario tras firmar la extensión de su contrato con Al-Nassr, un acuerdo que incluye ingresos récord y participación accionaria

El contrato récord de Cristiano
ÚLTIMAS NOTICIAS
Le robó a una joven

Le robó a una joven en Palermo, escapó pero lo detuvieron: tenía 18 antecedentes

Un nene de dos años murió por un brutal choque en la Ruta 11: el auto quedó partido por la mitad

Patricia Bullrich busca un gesto de Jorge Macri y una foto conjunta para seducir al votante del PRO en el tramo final de la campaña

Cristina Kirchner reclamó seguir investigando al diputado Gerardo Milman por el atentado

Triple femicidio narco: declara la mujer vinculada a la casa donde torturaron y asesinaron a las víctimas

INFOBAE AMÉRICA
El misterio de la hermosa

El misterio de la hermosa flor que crece en el desierto más árido del mundo e intriga a los científicos

¿Podrá Trump terminar con la “peor guerra” entre Israel y Hamas?

30 pinturas de Bob Ross salen a subasta para financiar la TV pública de EEUU

Lecornu busca un acuerdo presupuestario en Francia que aleje la presión por adelantar las elecciones

De barras a croissants y milkshakes: cómo el chocolate de Dubái se convirtió en tendencia mundial

TELESHOW
El nuevo desafío de Agustín

El nuevo desafío de Agustín Rada Aristarán: se pondrá en la piel del excéntrico Willy Wonka en el reconocido musical

Abel Pintos mostró su corazón solidario en el programa de Guido Kaczka: la histórica donación al Hospital de Niños

Adrián Suar confirmó el levantamiento de Los 8 Escalones: “Son momentos de la tele”

El mensaje del Mago Black que conmovió a sus seguidores tras 40 días que transformaron su vida: “Vamos por más”

Cuando el Indio Solari pidió calma en un avión: la historia detrás de las 2000 fotos y el gesto de Facundo Arana