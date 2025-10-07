Solana Sierra y Lourdes Carlé avanzaron en el WTA 125 de Mallorca

Solana Sierra y Lourdes Carlé debutaro con triunfos en el WTA 125 de Mallorca

Las argentinas Solana Sierra y Lourdes Carlé debutaron con triunfo en el WTA 125 de Mallorca, se disputa sobre canchas de polvo de ladrillo, al derrotar a la italiana Dalila Spiteri y a la Checa Barbora Palicova, respectivamente.

Sierra (ocupa el puesto 86° WTA), que ingresó al certamen como la primera cabeza de serie, se impuso con autoridad a la italiana Spiteri (350°), con un marcador de 6-4 y 6-1. El triunfo de la marplatense, que viene de varios días de entrenamiento en la Academia de Rafael Nadal en Manacor, ratifica el buen momento que atraviesa desde el inicio de la temporada.

La bonaerense de 21 años se adueñó en 2025 de tres títulos: WTA 125 de Antalya y los W75 de Vero Beach y Bellinzona. Su pico de rendimiento y hasta ahora lo más relevante de su carrera sucedió en el último Wimbledon, certamen en el que alcanzó a los octavos de final como lucky loser.

Solana Sierra venció en el debut del WTA 125 de Mallorca a la italiana Dalila Spiteri (Crédito: AP Photo/Alastair Grant)

En las últimas semanas compitió en el Masters de Cincinnati y el US Open, en ambos torneos se despidió en el debut, y alcanzó los cuartos de final en el WTA 250 de San Pablo.

En búsqueda de meterse entre las mejores ocho en el certamen mallorquín se medirá con la tenista local Guiomar Maristany Zuleta de Reales (195°), que derrotó a su compatriota Irene Burillo (239°).

Por su parte, Lourdes Carlé (132°), la segunda mejor argentina en el escalafón, también logró un importante triunfo al superar a la checa Barbora Palicova (186°), por un doble 6-4. La jugadora de Daireaux, un pueblo del suroeste de la provincia de Buenos Aires, persigue su deseo de volver a meterse dentro del Top 100 mundial -su mejor marca fue 71° en 2024-.

La bonaerense Lourdes Carlé superó en la primera ronda del WTA 125 de Mallorca a la Checa Barbora Palicova

La bonaerense, quien se destaca por ser una guerrera del polvo de ladrillo, atraviesa una temporada irregular. De las cuatro grandes citas del año estuvo presente en Australian Open y Roland Garros, y en ambos torneos se despidió en la ronda de 128. Mientras que una de sus mejores actuaciones fue alcanzar la segunda fase del Masters de Madrid, proveniente desde la clasificación.

En los octavos de final jugará con la italiana Nuria Brancaccio (158°), superó a la canadiense Carson Branstine (172°). El encuentro está programado para este martes en el primer turno de la cancha central, no antes de las 5:00 (hora de Argentina).

Torneos en la región

Se esperan al menos 16 torneos femeninos en la región hasta el cierre de la temporada 2025

El tenis femenino sudamericano está experimentando un notable auge, impulsado por una gran cantidad de torneos en la región. La confirmación de al menos 16 certámenes que se disputarán hasta el cierre de la temporada subraya un compromiso firme de la WTA y las federaciones locales.

Calendario

W15 São João da Boa Vista (6/10)

WTA 125 Río de Janeiro (13/10)

WTA 125 Florianópolis (20/10)

W50 Ibagué (20/10)

WTA 125 Cali (27/10)

W35 Neuquén (27/10)

WTA 125 Tucumán (3/11)

W15 Neuquén (3/11)

W15 Criciuma (10/11)

WTA 125 Colina (17/11)

W15 Mogi das Cruzes (17/11)

WTA 125 Buenos Aires (24/11)

WTA 125 Quito (1/12)

W15 Lima (1/12)

W15 Lima (8/12)

W15 Lima (15/12)