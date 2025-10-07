Deportes

Se retiró el último “sobreviviente” de la Generación Dorada: Carlos Delfino anunció que deja el básquet a los 43 años

El santafesino tomó la decisión luego de 27 años de carrera que incluyó cuatro títulos con la selección argentina y pasos por la NBA y Europa

El integrante de la Generación Dorada confirmó que a sus 43 años ya no juega más al básquetbol

Carlos Delfino, el último sobreviviente de la Generación Dorada, anunció su retiro del básquet profesional a los 43 años, luego de su última etapa como jugador del Benedetto XIV Tramec Cento de la A2 de Italia. El ex alero campeón olímpico de larga trayectoria en Europa y la NBA dio sus motivos por los cuales decidió “colgar las botas”.

“Ando muy bien, estoy contento, pero ya no juego más, por lo menos no empecé la temporada. No estoy entrenando y no estoy corriendo, con lo cual es mucho. Me cuesta bastante porque estoy viendo mucho básquet y lo extraño, pero me siento bien físicamente y eso no tiene precio. Me dedico a la jardinería y a llevar a los nenes a la escuela e ir a buscarlos. Estoy yendo mucho a la Argentina”, dijo el nacido en Santa Fe en una entrevista con el programa Doble Doble.

Al ahondar un poco más en la decisión de abandonar el deporte que lo tuvo como protagonista durante 27 años, Delfino explicó: “Llegó un momento que pensé que no iba a llegar hace un par de meses que fue poner excusas para ir a entrenar y no tener ganas de ir. Fueron una mezcla de cosas y dije: ‘Bueno, llegó el momento’. Por un lado me puse muy bien porque sufrí muchas lesiones con mi físico y en un momento dejé por tres o cuatro años. Este año estuve bien, entero, pude elegir yo. No fue ningún partido especial, ninguna despedida, nada del otro mundo. Simplemente dije: ‘Ya está’. Siento que desde este plano me puedo ir tranquilo y ahora viendo cositas nuevas, como ser entrenador".

En medio de la charla, tomó la palabra Julio Lamas, uno de los técnicos más laureados en la historia de básquetbol argentino, y que dirigió al Lancha en la Selección. “Para mí, Carlos, te pudiste retirar como vos querías, transpirando la camiseta, y una de las cosas que más me sorprendió es que volviste a jugar después de tres años de no hacerlo y creo que lo pudiste hacer porque tenés condiciones naturales privilegiadas y por tu amor al juego”, indicó el ex entrenador y comentarista deportivo. Delfino le contestó: “Eso resumen todo, el amor al juego. Eso me llevó a volver y exprimirlo, por ahí hasta demasiado. No lo extraño como hacía antes y estoy más dado a ir aprendiendo otras cosas ligadas al juego, pero desde otro aspecto. Estoy mirando muchos partidos y muchas ligas así que ya veremos qué sale”.

Carlos Delfino en acción durante
Carlos Delfino en acción durante el partido entre Argentina y Chile en el Preclasificatorio Olímpico de básquet (Crédito: FIBA)

En una de sus últimas actuaciones como jugador, se recuerda el paso de Delfino en la selección argentina. El santafesino fue convocado en 2022 al equipo que se consagró campeón en la AmeriCup de Brasil y estuvo en 2023 en el clasificatorio a los Juegos Olímpicos de París 2024. Con la Albiceleste, el Lancha sumó otros cuatro títulos (Juegos de Atenas 2004, Sudamericano 2004, FIBA Diamond Ball 2008 y AmeriCup Mar del Plata 2011). “Gracias Cabeza. Por tu entrega, tu compromiso incondicional, tu talento y tu pasión por la camiseta. Sin lugar a dudas, uno de los jugadores más importantes de nuestra historia", compartió la Confederación Argentina de Básquet (CAB) en sus redes sociales.

Delfino tuvo un breve paso por la Liga Nacional, en la que debutó en 1998 con Libertad de Sunchales. Luego, jugó en el club de sus amores, Unión de Santa Fe, una temporada en la Liga B antes de emigrar a Italia en 2000 para integrar los planteles de Reggio Calabria y Bologna. En 2004 fue elegido en el Draft de la NBA por Detroit Pistons en primera ronda, siendo el primer argentino en lograrlo y el séptimo en llegar a la mejor liga del mundo. Allí pasó por otros equipos como Toronto Raptors, Milwaukee Bucks y Houston Rockets. En el medio, tuvo una corta experiencia en el Khimki de Rusia y un parate en el básquet de tres años hasta retornar nuevamente a la Argentina para jugar en Boca Juniors (2017). Desplegó su talento y retornó a Europa para cerrar su carrera en Italia: Fiat Torino, Fortitudo Bologna, Victoria Libertas Pesaro y Benedetto XIV Cento fueron sus últimos clubes.

