Racing confirmó la lesión que sufrió Elías Torres y analiza la chance de sumar un refuerzo para la Libertadores: las alternativas

Costas, en su laberinto

Además de la preocupante imagen que dejó su última presentación ante Independiente Rivadavia de Mendoza, en Racing las malas noticias se afianzaron cuando el club emitió el parte médico de Elías Torres, quien debió ser reemplazado por Adrián Balboa en el duelo ante La Lepra mendocina. El ex delantero de Aldosivi “sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha", según informó la entidad de Avellaneda. Y completó: “Será intervenido quirúrgicamente en los próximos días".

Ante ese panorama, en el Cilindro se ha reabierto la discusión sobre la posibilidad de incorporar un nuevo jugador, pese a que el mercado de pases ya se encuentra cerrado.

Elías Torres estará alejado de las canchas por más de seis meses, lo que ha obligado a la dirigencia a explorar alternativas para reforzar el plantel en un momento crítico de la temporada.

Desde la Conmebol aclararon que la normativa que restringe la incorporación de futbolistas únicamente a aquellos que se encuentren libres desde el último día de agosto para disputar la Copa Libertadores no se aplica en el caso de Racing.

La Confederación Sudamericana se basa en los registros de la AFA para la lista de buena fe, lo que implica que, si la dirigencia logra que en la sede de Viamonte autoricen la inscripción de un nuevo refuerzo —aunque no se trate de un futbolista libre—, éste podría participar en la serie de las semifinales frente al Flamengo, siempre que figure en los registros de la AFA.

No obstante, existen restricciones adicionales: el refuerzo debe provenir exclusivamente del fútbol local, ya que el TMS (el sistema que regula los traspasos internacionales) permanece cerrado, y debe ser argentino, dado que en el plantel que lidera Gustavo Costas no hay cupo disponible para extranjeros.

El mensaje de Racing sobre Torres

Además, el reglamento establece que el jugador a incorporar “no puede haber jugado más del 70% del torneo”. Este límite se alcanzó en la fecha 11 del Torneo Clausura, pero no se habría superado hasta la siguiente jornada. Un antecedente reciente ilustra cómo se ha aplicado esta excepción antes del partido contra Independiente Rivadavia, dado que la lesión del juvenil David González permitió habilitar a Marcos Rojo bajo circunstancias similares.

La situación actual presenta una complejidad mayor, ya que sería necesario negociar con otro club argentino en la fase final del campeonato, disponiendo de apenas unos días para concretar una operación que, aunque reglamentariamente posible, se percibe como una tarea sumamente compleja. Hasta el momento, la dirigencia de la Academia no ha emitido declaraciones sobre la intención de sumar un refuerzo tras la grave lesión de Elías Torres.

Cabe recordar que Sebastián Villa era el antiguo deseo del entrenador, pero no estaría en el radar debido al cupo completo de extranjeros en el plantel. Como una de las falencias del equipo surge en la creación ofensiva, algunas alternativas que surgieron se basan en el talento de Lucas Zelarayán, Alan Lescano o Enzo Copetti.

Tras el empate del lunes por la noche, Racing quedó decimosegundo con 12 puntos en la Zona A y permanece afuera de los puestos de clasificación a los octavos de final. En cuanto a la Tabla Anual, el equipo albiceleste cosecha 40 unidades y perdió el lugar dentro de los clasificados a la Copa Sudamericana, ya que se encuentra décimo, a tres de Barracas Central, el último en ingresar por ahora. En Avellaneda saben que jugarse el pleno a la Copa Libertadores puede ser peligroso.