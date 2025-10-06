El inquietante momento que vivió un jugador de golf al ejecutar un tiro a metros de un caimán

Un golfista tuvo que ejecutar un tiro a metros de un caimán

El Sanderson Farms Championship de este año en Misisipi presentó una escena inusual incluso para el golf profesional: Vince Whaley, golfista estadounidense de 30 años, ejecutó un tiro en la orilla de un lago mientras un caimán se encontraba a escasos metros. La tensión del momento atrajo la atención de los aficionados y puso a prueba la serenidad del jugador, quien logró salvar el par en el hoyo 11 pese al riesgo evidente de tener un peligroso reptil.

El incidente ocurrió durante la ronda final del torneo. Tras un tiro desviado, Whaley se quitó los zapatos y calcetines, remangó sus pantalones y entró al agua hasta los tobillos. A pocos metros, la cabeza de un caimán sobresalía del lago, observando cada movimiento del golfista de manera sigilosa. A pesar de la proximidad del animal, Whaley mantuvo la concentración y consiguió llevar la bola de vuelta a tierra firme, completando el hoyo con par. La escena, transmitida en directo, generó reacciones inmediatas, como la del ex profesional Curt Byrum, quien expresó en la cobertura televisiva que su propio ritmo cardíaco se aceleró solo de presenciar la situación.

Tras el torneo, el golfista compartió su experiencia y reconoció el peligro que enfrentó. “Bueno, afortunadamente estaba de espaldas a él, así que pude concentrarme en el golpe por un segundo”, relató sobre el momento en que el caimán permanecía inmóvil. Consultado sobre su plan en caso de que el animal se hubiera movido, el golfista respondió con un tono de humor: “El plan era salir corriendo del agua”. Más tarde, en redes sociales, Whaley bromeó sobre el episodio, restando dramatismo a la situación y mostrando su alivio por haber salido ileso.

En cuanto al desarrollo del torneo, la arriesgada jugada de Whaley no le permitió alcanzar su primera victoria en el PGA Tour, pero sí contribuyó a mejorar su posición en la clasificación de la FedEx Cup, pasando del puesto 102 al 84. Finalmente, Whaley concluyó en el tercer lugar del certamen con 17 bajo par, tras una ronda final de 67 golpes, a cinco golpes del campeón.

El título quedó en manos de Steven Fisk en su debut en el PGA Tour, quien firmó una ronda final de 64 golpes para un total de 264 golpes (-24). Fisk superó al sudafricano Garrick Higgo, quien lideraba al inicio de la jornada, y se impuso por dos golpes de diferencia. El estadounidense logró nueve birdies y solo un bogey en una ronda decisiva, destacando especialmente un putt de 12,5 metros en el hoyo 16 que le permitió tomar la delantera. Higgo, por su parte, respondió con birdies en los hoyos 13, 14 y 15, pero falló un putt clave en el 17 que inclinó la balanza a favor de Fisk. El triunfo le valió a Fisk una exención en el PGA Tour hasta 2027 y un premio de poco más de USD 1 millón.

Al término de la competencia, Fisk expresó su satisfacción por el logro alcanzado: “Hoy salí con la actitud de que nada me iba a detener en lo que quería, sin importar lo que pasara, sin importar los golpes que diera”. El campeón atribuyó su victoria a la autoconfianza y la determinación, y reconoció que, aunque a veces surgen dudas, siempre creyó en su capacidad para lograrlo.

El podio del torneo en Misisipi se completó con el danés Rasmus Hojgaard y el estadounidense Danny Walker, ambos empatados en el tercer lugar junto a Whaley, mientras que el sudafricano Christiaan Bezuidenhout se ubicó en el sexto puesto.

La presencia de caimanes en campos de golf del sur de Estados Unidos no es un fenómeno aislado. Estos animales suelen aparecer en torneos de la región y ya protagonizaron otros episodios llamativos. En una edición reciente del Cognizant Classic, el golfista Billy Horschel llegó a ahuyentar a un caimán del campo con su wedge (palo para juego corto), lo que evidencia que la convivencia entre deportistas y fauna local es parte del desafío en estos escenarios.