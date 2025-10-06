El descuido en los boxes durante el GP de Singapur que pudo terminar en una tragedia en la F1: la actitud heroica de un mecánico

Un mecánico de Sauber estuvo cerca de protagonizar un accidente

El Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 vivió un incidente que puso en riesgo la integridad de un miembro del equipo Sauber, cuando un mecánico evitó ser atropellado por un monoplaza que atravesaba la zona de boxes a alta velocidad. De acuerdo con las imágenes de la transmisión, la escena se produjo durante una parada en la que el piloto Nico Hulkenberg ingresó al box para realizar un cambio de neumáticos.

Durante esta maniobra, uno de los mecánicos encargados de la rueda delantera derecha dejó accidentalmente el neumático que acababa de retirar en posición vertical. La pieza comenzó a desplazarse hacia el área activa del pit lane, lo que aumentó el riesgo de un peligroso desenlace ante los autos que circulaban a mayor velocidad por ese sector.

Fue en ese momento cuando uno de los mecánicos situado en la parte trasera del vehículo acutó rápidamente tras ver el movimiento de la rueda. Inmediatamente salió de su posición para alcanzarla y evitar que sucediera un desenlace estremecedor.

La secuencia generó tensión en el equipo de Sauber. El mecánico involucrado se lanzó hacia la trayectoria de la rueda, con el objetivo de alejarla de la línea de paso de los automóviles. Lo hizo sin comprobar si otro coche se aproximaba por la calle de boxes. El riesgo aumentó ante el paso veloz del piloto japonés Yuki Tsunoda, de Red Bull, quien cruzó la zona de boxes justo cuando el empleado de Sauber recogía el neumático.

El episodio pudo haber terminado en tragedia en Singapur (Reuters)

Afortunadamente logró llegar a ella y retirarla de la zona antes de que el piloto nipón pasara por el lugar a una velocidad considerable. Cabe destacar que el episodio ocurrió en un contexto particular, según detalló The Sun: durante el fin de semana, la Federación Internacional del Automóvil (FIA) permitió que los autos incrementaran el límite de velocidad en la calle de boxes, llevándolo de 60 a 80 kilómetros por hora. Esta modificación buscó agilizar las estrategias de paradas durante la competencia.

A pesar del susto, el mecánico de Sauber logró evitar tanto el impacto con el neumático como con el coche de Tsunoda. El gesto se viralizó rápidamente en las redes sociales, resaltaron la capacidad de reacción del mecánico en cuestión: “Un héroe el tipo, evitó una tragedia”.

La competencia, celebrada en el circuito urbano de Marina Bay bajo condiciones de humedad y calor, culminó con el piloto británico George Russell (Mercedes) en lo más alto del podio. Max Verstappen (Red Bull) y Lando Norris (McLaren) acabaron en segundo y tercer puesto.

La clasificación final dejó a Oscar Piastri, de McLaren, en cuarto lugar y permitió al equipo británico asegurar matemáticamente su décimo título de escuderías desde su fundación en 1966. l rendimiento de McLaren durante el año fue sobresaliente:12 victorias en 18 carreras, siete dobletes y presencia en el podio en todas las rondas, salvo dos (Canadá y Azerbaiyán). El escenario que debía darse para que McLaren pudiera asegurar el título en Singapur erasumar 13 puntos en la carrera. Una marca que superaron ampliamente tras el 3-4 de los pilotos que están luchando por el título entre los 20 corredores.

Tras la prueba en Singapur, el calendario de Fórmula 1 continuará en Estados Unidos, con competencias en Austin y México, además del resto de las paradas programadas en el continente americano y Medio Oriente, donde se definirá la temporada.