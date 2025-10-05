Deportes

Tras la goleada de Boca Juniors ante Newell’s, así quedaron las posiciones del Torneo Clausura, la Tabla Anual y los promedios

Se mueven las clasificaciones en el campeonato de Primera División. Los equipos pelean en todos los frentes

Los jugadores de Boca Juniors
Los jugadores de Boca Juniors festeja luego del gol de Milton Giménez a Newell's en La Bombonera (Fotobaires)

Este viernes arrancó la undécima jornada del Torneo Clausura y ya empezaron a moverse las tablas de ambas zonas de la fase regular, la de la Anual 2025 y también la de promedios. La lucha por terminar entre los ocho primeros, el ingreso a las copas internacionales y la permanencia está al rojo vivo.

Con la victoria de Boca Juniors ante Newell’s en La Bombonera, el panorama cambió y el conjunto que comanda Miguel Ángel Russo trepó a la punta de la Zona A del Clausura y además lidera la Tabla Anual de manera transitoria (50 puntos), hasta que jueguen Rosario Central (50) y River Plate (49) (desde las 21.15).

En otros de los duelos del domingo, el clásico de Córdoba entre Talleres y Belgrano terminó 0-0. También igualaron 1-1 Independiente (sigue sin poder ganar) y Godoy Cruz y Estudiantes-Barracas.

La gran sorpresa fue la de Aldosivi, quien pelea por no irse al descenso, al derrotar como visitante al líder de la Zona A, Unión de Santa Fe. Además, Tigre y Defensa y Justicia empataron y quedaron a mano en Victoria, resultado que los privó de superar al Tatengue en lo más alto de su grupo. En tanto, Argentinos Juniors no pudo quebrar a Central Córdoba en La Paternal y así salió de los puestos de clasificación a Libertadores 2026.

El clásico de Córdoba entre
El clásico de Córdoba entre Belgrano y Talleres culminó 0-0

El inicio de la actividad del sábado la marcó el triunfo de Gimnasia La Plata ante Sarmiento en Junín, mediante el penal del Chelo Torres. Luego, Huracán se impuso 1-0 ante Banfield y se arrimó a puestos de clasificación a playoffs al igual que Atlético Tucumán, que derrotó 2-0 a Platense por la Zona B. En tanto que San Martín de San Juan no pudo ante Instituto y cayó a los últimos puestos.

En el último turno del sábado, Lanús le ganó 2-1 a San Lorenzo en La Fortaleza y trepó a la tercera posición de la Zona B, además de que le descontó puntos al Ciclón en la Tabla Anual que clasifica a las copas internacionales.

Rumbo a las copas, hoy los clasificados a la Libertadores 2026 serían Platense (campeón del Apertura), el campeón del Clausura, el campeón de la Copa Argentina y los tres mejores ubicados en la Anual, que actualmente son Boca Juniors, Rosario Central y River Plate (fase previa). A la Sudamericana estarían entrando Argentinos Juniors, Deportivo Riestra, Tigre, Huracán, San Lorenzo y Barracas Central. Aldosivi de Mar del Plata y San Martín de San Juan serían los que bajan de categoría.

FECHA 11 - TORNEO CLAUSURA

TIGRE 1-1 DEFENSA Y JUSTICIA

UNIÓN 0-2 ALDOSIVI

ARGENTINOS JUNIORS 0-0 CENTRAL CÓRDOBA

SARMIENTO 0-1 GIMNASIA LP

SAN MARTÍN DE SAN JUAN 0-0 INSTITUTO

ATLÉTICO TUCUMÁN 2-0 PLATENSE

HURACÁN 1-0 BANFIELD

LANÚS 2-1 SAN LORENZO

GODOY CRUZ 1-1 INDEPENDIENTE

ESTUDIANTES DE LA PLATA 1-1 BARRACAS CENTRAL

TALLERES 0-0 BELGRANO

BOCA JUNIORS 5-0 NEWELL’S

21:15 Rosario Central-River

Lunes 6 de octubre

19:00 Deportivo Riestra-Vélez

21:00 Racing-Independiente Rivadavia

FECHA 12 - TORNEO CLAUSURA

Viernes 10 de octubre

14:30 San Lorenzo-San Martín de San Juan

16:15 Defensa y Justicia-Argentinos Juniors

16:45 Central Córdoba-Unión de Santa Fe

18:30 Newell’s-Tigre

14:30 Barracas Central-Boca

16:45 Gimnasia LP-Talleres

19:00 Banfield-Racing

21:15 Vélez-Rosario Central

21:15 Belgrano-Estudiantes de La Plata

Domingo 12 de octubre

14:30 Aldosivi-Huracán

16:45 Independiente Rivadavia-Godoy Cruz

16:45 Instituto-Atlético Tucumán

19:15 River-Sarmiento de Junín

21:15 Independiente-Lanús

Lunes 13 de octubre

18:30 Platense-Deportivo Riestra

