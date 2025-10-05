Tras la goleada de Boca Juniors ante Newell’s, así quedaron las posiciones del Torneo Clausura, la Tabla Anual y los promedios

Este viernes arrancó la undécima jornada del Torneo Clausura y ya empezaron a moverse las tablas de ambas zonas de la fase regular, la de la Anual 2025 y también la de promedios. La lucha por terminar entre los ocho primeros, el ingreso a las copas internacionales y la permanencia está al rojo vivo.
Con la victoria de Boca Juniors ante Newell’s en La Bombonera, el panorama cambió y el conjunto que comanda Miguel Ángel Russo trepó a la punta de la Zona A del Clausura y además lidera la Tabla Anual de manera transitoria (50 puntos), hasta que jueguen Rosario Central (50) y River Plate (49) (desde las 21.15).
En otros de los duelos del domingo, el clásico de Córdoba entre Talleres y Belgrano terminó 0-0. También igualaron 1-1 Independiente (sigue sin poder ganar) y Godoy Cruz y Estudiantes-Barracas.
La gran sorpresa fue la de Aldosivi, quien pelea por no irse al descenso, al derrotar como visitante al líder de la Zona A, Unión de Santa Fe. Además, Tigre y Defensa y Justicia empataron y quedaron a mano en Victoria, resultado que los privó de superar al Tatengue en lo más alto de su grupo. En tanto, Argentinos Juniors no pudo quebrar a Central Córdoba en La Paternal y así salió de los puestos de clasificación a Libertadores 2026.
El inicio de la actividad del sábado la marcó el triunfo de Gimnasia La Plata ante Sarmiento en Junín, mediante el penal del Chelo Torres. Luego, Huracán se impuso 1-0 ante Banfield y se arrimó a puestos de clasificación a playoffs al igual que Atlético Tucumán, que derrotó 2-0 a Platense por la Zona B. En tanto que San Martín de San Juan no pudo ante Instituto y cayó a los últimos puestos.
En el último turno del sábado, Lanús le ganó 2-1 a San Lorenzo en La Fortaleza y trepó a la tercera posición de la Zona B, además de que le descontó puntos al Ciclón en la Tabla Anual que clasifica a las copas internacionales.
Rumbo a las copas, hoy los clasificados a la Libertadores 2026 serían Platense (campeón del Apertura), el campeón del Clausura, el campeón de la Copa Argentina y los tres mejores ubicados en la Anual, que actualmente son Boca Juniors, Rosario Central y River Plate (fase previa). A la Sudamericana estarían entrando Argentinos Juniors, Deportivo Riestra, Tigre, Huracán, San Lorenzo y Barracas Central. Aldosivi de Mar del Plata y San Martín de San Juan serían los que bajan de categoría.
FECHA 11 - TORNEO CLAUSURA
TIGRE 1-1 DEFENSA Y JUSTICIA
UNIÓN 0-2 ALDOSIVI
ARGENTINOS JUNIORS 0-0 CENTRAL CÓRDOBA
SARMIENTO 0-1 GIMNASIA LP
SAN MARTÍN DE SAN JUAN 0-0 INSTITUTO
ATLÉTICO TUCUMÁN 2-0 PLATENSE
HURACÁN 1-0 BANFIELD
LANÚS 2-1 SAN LORENZO
GODOY CRUZ 1-1 INDEPENDIENTE
ESTUDIANTES DE LA PLATA 1-1 BARRACAS CENTRAL
TALLERES 0-0 BELGRANO
BOCA JUNIORS 5-0 NEWELL’S
21:15 Rosario Central-River
Lunes 6 de octubre
19:00 Deportivo Riestra-Vélez
21:00 Racing-Independiente Rivadavia
FECHA 12 - TORNEO CLAUSURA
Viernes 10 de octubre
14:30 San Lorenzo-San Martín de San Juan
16:15 Defensa y Justicia-Argentinos Juniors
16:45 Central Córdoba-Unión de Santa Fe
18:30 Newell’s-Tigre
14:30 Barracas Central-Boca
16:45 Gimnasia LP-Talleres
19:00 Banfield-Racing
21:15 Vélez-Rosario Central
21:15 Belgrano-Estudiantes de La Plata
Domingo 12 de octubre
14:30 Aldosivi-Huracán
16:45 Independiente Rivadavia-Godoy Cruz
16:45 Instituto-Atlético Tucumán
19:15 River-Sarmiento de Junín
21:15 Independiente-Lanús
Lunes 13 de octubre
18:30 Platense-Deportivo Riestra