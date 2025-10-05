Tras la goleada de Boca Juniors ante Newell’s, así quedaron las posiciones del Torneo Clausura, la Tabla Anual y los promedios

Los jugadores de Boca Juniors festeja luego del gol de Milton Giménez a Newell's en La Bombonera (Fotobaires)

Este viernes arrancó la undécima jornada del Torneo Clausura y ya empezaron a moverse las tablas de ambas zonas de la fase regular, la de la Anual 2025 y también la de promedios. La lucha por terminar entre los ocho primeros, el ingreso a las copas internacionales y la permanencia está al rojo vivo.

Con la victoria de Boca Juniors ante Newell’s en La Bombonera, el panorama cambió y el conjunto que comanda Miguel Ángel Russo trepó a la punta de la Zona A del Clausura y además lidera la Tabla Anual de manera transitoria (50 puntos), hasta que jueguen Rosario Central (50) y River Plate (49) (desde las 21.15).

En otros de los duelos del domingo, el clásico de Córdoba entre Talleres y Belgrano terminó 0-0. También igualaron 1-1 Independiente (sigue sin poder ganar) y Godoy Cruz y Estudiantes-Barracas.

La gran sorpresa fue la de Aldosivi, quien pelea por no irse al descenso, al derrotar como visitante al líder de la Zona A, Unión de Santa Fe. Además, Tigre y Defensa y Justicia empataron y quedaron a mano en Victoria, resultado que los privó de superar al Tatengue en lo más alto de su grupo. En tanto, Argentinos Juniors no pudo quebrar a Central Córdoba en La Paternal y así salió de los puestos de clasificación a Libertadores 2026.

El clásico de Córdoba entre Belgrano y Talleres culminó 0-0

El inicio de la actividad del sábado la marcó el triunfo de Gimnasia La Plata ante Sarmiento en Junín, mediante el penal del Chelo Torres. Luego, Huracán se impuso 1-0 ante Banfield y se arrimó a puestos de clasificación a playoffs al igual que Atlético Tucumán, que derrotó 2-0 a Platense por la Zona B. En tanto que San Martín de San Juan no pudo ante Instituto y cayó a los últimos puestos.

En el último turno del sábado, Lanús le ganó 2-1 a San Lorenzo en La Fortaleza y trepó a la tercera posición de la Zona B, además de que le descontó puntos al Ciclón en la Tabla Anual que clasifica a las copas internacionales.

Rumbo a las copas, hoy los clasificados a la Libertadores 2026 serían Platense (campeón del Apertura), el campeón del Clausura, el campeón de la Copa Argentina y los tres mejores ubicados en la Anual, que actualmente son Boca Juniors, Rosario Central y River Plate (fase previa). A la Sudamericana estarían entrando Argentinos Juniors, Deportivo Riestra, Tigre, Huracán, San Lorenzo y Barracas Central. Aldosivi de Mar del Plata y San Martín de San Juan serían los que bajan de categoría.

FECHA 11 - TORNEO CLAUSURA

TIGRE 1-1 DEFENSA Y JUSTICIA

UNIÓN 0-2 ALDOSIVI

ARGENTINOS JUNIORS 0-0 CENTRAL CÓRDOBA

SARMIENTO 0-1 GIMNASIA LP

SAN MARTÍN DE SAN JUAN 0-0 INSTITUTO

ATLÉTICO TUCUMÁN 2-0 PLATENSE

HURACÁN 1-0 BANFIELD

LANÚS 2-1 SAN LORENZO

GODOY CRUZ 1-1 INDEPENDIENTE

ESTUDIANTES DE LA PLATA 1-1 BARRACAS CENTRAL

TALLERES 0-0 BELGRANO

BOCA JUNIORS 5-0 NEWELL’S

21:15 Rosario Central-River

Lunes 6 de octubre

19:00 Deportivo Riestra-Vélez

21:00 Racing-Independiente Rivadavia

FECHA 12 - TORNEO CLAUSURA

Viernes 10 de octubre

14:30 San Lorenzo-San Martín de San Juan

16:15 Defensa y Justicia-Argentinos Juniors

16:45 Central Córdoba-Unión de Santa Fe

18:30 Newell’s-Tigre

14:30 Barracas Central-Boca

16:45 Gimnasia LP-Talleres

19:00 Banfield-Racing

21:15 Vélez-Rosario Central

21:15 Belgrano-Estudiantes de La Plata

Domingo 12 de octubre

14:30 Aldosivi-Huracán

16:45 Independiente Rivadavia-Godoy Cruz

16:45 Instituto-Atlético Tucumán

19:15 River-Sarmiento de Junín

21:15 Independiente-Lanús

Lunes 13 de octubre

18:30 Platense-Deportivo Riestra