Sigue la fecha 11 del Torneo Clausura con dos partidos en la jornada del domingo

En la continuidad de la fecha 11, dos partidos animarán la jornada además del clásico de Córdoba entre Belgrano-Talleres y los duelos que animarán Boca Juniors ante Newell’s en la Bombonera y la visita de River Plate a Rosario Central.

GODOY CRUZ VS INDEPENDIENTE

Godoy Cruz e Independiente abren la jornada de domingo por el Torneo Clausura

Independiente visita a Godoy Cruz de Mendoza por la undécima fecha del Torneo Clausura. Será un duelo entre dos equipos que atraviesan momentos complejos y comparten la necesidad de revertir su presente en la Zona B. Ambos conjuntos llegan a este compromiso con urgencias similares, aunque sus trayectorias recientes muestran matices distintos: mientras el conjunto mendocino acumula tres partidos sin victorias, el equipo de Avellaneda no logra sumar de a tres desde hace varias jornadas.

El partido, que se disputará a partir de las 14:30 en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, y con televisación de ESPN Premium, contará con el arbtiraje de Andrés Gariano.

El cruce enfrenta a uno de los equipos con menor capacidad goleadora frente a uno de los que más goles ha recibido en el torneo. Independiente apenas ha convertido 5 goles en el certamen, cifra que lo ubica entre los tres equipos menos efectivos del Grupo B junto a Instituto y Talleres, y solo por encima de Aldosivi, que suma un tanto. Por su parte, Godoy Cruz ha recibido 13 goles, compartiendo el registro de mayor cantidad de tantos en contra con Platense, mientras que Banfield y Aldosivi completan el grupo de defensas más vulneradas, según la misma fuente.

El presente de Godoy Cruz muestra una racha adversa: viene de caer 0-2 ante San Lorenzo y suma solo una victoria, dos empates y una derrota en sus últimos cuatro partidos.

El equipo dirigido por Walter Ribonetto podrá contar nuevamente con el defensor Mateo Mendoza, quien regresa tras cumplir una suspensión por acumulación de tarjetas amarillas, lo que representa una de las variantes que el entrenador evalúa para el once inicial.

Por el lado de Independiente, Gustavo Quinteros afronta su segundo partido al mando tras debutar con un empate sin goles ante Racing. El equipo suma cinco empates y cuatro derrotas en el campeonato, y su último triunfo oficial se remonta al 29 de junio, cuando venció a Gimnasia de Mendoza por la Copa Argentina. La base del equipo de Avellaneda está conformada por Rodrigo Rey, Kevin Lomónaco, Felipe Loyola y Luciano Cabral, quienes buscarán revertir la tendencia negativa.

El historial reciente entre ambos equipos favorece levemente a Godoy Cruz, que suma dos victorias en los últimos cinco enfrentamientos, mientras que Independiente logró un triunfo y empataron en dos ocasiones. El antecedente más inmediato se registró el 29 de marzo en la Primera Fase del Torneo Apertura 2025, cuando el conjunto de Avellaneda se impuso por 4-0 con un doblete de Felipe Loyola, un gol en contra de Lucas Arce y otro de Gabriel Ávalos.

Probables formaciones:

Godoy Cruz: Franco Petroli, Mendoza, Juan Escobar, Federico Rasmussen, Andrés Meli o Juan Segundo Morán; Nicolás Fernández, Guillermo Pol Fernández, Vicente Poggi, Bastián Yáñez; Facundo Altamira y Daniel Barrea. DT: Walter Ribonetto.

Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Nicolás Freire, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Cedrés; Matías Abaldo, Luciano Cabral, Ignacio Pussetto y Santiago Montiel. DT: Gustavo Quinteros.

Árbitro: Andrés Gariano.

Hora: 14:30.

Estadio: Estadio Malvinas Argentinas.

ESTUDIANTES VS BARRACAS CENTRAL

Estudiantes y Barracas Central disputarán un juego clave por la Zona A, en busca del liderazgo

Estudiantes se prepara para enfrentar a Barracas Central por la fecha 11 del Torneo Clausura, un encuentro clave por la lucha de la Zona A. El encuentro, programado para las 16:30, en el estadio Jorge Luis Hirschi, contará con el arbitraje de Nazareno Arasa.

Ambos equipos llegan tras empatar en sus compromisos previos: el conjunto platense igualó 1-1 ante Newell’s, mientras que Barracas Central empató por el mismo marcador frente a Belgrano. En las últimas cuatro jornadas, Estudiantes sumó dos victorias y dos derrotas, con un saldo de 5 goles en contra y 4 a favor, mientras que su próximo rival acumuló una victoria, una derrota y dos empates, con 4 goles convertidos y 4 recibidos.

“Se perdieron dos puntos pero la sensación no es de derrota. Creo que hay que dividir la cuestión en dos partes. El equipo está, después de un golpe muy duro respondió y está de pie buscando estar entre los mejores del país”, afirmó el entrenador Eduardo Domínguez, tras el empate con Newell’s.

De cara a lo que resta del torneo, Domínguez instó a sus dirigidos a mantener la concentración y el compromiso en cada partido. “Estamos terceros en el grupo y tenemos que pensar en eso. En hacer el máximo en cada partido y si queremos ser protagonistas tenemos que hacer grandes partidos”, expresó el técnico de Estudiantes.

El historial reciente entre Estudiantes y Barracas Central muestra paridad: en los últimos cuatro enfrentamientos, el equipo platense obtuvo dos triunfos, el conjunto de Barracas Central uno, y el restante terminó igualado. El antecedente más cercano se remonta al 27 de marzo, cuando Barracas Central se impuso por 2 a 1 en la Primera Fase del Torneo Apertura 2025.

Probables formaciones:

Estudiantes:

Barracas Central:

Árbitro: Nazareno Arasa.

Hora: 16:30.

Estadio: Jorge Luis Hirschi.

