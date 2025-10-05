Deportes

Sigue la fecha 11 del Torneo Clausura con dos partidos en la jornada del domingo

Independiente visitará a Godoy Cruz desde las 14:30, mientras que Estudiantes recibe a Barracas en La Plata (16.30)

Guardar
Sigue la fecha 11 del
Sigue la fecha 11 del Torneo Clausura

En la continuidad de la fecha 11, dos partidos animarán la jornada además del clásico de Córdoba entre Belgrano-Talleres y los duelos que animarán Boca Juniors ante Newell’s en la Bombonera y la visita de River Plate a Rosario Central.

GODOY CRUZ VS INDEPENDIENTE

Godoy Cruz e Independiente abren
Godoy Cruz e Independiente abren la jornada de domingo por el Torneo Clausura

Independiente visita a Godoy Cruz de Mendoza por la undécima fecha del Torneo Clausura. Será un duelo entre dos equipos que atraviesan momentos complejos y comparten la necesidad de revertir su presente en la Zona B. Ambos conjuntos llegan a este compromiso con urgencias similares, aunque sus trayectorias recientes muestran matices distintos: mientras el conjunto mendocino acumula tres partidos sin victorias, el equipo de Avellaneda no logra sumar de a tres desde hace varias jornadas.

El partido, que se disputará a partir de las 14:30 en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, y con televisación de ESPN Premium, contará con el arbtiraje de Andrés Gariano.

El cruce enfrenta a uno de los equipos con menor capacidad goleadora frente a uno de los que más goles ha recibido en el torneo. Independiente apenas ha convertido 5 goles en el certamen, cifra que lo ubica entre los tres equipos menos efectivos del Grupo B junto a Instituto y Talleres, y solo por encima de Aldosivi, que suma un tanto. Por su parte, Godoy Cruz ha recibido 13 goles, compartiendo el registro de mayor cantidad de tantos en contra con Platense, mientras que Banfield y Aldosivi completan el grupo de defensas más vulneradas, según la misma fuente.

El presente de Godoy Cruz muestra una racha adversa: viene de caer 0-2 ante San Lorenzo y suma solo una victoria, dos empates y una derrota en sus últimos cuatro partidos.

El equipo dirigido por Walter Ribonetto podrá contar nuevamente con el defensor Mateo Mendoza, quien regresa tras cumplir una suspensión por acumulación de tarjetas amarillas, lo que representa una de las variantes que el entrenador evalúa para el once inicial.

Por el lado de Independiente, Gustavo Quinteros afronta su segundo partido al mando tras debutar con un empate sin goles ante Racing. El equipo suma cinco empates y cuatro derrotas en el campeonato, y su último triunfo oficial se remonta al 29 de junio, cuando venció a Gimnasia de Mendoza por la Copa Argentina. La base del equipo de Avellaneda está conformada por Rodrigo Rey, Kevin Lomónaco, Felipe Loyola y Luciano Cabral, quienes buscarán revertir la tendencia negativa.

El historial reciente entre ambos equipos favorece levemente a Godoy Cruz, que suma dos victorias en los últimos cinco enfrentamientos, mientras que Independiente logró un triunfo y empataron en dos ocasiones. El antecedente más inmediato se registró el 29 de marzo en la Primera Fase del Torneo Apertura 2025, cuando el conjunto de Avellaneda se impuso por 4-0 con un doblete de Felipe Loyola, un gol en contra de Lucas Arce y otro de Gabriel Ávalos.

Probables formaciones:

Godoy Cruz: Franco Petroli, Mendoza, Juan Escobar, Federico Rasmussen, Andrés Meli o Juan Segundo Morán; Nicolás Fernández, Guillermo Pol Fernández, Vicente Poggi, Bastián Yáñez; Facundo Altamira y Daniel Barrea. DT: Walter Ribonetto.

Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Nicolás Freire, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Cedrés; Matías Abaldo, Luciano Cabral, Ignacio Pussetto y Santiago Montiel. DT: Gustavo Quinteros.

Árbitro: Andrés Gariano.

Hora: 14:30.

Estadio: Estadio Malvinas Argentinas.

ESTUDIANTES VS BARRACAS CENTRAL

Estudiantes y Barracas Central disputarán
Estudiantes y Barracas Central disputarán un juego clave por la Zona A, en busca del liderazgo

Estudiantes se prepara para enfrentar a Barracas Central por la fecha 11 del Torneo Clausura, un encuentro clave por la lucha de la Zona A. El encuentro, programado para las 16:30, en el estadio Jorge Luis Hirschi, contará con el arbitraje de Nazareno Arasa.

Ambos equipos llegan tras empatar en sus compromisos previos: el conjunto platense igualó 1-1 ante Newell’s, mientras que Barracas Central empató por el mismo marcador frente a Belgrano. En las últimas cuatro jornadas, Estudiantes sumó dos victorias y dos derrotas, con un saldo de 5 goles en contra y 4 a favor, mientras que su próximo rival acumuló una victoria, una derrota y dos empates, con 4 goles convertidos y 4 recibidos.

“Se perdieron dos puntos pero la sensación no es de derrota. Creo que hay que dividir la cuestión en dos partes. El equipo está, después de un golpe muy duro respondió y está de pie buscando estar entre los mejores del país”, afirmó el entrenador Eduardo Domínguez, tras el empate con Newell’s.

De cara a lo que resta del torneo, Domínguez instó a sus dirigidos a mantener la concentración y el compromiso en cada partido. “Estamos terceros en el grupo y tenemos que pensar en eso. En hacer el máximo en cada partido y si queremos ser protagonistas tenemos que hacer grandes partidos”, expresó el técnico de Estudiantes.

El historial reciente entre Estudiantes y Barracas Central muestra paridad: en los últimos cuatro enfrentamientos, el equipo platense obtuvo dos triunfos, el conjunto de Barracas Central uno, y el restante terminó igualado. El antecedente más cercano se remonta al 27 de marzo, cuando Barracas Central se impuso por 2 a 1 en la Primera Fase del Torneo Apertura 2025.

Probables formaciones:

Estudiantes:

Barracas Central:

Árbitro: Nazareno Arasa.

Hora: 16:30.

Estadio: Jorge Luis Hirschi.

LAS TABLAS DEL TORNEO CLAUSURA

Temas Relacionados

Godoy CruzEstudiantes de La PlataClub IndependienteBarracas CentralTorneo Clausura

Últimas Noticias

River Plate visitará al Rosario Central de Di María en un duelo clave por la cima de la tabla anual: hora, TV y formaciones

Tras superar a Racing en la Copa Argentina, el Millonario se enfrentará al Canalla en el Gigante de Arroyito. Transmite ESPN Premium a las 21.15

River Plate visitará al Rosario

Boca Juniors recibirá a Newell’s con el objetivo de volver al triunfo en el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

El Xeneize, que tendrá otra vez en el banco a Claudio Úbeda, necesita ganar para estar en los puestos de clasificación a playoffs. Transmite TNT Sports a las 19

Boca Juniors recibirá a Newell’s

Así quedó la lucha por el título de pilotos en la Fórmula 1 tras el GP de Singapur: Norris y Verstappen le descontaron al líder Piastri

El australiano no pudo subirse al podio y se acorta la distancia en la tabla general

Así quedó la lucha por

La frustración de Franco Colapinto después del GP de Singapur de Fórmula 1: “No sale nada y vamos muy despacio”

El piloto argentino terminó en el 16° puesto en las calles de Marina Bay después de una mala estrategia de Alpine

La frustración de Franco Colapinto

Radiografía de la carrera de Colapinto en el GP de Singapur de F1: terminó adelante de Pierre Gasly a pesar de la estrategia de Alpine

El argentino tuvo un arranque espectacular. Terminó 16º y cumplió con una buena labor en Marina Bay considerando el nivel de su auto y el erróneo plan de carrera de su equipo

Radiografía de la carrera de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cómo es la cárcel peruana

Cómo es la cárcel peruana donde “Pequeño J” espera su extradición, bajo un régimen de resguardo especial

Peter Lamelas: “Las empresas de EEUU están al borde de invertir una cantidad de capital sin precedentes en la Argentina”

Coparticipación: qué distritos ganaron y cuáles perdieron en el reparto “secundario” de recursos entre las provincias

La OPEP moderó el aumento de la producción de petróleo para atenuar la caída del precio internacional: por qué le importa a la Argentina

Una influencer denunció un ataque antisemita en Palermo: dijo que un hombre quiso golpearla a ella y a su bebé por ser judíos

INFOBAE AMÉRICA
La OPEP+ aumentará su producción

La OPEP+ aumentará su producción de crudo en noviembre a 137.000 barriles diarios

Atacaron una mezquita en el Reino Unido: la policía investiga el incendio como un crimen de odio

Siria celebró las primeras elecciones parlamentarias desde la caída del dictador Bashar Al Assad

Tensión en Georgia: varios dirigentes opositores fueron detenidos tras las protestas contra el Gobierno

Una muestra bélica refleja la alianza militar y cultural entre Rusia y Corea del Norte

TELESHOW
Nuevo parte médico de Thiago

Nuevo parte médico de Thiago Medina: dejó la terapia intensiva después de 3 semanas en grave estado

Por qué Pampita no hizo este año la peregrinación a la Virgen de Luján

El emotivo ruego de Daniela Celis por la salud de Thiago Medina en su peregrinación a Luján: “Por nuestras hijas”

Patricia Sosa, de liderar la revolución femenina en el rock a aconsejar a las nuevas artistas: “Los haters son un problema grande”

Louis Tomlinson: entre el estrellato internacional en la música a una vida marcada por las tragedias familiares