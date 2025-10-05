Deportes

Ingresó en el entretiempo y fue reemplazado a los 30 minutos: el enojo de un futbolista del Atlético de Madrid con Simeone

Javi Galán no ocultó su fastidio cuando el DT decidió cambiarlo en el duelo frente al Celta de Vigo. También volvió a ser reemplazado Julián Álvarez

El enojo de Javi Galán con Simeone

La decisión de Diego Simeone de sustituir a Javi Galán apenas media hora después de haberlo incorporado al terreno de juego generó una reacción de asombro tanto en el propio futbolista como en los hinchas del Atlético Madrid. El gesto de incredulidad de Galán al regresar al banco de suplentes en el minuto 75, tras haber ingresado en el descanso, se convirtió en una de las imágenes más comentadas del empate 1-1 entre el Colchonero y el Celta de Vigo.

El desarrollo del partido obligó a Simeone a tomar decisiones poco habituales en la gestión de su plantilla. La expulsión de Clément Lenglet al final de la primera parte condicionó el planteamiento táctico del conjunto rojiblanco. Para reequilibrar el equipo con un jugador menos, el técnico argentino optó por retirar a Antoine Griezmann, quien había sido uno de los más destacados hasta ese momento, y dar entrada a Javi Galán en el inicio de la segunda mitad.

El regreso de Galán a Balaídos, estadio donde se consolidó como figura del Celta de Vigo antes de su fichaje por el Atleti, añadía un componente emocional a su participación.

La secuencia del fastidio de
La secuencia del fastidio de Galán

Durante los 30 minutos que permaneció en el campo, el lateral completó 23 intervenciones con el balón, acertó 13 de los 14 pases que intentó —lo que representa un 93% de efectividad—, ganó el único duelo aéreo del que participó, realizó tres despejes, se impuso en la única entrada que disputó y solo perdió la posesión en una ocasión, de acuerdo con los datos recogidos por Mundo Deportivo.

A pesar de este rendimiento correcto y sin errores notables, Simeone decidió modificar nuevamente el esquema y reemplazar a Galán por Álex Baena en el minuto 75. Esta sustitución inesperada, generó malestar en el lateral que no saludó al Cholo y realizó una mueca de disconformidad. Incluso, se pudo ver al DT argentino sorprenderse por esa situación cuando giró a ver el comportamiento de su jugador mientras se dirigía al banco.

Esta no fue la única modificación controvertida que realizó Simeone. A los 81 minutos, Julián Álvarez, quien viene siendo la figura del conjunto madrileño, fue reemplazado por el noruego Alexander Sørloth.

Vale recordar que, en el empate 1-1 frente al Mallorca por la fecha cinco de La Liga, trascendió una lectura de labios del delantero argentino, en la que el delantero reclamaba por haber dejado la cancha. “Siempre a mi”, fueron las palabras que se desprendían de aquella grabación.

Sin embargo, tiempo después, el propio Julián echó por tierra esa versión y aclaró que no era lo que había expresado. “Las palabras de la lectura de labios que me hicieron no eran las correctas. No tuvo nada que ver con lo que había dicho. Dije una mala palabra, porque estaba enojado conmigo; esa es la verdad. Es algo que siempre pasa, con esto de las redes sociales”, manifestó en diálogo con DSports. Y agregó: “Está todo bien. Hay que seguir trabajando y mejorando cosas en el equipo para no dejar puntos en el camino".

Con el empate ante el Celta, el Atlético continúa perdiendo terreno en el certamen español. Con ocho fechas jugadas, solo acumula 13 puntos, producto de tres victorias, cuatro empates y una derrota, y se encuentra a ocho unidades del líder, Real Madrid (21).

Su próximo compromiso será el 18 de octubre, cuando tenga que recibir, en el estadio Metropolitano, al Osasuna, por la novena fecha de La Liga de España.

