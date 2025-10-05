El velero argentino “Matrero” logró tres trofeos en su paso por la Costa Azul

"Matrero" en plena competencia

Como había dado cuenta Infobae, al anunciar las tres lides que tenía programadas el velero “Matrero” en la bellísima costa francesa, ponía “en juego las capacidades, decisiones y astucias” ante rivales de prestigio y trayectoria, como “Il Moro de Venezia”, de Massimiliano Ferruzzi, “Sagittarius” de Thierry Laffite, y “Ojala’II”, de Michele Frova.

Y así fue. La nave argentina estuvo hasta este sábado metida de lleno en la última contienda de esta campaña otoñal: Les Voiles de Saint-Tropez, en la cual logró el segundo puesto, repitiendo el lauro de 2024. Pero la disputa de la clase Classic IOR no se libró en el mar. “Il Moro” y “Matrero” estaban empatados hasta el viernes; entonces, ayer las velas tenían que determinar quién era el ganador. Sin embargo, la falta de vientos de este sábado impidió las partidas, lo cual obligó a que el comité del torneo lo definiera por medio de los puntajes. Fue así que los argentinos obtuvieron el segundo premio.

El velero argentino logró tres trofeos en su paso por la Costa Azul

“Lo estamos celebrando porque St-Tropez no es la regata más exigente, es un fabuloso show de la vela donde coincidimos en el mar los barcos más modernos con otros que tienen más de 130 años. ¡Es la evolución del yachting en vivo!”, dijo a Infobae el propietario y navegante de la embarcación, Rafael Pereira Aragón.

Respecto de los dos primeros puestos logrados en las regatas anteriores, el sábado 27 “Matrero” se coronó campeón en las cruciales Régates Royales de Cannes, cuyo programa de circuitos náuticos demandó cinco jornadas de carreras.

La alegría de la tripulación de "Matrero"

Asimismo, sin tiempo para celebrar, al día inmediato conquistó el liderazgo en la clase Classic IOR de la regata de crucero Coupe d’Automne del Yacht Club de France, que implicó una travesía de 25 millas náuticas (unos 46 km) entre el coqueto Vieux-Port de Cannes y el antiguo Puerto de Saint Tropez.

“Desde la primera carrera mantuvimos la constancia y optamos por ser perseverantes, ‘cabezas duras’, diría mi viejo. El propósito que nos habíamos fijado lo tuvimos hasta último momento y quedamos con un saldo espectacular. El equipo demostró una vez más su alto nivel, así que estamos muy contentos por conseguir tres premios en estos 12 días de enfrentar tres regatas diferentes”, dijo a Infobae el timonel, Martín Busch.

“Matrero”, de 15 metros de eslora y 4 de manga y miembro del Club Náutico San Isidro (CNSI), tuvo como tripulación en estas lides, además de Pereira Aragón y Busch, a los diestros nautas Sebastián Córdoba, Felipe Varela, Alex Hasenclever, Gabriel Marino, Diego Weppler, Karin Haddad, Juan García, Marcus Behrendt, Valentín Campero, Alejandro Bottino, André Mirsky y Nacho Burgoa.