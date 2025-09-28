Deportes

El velero argentino “Matrero” se consagró campeón del festival de Cannes

La tripulación del icónico barco deportivo se subió al podio de las Régates Royales de Cannes al lograr el primer puesto en la clase Classic IOR

Por Hugo Mouján

Matrero ganó y se prepara
Matrero ganó y se prepara seguir compitiendo

El año pasado, Matrero también estuvo en este podio francés por haber logrado la segunda colocación en el campeonato organizado por los cannoises, pero esta vez no se le escapó el liderazgo compitiendo con los mejores veleros clásicos de Europa. Es así, la emoción del festejo tiene vaivenes, igual que el mar en los torneos náuticos… y esta vez sí, se adueñó de la meta y se consagró campeón.

“Hicimos muy buenas carreras ubicándonos en los primeros puestos en cada jornada, a pesar de que los vientos nos exigieron más trabajo constante y al finalizar la semana conseguimos el premio mayor, que en 2024 se nos deslizó por muy poco, así que teníamos ganas de revancha. Hace 10 días que llegamos cargados de ansiedades y poco a poco empezamos a sumar satisfacciones; pero ahora ya disfrutamos con felicidad con este trofeo”, dijo a Infobae el navegante y propietario de la embarcación, Rafael Pereira Aragón.

La embarcación argentina logró el
La embarcación argentina logró el primer puesto en la clase Classic IOR

El yate, representante de la Argentina e integrante del Club Náutico San Isidro (CNSI), tiene en su tripulación a experimentados navegantes. Junto con Pereira Aragón están Martín Busch (timonel), Sebastián Córdoba, Felipe Varela, Alex Hasenclever, Gabriel Marino, Diego Weppler, Karin Haddad, Juan García, Marcus Behrendt, Valentín Campero y Alejandro Bottino.

Consultados por si tienen alguna cábala, Busch fue categórico: “No celebramos nada hasta que no concluye el certamen, ninguna situación por más beneficiosa que parezca, ser regatista es graduarse en una escuela de paciencia”.

“Uno de los días, Eolo, el mitológico guardián de los vientos, parece que se tomó franco porque solo sentíamos una ligera brisa, todo era ‘calma’, como decimos en el mar. Tanto que el comité dio por finalizada la etapa. El lado bueno fue que nos sirvió para descansar”, acotó Pereira Aragón.

Ahora se viene Les Voiles
Ahora se viene Les Voiles de Saint Tropez

Las 47ª Régates Royales de Cannes, que empezaron el lunes 22 con la participación de naves de distintas clases de una veintena de países, laurearon en el segundo puesto de Classic IOR al francés Sagittarius, de Thierry Laffite y al italiano Il Moro de Venezia, de Massimiliano Ferruzzi, en el tercero. Fueron días colmados de público, de los cuales muchos eran simplemente turistas que se concentraron en las costas de la bahía y en los muelles, frente a las Islas Lérins, para regocijarse visualmente con esos monocascos con sus majestuosas velas al viento con las azules aguas de fondo.

El sol estuvo radiante, pero el día concluye y mañana estarán nuevamente atando cabos y trimando velas porque estarán embarcados en la siguiente lid de la temporada con un trayecto directo: la regata de crucero Coupe d’Automne del Yacht Club de France. Partirán del Vieux-Port de Cannes para una travesía de 25 millas náuticas donde el trayecto tiene como destino la costa de la encantadora Saint Tropez.

Y las velas seguirán sin descanso, porque el lunes empieza a disputarse el torneo mediterráneo más importante: Les Voiles de Saint Tropez, que concluirá el sábado 4 de octubre. En estas dos últimas se integrarán al equipo matrero los diestros nautas André Mirsky y Nacho Burgoa.

