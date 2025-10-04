Deportes

Masters 1000 de Shanghai: Fran Cerúndolo, Novak Djokovic y Jannik Sinner saldrán a la cancha

Por la tercera ronda del certamen asiático, el argentino busca el pase a los octavos de final. Comesaña y Ugo Carabelli quedaron eliminados. Orden de juego y cómo ver la jornada completa

Francisco Cerúndolo, el último argentino que sigue en carrera en el cuadro principal del Masters 1000 de Shanghai, se presentará en la madrugada del domingo frente al belga Zizou Bergs. La jornada también se destaca por la participación del italiano Jannick Sinner y el serbio Novak Djokovic. Los partidos se podrán ver por la pantalla de ESPN y a través de la plataforma de streaming Disney+.

Por su parte, el sábado en la madrugada de nuestro país los albicelestes Camilo Ugo Carabelli (45°) y Francisco Comesaña (62°) perdieron en la segunda ronda de Shanghai ante el australiano Alex de Miñaur (7°), con un marcador de 6-4 y 6-2; y con el italiano Lorenzo Musetti (9°) 6-4 y 6-0, respectivamente.

Sobre las canchas de cemento del Centro de Tenis Qi Zhong, Cerúndolo buscará desplegar su mejor repertorio para seguir avanzando en el antepenúltimo Masters del año. El porteño de 27 años, ubicado en el puesto 21° del ranking ATP, no consiguió títulos en esta temporada, pero se mantiene como uno de los argentinos más regulares, con 35 triunfos. De esta manera, igualó su cifra del año pasado y quedó a solo cuatro victorias de su récord de 2023.

La temporada de Fran estuvo marcada por destacadas actuaciones: fue finalista en el Argentina Open, alcanzó las semis en el Masters 1000 de Madrid e hilvanó consecutivamente los cuartos en Indian Wells y Miami. Tras un breve bajón, que atribuyó al desgaste por la acumulación de partidos y en los octavos de final de Toronto, tuvo que retirarse ante el alemán Alexander Zverev (3°), cuando caía 6-4 y 1-0 por problemas físicos. En su regreso, fue de menor a mayor y resultó una pieza clave en el triunfo de la Selección Argentina de Tenis YPF en la Copa Davis ante Países Bajos, por la segunda ronda de los Qualifiers 2025, que aseguró al equipo su lugar en el Final 8 de noviembre en Bolonia.

Luego de despedirse de manera repentina en su debut en Pekín, el mayor de los hermanos Cerúndolo inició su camino en Shanghai desde la segunda ronda, por su condición de preclasificado. En esa fase superó al experimentado francés Adrián Mannarino (60°), un jugador zurdo y siempre peligroso que suele rendir mejor en contextos adversos. El argentino se impuso por un ajustado doble 7-6.

Este domingo, el albiceleste se enfrentará a Zizou Bergs (44°), quien en la primera ronda sorprendió al noruego Casper Ruud (12°), que debió retirarse en el último parcial cuando caía 6-3, 5-7 y 6-1.

Bergs, de 26 años, atraviesa la mejor temporada de su carrera, habiendo alcanzado su ranking histórico más destacado (44°). Este año fue finalista en el ATP de Auckland, tras superar la clasificación, semifinalista en el ATP de Marsella y en el certamen de ‘s-Hertogenbosch, además de llegar a la tercera ronda en el Masters 1000 de Madrid. También representó a Bélgica en la Copa Davis frente a Australia, con un triunfo y una derrota.

Si el albiceleste consigue el pasaporte para los octavos de final podría jugar con el canadiense Gabriel Diallo (35°) o el belga David Goffin (83°).

El partido está programado para el segundo turno de la segunda cancha en importancia, alrededor de las 2:00 (hora argentina). No hay antecedentes previos entre ambos jugadores.

Juegan Sinner y Djokovic

El italiano Jannik Sinner, número 2 del mundo y campeón defensor, tras ganar su primer compromiso en el torneo asiático ante el alemán (49°) Daniel Altmaier, se presenta en la tercera ronda con el neerlandés Tallon Griekspoor (31°). El partido está programado para el último turno del court central, cerca de las 8:00.

Mientras que el serbio Novak Djokovic (5°), máximo ganador histórico con cuatro títulos en Shanghai (2012, 2013, 2015 y 2018), derrotó en la segunda ronda al croata Marin Cilic (97°) y ahora espera por el alemán Yannick Hanfmann (150°). El encuentro se llevará a cabo en el penúltimo turno de la cancha principal, no antes de las 6:30.

