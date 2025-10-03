Le hicieron estudios a Dibu Martínez tras su lesión: la respuesta del DT de Aston Villa sobre cuándo volverá a jugar

Unai Emery manifestó que mañana definirá si podrá contar con Dibu Martínez para el partido de este domingo (Crédito: Reuters/Maurice Van Steen)

Emiliano Dibu Martínez encendió las alarmas del Aston Villa y la selección argentina este jueves por su sorpresiva ausencia en la victoria 2-0 sobre Feyenoord en Países Bajos por la segunda jornada de la Fase Liga en la UEFA Europa League. El arquero salió a realizar el precalentamiento y fue anunciado como titular, pero lo debió reemplazar Marco Bizot antes del inicio y ni siquiera fue al banco. Muchas especulaciones se tejieron alrededor de este asunto y el entrenador, Unai Emery, aclaró el panorama sobre la lesión de la principal figura del equipo.

El director técnico español se sentó en la sala de conferencias para hablar del duelo venidero de este domingo desde las 10 (hora argentina) ante Burnley en condición de local, donde buscará su cuarta victoria seguida entre Premier League y copa internacional. A propósito de esto, fue consultado por el estado físico del Dibu y evitó descartarlo: “Mañana sabremos si Emi Martínez estará disponible”.

A continuación, explicó que el mejor arquero del mundo en 2023 y 2024 se sometió a estudios médicos para detectar el alcance de la lesión que lo dejó afuera hasta de la nómina de suplentes: “Le acaban de hacer una ecografía una hora antes de la rueda de prensa y no sé exactamente si estará disponible. Desconozco el resultado de la ecografía”.

El arquero argentino realizó el calentamiento habitual junto a sus compañeros, pero la sorpresa llegó instantes antes del comienzo, cuando Bizot ocupó el puesto bajo los tres palos y Sam Proctor pasó a integrar el banco. La ausencia repentina de Martínez generó desconcierto, ya que no existían señales previas de una posible modificación en el arco, según lo consignado por ESPN y la confirmación que había dado el propio Aston Villa.

*La sorpresa del Bambino Pons por no ver a Dibu en la salida de los equipos

BirminghamLive intentó cotejar los motivos de esta modificación con autoridades del club inglés, que evitó ofrecer precisiones, aunque la versión más extendida apunta a que el arquero no se sentía en plenitud física tras el calentamiento. En línea similar, la BBC reportó que habría sufrido un golpe durante la entrada en calor, lo que habría forzado su exclusión. A su vez, el periodista Gastón Edul sostuvo que el Dibu Martínez padeció una “contractura en un gemelo”.

Los Villanos, por su parte, publicaron un escueto mensaje apenas dos minutos luego del arranque del partido, en el que atribuyeron al último momento la modificación en la alineación, sin detallar la causa precisa de la ausencia del campeón del mundo.

Esta noticia también provocó preocupación en la selección argentina con vistas a los próximos compromisos internacionales. Sin embargo, Dibu Martínez figura junto a Gerónimo Rulli, Walter Benítez y Facundo Cambeses como los cuatro arqueros que llevará Lionel Scaloni a la gira por Estados Unidos, donde se cruzará con Venezuela el viernes 10 de octubre en el Hard Rock Stadium de Miami, mientras que el segundo compromiso está programado para el lunes 13 en el Soldier Field de Chicago contra Puerto Rico. Los resultados de los exámenes de rigor serán claves para determinar si podrá participar de esas citas.

Dibu Martínez estuvo cerca de emigrar al Manchester United en el último mercado de pases (Crédito: Reuters/Jason Cairnduff)

Por otro lado, Emery valoró tener a un reemplazante del Dibu en buen nivel si no puede estar presente en el duelo de este fin de semana en Villa Park: “Planeamos tener siempre jugadores, de dos, tres o cuatro posiciones, y confianza para jugar con cada jugador cuando estén disponibles y cuando no lo estén. Los jugadores tienen que jugar con la misma idea y de la misma manera que estamos construyendo el equipo. Y Marco Bizot lo hizo ayer, un trabajo fantástico, siguiendo el plan de juego, nuestra idea y nuestras exigencias en el campo”.

El partido contra Feyenoord fue el quinto que se perdió Emiliano Martínez sobre nueve disputados en lo que va de la temporada. Hasta ese viaje a territorio neerlandés, llevaba tres presencias seguidas en el campeonato local con empates ante Everton (0-0), Sunderland (1-1) y Fulham (3-1). Durante sus ausencias, Marco Bizot asumió la portería con un saldo de tres vallas invictas y cuatro goles recibidos. Tuvo la misma cantidad de arcos en cero que el argentino, quien jugó un partido menos.

A nivel colectivo, Aston Villa atraviesa dos realidades opuestas en cada una de las competiciones. En la esfera internacional, es uno de los siete conjuntos que ganó sus dos primeros partidos en la Europa League y está en zona de clasificación a octavos de final, mientras que en el ámbito local ya quedó eliminado de la Copa de la Liga en tercera ronda y solo ganó un compromiso en la presente Premier League, donde marcha en la 16° colocación con seis puntos, a dos unidades de puestos de descenso.