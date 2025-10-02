Fue anunciado como titular, pero ni siquiera fue al banco: misterio por la ausencia de Dibu Martínez en el Aston Villa

Sorpresa en la transmisión por la ausencia de Dibu Martínez en el Aston Villa

La noche de la Europa League en el Feyenoord Stadium dejó una incógnita inesperada: Dibu Martínez, portero titular del Aston Villa y de la selección argentina, fue anunciado en todas las planillas como titular y participó del calentamiento previo, pero no apareció ni en el campo de juego ni en el banco de suplentes cuando el equipo inglés enfrentó al elenco de Países Bajos. En su lugar, Marco Bizot ocupó la portería desde el inicio, en una decisión que sorprendió tanto a la afición como a los medios.

La secuencia de hechos que desembocó en la ausencia de Martínez comenzó con la confirmación oficial de su titularidad por parte del Aston Villa y la transmisión de ESPN, que lo incluyeron en la alineación inicial. El arquero argentino realizó los movimientos precompetitivos junto a sus compañeros y completó el calentamiento habitual. Sin embargo, al momento de salir al campo para el inicio del encuentro, fue Bizot quien se ubicó bajo los tres palos, mientras que Sam Procter quedó como suplente. La ausencia de Martínez en la lista de convocados generó desconcierto, ya que hasta minutos antes del partido no existía indicio alguno de un posible cambio.

La alineación del Aston Villa, con Dibu de titular. Luego, se modificó

Las explicaciones sobre el motivo de la baja de Martínez se mantuvieron en el terreno de la especulación. BirminghamLive consultó al club inglés, que no ofreció detalles concretos, aunque la versión más extendida apunta a que el arquero no se sentía en plenitud física tras el calentamiento. La BBC informó que Martínez habría sufrido un golpe durante la entrada en calor, lo que habría motivado la decisión de último momento. El comunicado oficial del Aston Villa, emitido apenas dos minutos después del inicio del partido, se limitó a informar que se trató de un cambio de último momento, sin precisar la causa de la ausencia.

La sorpresa se trasladó también a la transmisión oficial. Tanto el club como ESPN debieron rectificar la información sobre la titularidad de Martínez al advertir que no estaba en el campo. El relator Bambino Pons expresó su asombro al notar que el arquero argentino no había ingresado, reflejando la confusión generalizada en torno a la situación. Además, la decisión de dejar a Sam Procter como suplente cobró relevancia cuando Bizot, el portero titular de emergencia, recibió un fuerte golpe en los primeros minutos del encuentro, lo que encendió las alarmas en el cuerpo técnico y la afición, aunque finalmente pudo continuar en el partido.

"Un cambio tardío entre los arqueros: Marco Bizot reemplaza a Emi Martínez", escribió en redes el Aston Villa, sin puntualizar las causas

En el contexto inmediato, el Aston Villa llegaba al duelo con la intención de sumar su segunda victoria consecutiva en la Europa League, tras imponerse al Bologna en la jornada anterior. La inesperada ausencia de Martínez añadió un elemento de incertidumbre a un partido clave para las aspiraciones del equipo inglés en la competencia europea.

La situación encendió las alarmas en la selección argentina. Es que en las próximas horas saldrá la lista de citados para los amistosos que se disputarán en Estados Unidos: el viernes 10 de octubre, la Albiceleste se enfrentará a Venezuela en el Hard Rock Stadium de Miami; y el lunes 13 el test será ante Puerto Rico en el Soldier Field, de Chicago.