El encendido diálogo entre Gallardo y Gonzalo Costas tras la gresca del final en River y Racing: “¿Por qué te querés pelear?"

El encendido diálogo entre Marcelo Gallardo y Gonzalo Costas

Fue un partido de temperatura elevada durante los 90 minutos. Y el termómetro explotó al final. River Plate le ganó 1-0 a Racing en el Gigante de Arroyito y avanzó a las semifinales de la Copa Argentina. El único gol lo anotó Maxi Salas, ex Academia, que se marchó a Núñez en medio de turbulencias. Y el escupitajo de Adrián Balboa a Marcos Acuña, otro que pasó por Avellaneda, terminó de darle forma a la gresca que se desató al final del encuentro. Fue allí que se dio un particular diálogo entre Gonzalo Costas, hijo de Gustavo y ayudante de campo de su papá, y Marcelo Gallardo.

El Huevo ya había anticipado la trifulca en tiempo de descuento, cuando el hecho de que hiciera jueguito con la cabeza antes de un lateral fue interpretado como una provocación por los jugadores de Racing. Una vez concluido el cotejo, las discusiones derivaron en empujones, y el uruguayo Balboa salivó al campeón del mundo con la selección argentina, quien apenas si pudo ser contenido por la Roca Moreno, el guardaespaldas del plantel de la Banda.

A esa altura, Gallardo había entrado a la pelea a separar. Y fue testigo privilegiado del salivazo. Costas junior también fue parte de esa contienda. Y cuando se cruzó con Salas, le dedicó unas palabras cargadas al ex Ferro. “Es un desagradecido, ahora que salió campeón del mundo...”, le espetó.

El reproche de Gonzalo Costas al Huevo Acuña

Ya cuando las aguas parecían calmarse, fue cuando el Muñeco vio a Gonzalo Costas, fue a saludarlo y le dijo: “Sos grande, loco”. “Yo no le pegué”, se excusó el ayudante de campo académico. “¿Pero por qué querías ir a pelear?", le preguntó el ex enganche. Fue ahí cuando su interlocutor advirtió la presencia de las cámaras, que captaban la charla. ”Lo hablamos allá“, le respondió, señalando los vestuarios.

Sin embargo, no se aguantaron. Gallardo, a media distancia, continuó hablando y gesticulando. Costas se acercó y cambiaron palabras, esta vez, tapándose la boca para evitar la lectura de labios, pero con una actitud de concordia.

“Sobre lo que pasó al final no tengo del todo claridad, las pulsaciones están a mil de un lado y del otro. Se dicen y pasan cosas. Por suerte, no se generó un disturbio mayor y quedó ahí. Esto pasa, sobre todo si es un partido caliente. Es fútbol”, buscó bajarle el tono el Muñeco.

Adrián Balboa lo escupió a Marcos Acuña lo que generó la reacción del Huevo, quien debió ser separado por el custodio de River Plate

En la misma sintonía opinó Salas. “No pasó nada, lo que pasa en la cancha, siempre queda dentro de la cancha. Siempre con respeto a la gente, lo que pasó ya está. Estoy agradecido, más allá del enojo de la gente. También estoy agradecido a Gustavo (Costas), que siempre me bancó en todo momento. Le agradezco a la dirigencia anterior de Víctor (Blanco), que también confió en mí. Estoy contento, feliz”, subrayó.

No obstante, la efervescencia que afloró dio a entender que, si se vuelven a cruzar en el Reducido del Torneo Clausura, ofrecerán otro duelo repleto de rivalidad. River está tercero en el Grupo B, a cuatro puntos del líder Deportivo Riestra. Y la Academia aparece decimosegundo en la Zona A, con 11, a tres de Central Córdoba, Argentinos y Boca, los últimos que están clasificándose a la postemporada.

Los jueguitos de Marcos Acuña y la botella que le tiraron