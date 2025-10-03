El argentino Valentín Perrone protagonizó un fuerte accidente en Moto3: lo chocó un rival y fue trasladado al hospital

Valentín Perrone sufrió un violento accidente en la segunda práctica de Moto3 del Gran Premio de Indonesia. El piloto de 17 años tuvo que ser trasladado a un hospital cercano para realizarse estudios de precaución, los cuales descartaron lesiones de gravedad.

El incidente que involucró a Perrone ocurrió en la curva 11 del circuito de Mandalika, cuando el italiano Luca Lunetta lo arrolló en plena sesión de entrenamientos. El impacto fue de tal magnitud que el argentino quedó tendido en el suelo, evidenciando signos de dolor y requiriendo la intervención inmediata del equipo médico de pista. Los profesionales actuaron con rapidez y dispusieron su traslado urgente al hospital más cercano, donde se le practicaron los primeros exámenes para descartar lesiones graves.

En un primer parte médico, los especialistas transmitieron tranquilidad al informar que “se encuentra consciente”, un dato que aportó alivio tras la preocupación inicial. No obstante, para profundizar en los estudios, se decidió derivar a Perrone a otro centro de salud. La escudería Tech3 KTM comunicó que mantendría informados a los seguidores a través de sus canales oficiales sobre la evolución del piloto.

“Valentín Perrone está consciente tras su grave caída durante los entrenamientos del Gran Premio de Indonesia. Tras un primer reconocimiento en el centro médico del circuito, ahora será trasladado al hospital local para someterse a más pruebas. Más adelante ofreceremos más información al respecto”, fue el primer comunicado de la escudería.

El posteo de Valentín Perrone tras su accidente

El propio Valentín Perrone utilizó sus redes sociales para llevar calma a sus seguidores y familiares. En un mensaje publicado tras el accidente, expresó: “Contento de poder estar escribiendo esto sin ninguna lesión después de la fea caída que he tenido hoy en la práctica. Mañana por la mañana tengo el chequeo médico para ver si puedo seguir dando gas esta semana”.

Horas más tarde, el equipo del nacido en España, pero que corre bajo la bandera de Argentina, dio más detalles de la situación: “El joven piloto fue trasladado al hospital local para una revisión más exhaustiva y, afortunadamente, no se detectó nada grave, salvo el dolor provocado por el fuerte impacto. Valentín descansará bien esta noche y tendrá que someterse a una revisión médica el sábado por la mañana antes de los entrenamientos libres 2″.

Luego, continuó: “Valentín Perrone también estaba ansioso por descubrir nuevas pistas, ya que el joven novato argentino aún tenía que aprenderse el trazado de Mandalika. Las sensaciones fueron bastante positivas para Valentín durante la sesión inaugural, logrando el 12.º tiempo con una mejor vuelta de 1′38.887, a poco más de un segundo del líder inicial, David Muñoz".

“Desafortunadamente, el joven Coyote sufrió una fuerte caída durante la sesión de entrenamientos de la tarde. Valentín fue trasladado al hospital local para un examen más detallado tras una primera inspección en el centro médico. Afortunadamente, nuestro joven Coyote no sufrió ninguna lesión, y salió de esto con solo algunas molestias. Perrone tendrá que pasar una noche de sueño reparador mañana por la mañana antes de poder reincorporarse a la acción”, concluyó el reporte.

El primero comunicado de Tech3, el cual llevó tranquilidad

Vale recordar que en marzo de este año, Perrone sufrió un accidente de similares características cuando se corrió el Gran Premio de Argentina. En aquella oportunidad, mientras disputaba la última vuelta de la carrera y ocupaba el 14º lugar, tuvo un incidente durante una intensa lucha con Adrián Cruces y Dennis Foggia y un roce lo dejó fuera de carrera.

Mientras se aguardaba la evolución de Perrone, la escudería Tech3 KTM oficializó la composición de su plantel para 2026. La novedad principal radica en la incorporación de Rico Salmela, quien reemplazará a Jacob Roulstone y compartirá equipo con el argentino. El director del equipo, Hervé Poncheral, destacó la apuesta por una dupla joven y diversa: “Habrá una joven dupla finlandesa-argentina, emocionante y bastante inusual... Estoy seguro de que ambos se apoyarán mucho mutuamente, y Rico tendrá un gran ejemplo en su nuevo compañero de equipo, quien está teniendo una fantástica temporada de debut este año, y se espera que luche por el campeonato en 2026”.

El motociclismo argentino vuelve así a ocupar un lugar destacado en la escena internacional por la proyección de Perrone en el campeonato mundial. La continuidad del cordobés en el equipo y la confianza depositada en su rendimiento durante la temporada debut refuerzan las expectativas de cara a los próximos desafíos.