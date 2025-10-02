Deportes

Un gol a favor y otro en contra: las dos jugadas que Argentina logró torcer con la tarjeta verde en el triunfo ante Australia

La Albiceleste pidió dos veces la intervención del VAR que se prueba en el Mundial Sub 20. Terminó imponiéndos por 4 a 1 y aseguró su clasificación a los octavos de final del torneo en Chile

Alejo Sarco convirtió el gol, el árbitro cobró una falta previa y dio marcha atrás con su decisión tras ver la jugada en la pantalla

En el debut ante Cuba (triunfo 3-1), Argentina sufrió el arbitraje de Nazmi Nasaruddin y el uso de la tarjeta verde: dos veces solicitó Diego Placente la revisión en pantalla, apelando al Football Video Support, el “VAR a pedido”, que la FIFA puso a prueba en el Mundial Sub 20; y dos veces falló el juez. Primero, en la roja a Santiago Fernández, que la autoridad exhibió al interpretar que cortó una ocasión manifiesta de gol que ni existió, y luego ante un evidente penal del arquero Yurdy Hodelin a Alejo Sarco, que no sancionó. Pues bien, en el segundo partido, ante Australia, al DT le fue mejor con las solicitudes de evaluación.

A los tres minutos, tras un pelotazo de Dylan Gorosito, Alejo Sarco corrió apareado por un defensor, que terminó cayendo tras la disputa del balón, y definió con justeza para anotar, pero el árbitro Youcef Gamouh (quien reemplazó al español José María Sánchez, quien se lesionó en el calentamiento y terminó trabajando como cuarto juez) lo invalidó por una supuesta infracción.

El banco argentino pidió la revisión y, luego de observar la acción en pantalla, el argelino se rectificó y confirmó la apertura del marcador y la tercera conquista del hombre del Bayer Leverkusen en el torneo.

La Albiceleste intentó salir por abajo desde el fondo, se complicó, Tomás Pérez se demoró, Tiago Quintal lo presionó y resolvió con una definición por encima del arquero Santino Barbi para rubricar el 1-1. No obstante, otra vez hizo su aparición la tarjeta verde, que puso una vez más a Gamouh de frente a la TV ubicada a un costado del campo. En este caso, después de una larga revisión, interpretó una falta del australiano al mediocampista ex Newell’s que no pareció. Y anuló el tanto. Para cerrar el círculo, el volante del Porto firmó el 2-0 antes de que bajara la persiana de la primera parte.

En la segunda etapa, los oceánicos apelaron dos veces a la tarjeta verde para reclamar dos penales, pero ambos pedidos fueron desestimados, y se quedaron sin solicitudes. Argentina dominó de principio a fin y, a pesar de que pasó un momento de zozobra por el descuento de Daniel Bennie tras un error garrafal de Barbi (falló un rechazo y le dejó servida la pelota al adversario), luego martilló el triunfo con las conquistas de Ian Subiabre y Santino Andino.

Así, el combinado dirigido por Placente ya se aseguró su lugar en los octavos de final, aunque todavía le queda un compromiso; el sábado, desde las 20, cerrará su participación en el Grupo D ante Italia, y un empate le asegurará terminar como líder.

