Un gol a favor y otro en contra: las dos jugadas que Argentina logró torcer con la tarjeta verde en el triunfo ante Australia

Alejo Sarco convirtió el gol, el árbitro cobró una falta previa y dio marcha atrás con su decisión tras ver la jugada en la pantalla

En el debut ante Cuba (triunfo 3-1), Argentina sufrió el arbitraje de Nazmi Nasaruddin y el uso de la tarjeta verde: dos veces solicitó Diego Placente la revisión en pantalla, apelando al Football Video Support, el “VAR a pedido”, que la FIFA puso a prueba en el Mundial Sub 20; y dos veces falló el juez. Primero, en la roja a Santiago Fernández, que la autoridad exhibió al interpretar que cortó una ocasión manifiesta de gol que ni existió, y luego ante un evidente penal del arquero Yurdy Hodelin a Alejo Sarco, que no sancionó. Pues bien, en el segundo partido, ante Australia, al DT le fue mejor con las solicitudes de evaluación.

A los tres minutos, tras un pelotazo de Dylan Gorosito, Alejo Sarco corrió apareado por un defensor, que terminó cayendo tras la disputa del balón, y definió con justeza para anotar, pero el árbitro Youcef Gamouh (quien reemplazó al español José María Sánchez, quien se lesionó en el calentamiento y terminó trabajando como cuarto juez) lo invalidó por una supuesta infracción.

El banco argentino pidió la revisión y, luego de observar la acción en pantalla, el argelino se rectificó y confirmó la apertura del marcador y la tercera conquista del hombre del Bayer Leverkusen en el torneo.

La Albiceleste intentó salir por abajo desde el fondo, se complicó, Tomás Pérez se demoró, Tiago Quintal lo presionó y resolvió con una definición por encima del arquero Santino Barbi para rubricar el 1-1. No obstante, otra vez hizo su aparición la tarjeta verde, que puso una vez más a Gamouh de frente a la TV ubicada a un costado del campo. En este caso, después de una larga revisión, interpretó una falta del australiano al mediocampista ex Newell’s que no pareció. Y anuló el tanto. Para cerrar el círculo, el volante del Porto firmó el 2-0 antes de que bajara la persiana de la primera parte.

En la segunda etapa, los oceánicos apelaron dos veces a la tarjeta verde para reclamar dos penales, pero ambos pedidos fueron desestimados, y se quedaron sin solicitudes. Argentina dominó de principio a fin y, a pesar de que pasó un momento de zozobra por el descuento de Daniel Bennie tras un error garrafal de Barbi (falló un rechazo y le dejó servida la pelota al adversario), luego martilló el triunfo con las conquistas de Ian Subiabre y Santino Andino.

Así, el combinado dirigido por Placente ya se aseguró su lugar en los octavos de final, aunque todavía le queda un compromiso; el sábado, desde las 20, cerrará su participación en el Grupo D ante Italia, y un empate le asegurará terminar como líder.