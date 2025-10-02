La extrema preparación del fisicoculturista “Mutante” que competirá en el Mr Olympia 2025: “El sacrificio es el precio de la grandeza”

El Mutante se prepara para el Mr Olympia 2025

Nick Walker prepara una de las etapas más exigentes de su carrera para competir en el Mr. Olympia 2025, centrando su estrategia en una rutina de entrenamiento precisa tras superar una lesión que lo alejó de la última edición. El evento máximo del culturismo tendrá lugar en Las Vegas entre el 9 y el 12 de octubre y el estadounidense enfoca todos sus recursos para intentar regresar al podio mundial.

La reaparición de Walker no solo marca su regreso a los escenarios tras una ruptura de isquiotibiales, sino que renueva expectativas para los aficionados que lo consideran uno de los referentes más virales en la comunidad fitness internacional. Con más de 1,7 millones de seguidores en Instagram, The Mutant vuelve a situarse en el foco de atención tras certificar su clasificación directa como campeón del New York Pro de este año.

El deportista prioriza el orden y el control de todos los aspectos de su puesta a punto, lo que ha quedado reflejado en sus publicaciones recientes y en las declaraciones que dirigió a medios especializados.

Walker, de 30 años, logró la tarjeta profesional en 2020 y desde entonces suma hitos como el triunfo en el Arnold Classic de Columbus y puestos destacados en el mismo Mr. Olympia, donde alcanzó el top cinco en 2021 y el podio en 2022, solo detrás de Hadi Choopan y Derek Lunsford. Después de su parón forzoso en 2023, el americano ha recuperado masa y detalles anatómicos, además de pulir debilidades históricas, especialmente en la espalda.

El plan de preparación incluye cambios estrictos y una supervisión permanente de la dieta. A través de un posteo publicado en su cuenta de Instagram, Walker resumió su mentalidad: “No estás aquí para participar, estás aquí para ganar. Cada repetición, cada paso, cada bocado, todo está calculado, todo es intencional.” El estadounidense añadió: “Dos años fuera solo agudizaron el hambre. El tiempo libre no fue tiempo perdido, fue combustible, fue fuego construyéndose en silencio. Ahora has vuelto, y sabes exactamente lo que está en juego. Cuando dicen 40 minutos de cardio, haces 50. Cuando dicen 300 gramos de carbohidratos, lo recortas, porque sabes que el sacrificio es el precio de la grandeza. Cuando dicen 2 series, empujas por 3, porque ‘lo suficientemente bueno’ nunca ha estado en tu vocabulario”.

Un diferencial de su proceso preparatorio reside en su dieta rígida y planificada, enfocada en comidas densas y simples. El propio Walker publicó en su canal de YouTube el desglose exacto de su ingesta diaria de cara al Pittsburgh Pro que se realizó en mayo como preparatorio al Mr Olympia. El menú típico comprendía de seis platos repartidos a lo largo del día, compuestos por arroz jazmín, pollo, bisonte, crema de cacahuete, sal yodada y arándanos. La segunda comida tiene una función estratégica: “Esta es básicamente la comida que tengo antes de entrenar piernas. Probablemente veré algunos videos de YouTube mientras la como", especificó.

Con la expectativa de medirse de nuevo ante rivales como el actual campeón Samson Dauda, Derek Lunsford y Hadi Choopan, Walker apunta a recuperar un sitio en el top tres del Mr. Olympia.

Walker quiere volver a estar entre los mejores de su categoría

La dieta diaria de Nick Walker que utiliza en la previa a cada evento de alto impacto

Comida 1: arroz jazmín, pollo, crema de maní, canela molida, sal yodada, y arándanos.

Comida 2: pollo, arroz jazmín, banana, sal, canela molida, crema de maní y arándanos.

Comida 3: arroz jazmín, pollo, aceite de oliva virgen extra, canela molida, sal rosa y arándanos.

Comida 4: pollo, arroz jazmín, canela molida y sal.

Comida 5: pollo a la plancha y arroz jazmín.

Comida 6: arroz hervido, carne de bisonte, crema de maní, canela molida y sal rosa.

El Mutante se presentará en Las Vegas para competir en el Mr Olympia