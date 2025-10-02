El juego con Gasly, su duro entrenamiento y los pilotos latinos en Europa: las perlitas de Colapinto antes del GP de Singapur

El divertido juego entre Franco Colapinto y Pierre Gasly

Franco Colapinto saldrá este viernes (6:30 de Argentina) al Circuito Callejero de Marina Bay para disputar el primer entrenamiento del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1. El piloto argentino de 22 años viene en ascenso pese a correr con el Alpine A525, el peor auto de la categoría. En la previa a la actividad en pista, tuvo un jueves agitado.

Como es habitual, la escudería francesa organizó un juego entre sus pilotos. El video fue subido en sus redes sociales y se los ve a Colapinto y a su compañero, Pierre Gasly, divirtiéndose con unas fotos en las que tenían que acertar de qué país eran. Franco aprovechó que dos de ellas eran de Argentina con el Puente de la Mujer y las Cataratas del Iguazú.

Al jueves en la F1 se lo denomina Media Day, ya que es la jornada destinada a las entrevistas exclusivas solicitadas con anticipación. También se llevan a cabo las conferencias de prensa con tres pilotos y jefes de equipos. A su vez, las escuderías organizan ruedas de prensa en sus sectores corporativos, también llamados hospitality.

Franco Colapinto habla sobre el desarraigo de formarse el exterior para llegar a la Fórmula 1

En una de las entrevistas, Colapinto reflexionó sobre las dificultades que atraviesan los pilotos latinoamericanos por el desarraigo de tener que irse a Europa desde muy chicos para poder cumplir su sueño. “Estamos tan lejos de donde es necesario estar para llegar a la Fórmula 1, tenés que estar en Europa”, dijo ante el micrófono de ESPN.

“La realidad es que hay que venir a Europa y no es fácil. Siendo argentino y estando tan lejos, es muy difícil estar lejos de tu familia. Los chicos en Europa corren karting y si te va mal querés un abrazo, alguien cerca tuyo, y ellos a la noche están cenando con sus familias de vuelta. Nosotros estamos en una fábrica, cocinándome arroz en una pava eléctrica”, concluyó.

El entrenamiento de Colapinto

Más tarde, la mánager de Colapinto, María Catarineu, publicó un video en una historia de Instagram en el que se lo ve a su pupilo haciendo un duro entrenamiento con sus brazos en el gimnasio, en el que sube y baja aferrado a un caño.

Ya en la noche de Singapur, Franco aparece desde las alturas en uno de los edificios de la ciudad asiática que se destaca por sus rascacielos. Se lo ve sonriente al bonaerense antes de terminar el día e irse a descansar. Este viernes comenzará la actividad y por eso es clave recargar las pilas.

Franco Colapinto desde las alturas en uno de los edificios de Singapur

La exigencia en Marina Bay es fuerte debido al calor superior a los 35 grados y la humedad que roza el 90 por ciento. Por eso Alpine tiene un plan especial para que sus pilotos no sufran tanto esas condiciones y entre ellas el traje especial que usarán. A su vez, la Federación Internacional del Automóvil (FIA) activó el protocolo necesario para esta clase de evento pese a correrse de noche.

Este fin de semana, Franco Colapinto cumplirá su Gran Premio número 21 en la F1 y llegará a 20 carreras iniciadas, ya que en Gran Bretaña se quedó sin correr por fallas en la transmisión. El corredor de Pilar buscará seguir con su buen rendimiento que lo llevó a superar en los relojes a Gasly. Su continuidad para 2026 está cada vez más cerca y esta carrera y la próxima serán clave.