Del blooper del arquero Barbi a la magistral jugada de Milton Delgado y el golazo Andino: las perlitas del Sub 20 ante Australia

Argentina goleó 4-1 sobre Australia y selló la clasificación a los octavos de final del Mundial Sub 20 que se lleva a cabo en Chile. El conjunto dirigido por Diego Placente venció otra vez en esta segunda fecha del Grupo D y el encuentro disputado en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso dejó algunos puntos destacados.
Era un partido de un trámite tranquilo para el elenco juvenil argentino que ganaba 2-0 con los tantos de Alejo Sarco y Tomás Pérez. Pero en el complemento llegó un pelotazo desde el fondo australiano y el arquero Santino Barbi la pifió y se la regaló al delantero Daniel Bennie, quien capitalizó ese error para plasmar el descuento.
En el tiempo adicional se liquidó el pleito a favor de Argentina. A los 93 minutos, Milton Delgado hizo una gran jugada por la izquierda que comenzó con un autopase mediante un sombrerito. Dejó otro rival en el camino y llegó hasta el fondo. Sobre la línea sacó un centro rasante que conectó Ian Subiabre, quien firmó el 3-1. Fue asociación Boca Juniors-River Plate.
El último tanto fue de alta factura. A los 95 minutos, otro ingresado, Santino Andino, sacó un misil desde afuera del área y la clavó al ángulo superior derecho.
Argentina edificó el triunfo desde el inicio y en el final pudo asegurarse la victoria. Fue merecida ya que demostró su superioridad sobre el equipo oceánico y logró el pase a los octavos de final.
El conjunto de Placente tiene puntaje perfecto luego de dos victorias seguidas. En el debut se impuso 3-1 sobre Cuba, en un encuentro que disputó con diez jugadores desde los 10 minutos por la expulsión de Santiago Fernández.
Este sábado la albiceleste disputará su tercer y último encuentro por la fase de grupos ante Italia, también en Valparaíso y desde las 20:00 hora de Argentina.
Argentina sigue líder del Grupo D con 6 puntos. Italia cosechó 4, Cuba tiene 1 y sin tantos quedó Australia. La Azzurra necesita un triunfo o un empate para asegurarse la clasificación a la segunda ronda. Una derrota lo hará depender del resultado de Cuba ante Australia, pero en el peor escenario lo podría llevar a buscar un lugar entre los cuatro mejores terceros.
De terminar primero en su zona, en los cuartos de final Argentina se enfrentará con alguno de los mejores cuatro terceros y en la danza de posibilidades son los de los grupos B, E y F, que hoy son Panamá, Sudáfrica y Arabia Saudita, respectivamente.
Cabe recordar que Placente ya fue campeón Sub 20 como jugador en 1997 en Malasia. Fue uno de los siete títulos que Argentina consiguió en esta categoría y se suman a Japón 1979, Qatar 1995, Argentina 2001, Países Bajos 2005 y Canadá 2007.
Este miércoles el equipo que dio el golpe fue Marruecos, que venció 2-1 a Brasil y puso en riesgo su clasificación para la siguiente instancia. Los africanos se aseguraron el primer puesto en el Grupo C y también se metieron entre los 16 mejores del certamen.
Este jueves se terminará la segunda fecha con cuatro partidos: por el Grupo E, Estados Unidos - Francia (17:00) y Sudáfrica - Nueva Caledonia. Por el F, Colombia - Noruega y Nigeria - Arabia Saudita.