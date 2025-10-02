Deportes

Del blooper del arquero Barbi a la magistral jugada de Milton Delgado y el golazo Andino: las perlitas del Sub 20 ante Australia

Argentina goleó 4-1 al elenco oceánico y se clasificó a los cuartos de final una fecha antes de que termine la fase de grupos

Australia descontó tras un error del arquero de Argentina

Argentina goleó 4-1 sobre Australia y selló la clasificación a los octavos de final del Mundial Sub 20 que se lleva a cabo en Chile. El conjunto dirigido por Diego Placente venció otra vez en esta segunda fecha del Grupo D y el encuentro disputado en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso dejó algunos puntos destacados.

Era un partido de un trámite tranquilo para el elenco juvenil argentino que ganaba 2-0 con los tantos de Alejo Sarco y Tomás Pérez. Pero en el complemento llegó un pelotazo desde el fondo australiano y el arquero Santino Barbi la pifió y se la regaló al delantero Daniel Bennie, quien capitalizó ese error para plasmar el descuento.

En el tiempo adicional se liquidó el pleito a favor de Argentina. A los 93 minutos, Milton Delgado hizo una gran jugada por la izquierda que comenzó con un autopase mediante un sombrerito. Dejó otro rival en el camino y llegó hasta el fondo. Sobre la línea sacó un centro rasante que conectó Ian Subiabre, quien firmó el 3-1. Fue asociación Boca Juniors-River Plate.

La gran jugada de Milton Giménez para el gol de Subiabre

El último tanto fue de alta factura. A los 95 minutos, otro ingresado, Santino Andino, sacó un misil desde afuera del área y la clavó al ángulo superior derecho.

Argentina edificó el triunfo desde el inicio y en el final pudo asegurarse la victoria. Fue merecida ya que demostró su superioridad sobre el equipo oceánico y logró el pase a los octavos de final.

El conjunto de Placente tiene puntaje perfecto luego de dos victorias seguidas. En el debut se impuso 3-1 sobre Cuba, en un encuentro que disputó con diez jugadores desde los 10 minutos por la expulsión de Santiago Fernández.

El golazo de Santino Andino

Este sábado la albiceleste disputará su tercer y último encuentro por la fase de grupos ante Italia, también en Valparaíso y desde las 20:00 hora de Argentina.

Argentina sigue líder del Grupo D con 6 puntos. Italia cosechó 4, Cuba tiene 1 y sin tantos quedó Australia. La Azzurra necesita un triunfo o un empate para asegurarse la clasificación a la segunda ronda. Una derrota lo hará depender del resultado de Cuba ante Australia, pero en el peor escenario lo podría llevar a buscar un lugar entre los cuatro mejores terceros.

De terminar primero en su zona, en los cuartos de final Argentina se enfrentará con alguno de los mejores cuatro terceros y en la danza de posibilidades son los de los grupos B, E y F, que hoy son Panamá, Sudáfrica y Arabia Saudita, respectivamente.

Rsumen Argentina Australia

Cabe recordar que Placente ya fue campeón Sub 20 como jugador en 1997 en Malasia. Fue uno de los siete títulos que Argentina consiguió en esta categoría y se suman a Japón 1979, Qatar 1995, Argentina 2001, Países Bajos 2005 y Canadá 2007.

Este miércoles el equipo que dio el golpe fue Marruecos, que venció 2-1 a Brasil y puso en riesgo su clasificación para la siguiente instancia. Los africanos se aseguraron el primer puesto en el Grupo C y también se metieron entre los 16 mejores del certamen.

Este jueves se terminará la segunda fecha con cuatro partidos: por el Grupo E, Estados Unidos - Francia (17:00) y Sudáfrica - Nueva Caledonia. Por el F, Colombia - Noruega y Nigeria - Arabia Saudita.

