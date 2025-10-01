Deportes

Sigue la fecha 2 de la Champions League con el duelo entre Barcelona y PSG como plato fuerte de la jornada: la agenda completa

El conjunto de Luis Enrique y el equipo azulgrana cierran la segunda fecha de la primera fase del torneo con un cruce de alto impacto

Guardar
Continúa la fecha 2 de
Continúa la fecha 2 de la primera fase

La segunda fecha de la primera fase de la Champions League continúa con un partido de alto impacto: el campeón defensor del título, el PSG, visitará el Estadio Olímpico de Montjuic para enfrentarse al Barcelona en un duelo con historias cruzadas.

Luis Enrique volverá a verse las caras con su antiguo club con el que también supo ganar el máximo trofeo en 2015, el último de la entidad azulgrana. Al mismo tiempo, el recientemente ganador del Balón de Oro Ousmané Dembelé, también regresará a lo que era su casa, antes de abandonarla con destino a París el pasado agosto del 2023. El historial entre ambas instituciones también está más que apretado después de enfrentarse 14 veces por Champions League. Hasta el momento, tanto Barcelona como PSG cuentan con cinco victorias cada uno y se reparten 4 empates.

La jornada, además, contará con la presentación de otras potencias europeas como el Manchester City, la Juventus, el Arsenal y el Napoli de Kevin de Bruyne, quienes se medirán ante el Mónaco, el Villarreal, el Olympiacos y el Sporting de Lisboa, respectivamente. Cabe destacar que hasta el momento, a falta de estos encuentros para cerrar la segunda fecha, el Bayern el Real Madrid y el Inter lideran la tabla general con 6 puntos.

Todos los partidos de la jornada:

Qarabag vs Copenaghue fc

Qarabag jugará su segundo partido
Qarabag jugará su segundo partido en Champions (Reuters)

Hora: 10.45 Ciudad de México / 11.45 Perú, Colombia y Ecuador / 12.45 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 13.45 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: Disney + / ESPN 2

Estadio: Tofik Bakhramov

Union Saint Gilloise vs Newcastle

Newcastle buscará un triunfo en
Newcastle buscará un triunfo en la segunda fecha de Champions (Reuters)

Hora: 10.45 Ciudad de México / 11.45 Perú, Colombia y Ecuador / 12.45 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 13.45 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: Disney + / Fox Sports

Estadio: Lotto Park

Mónaco vs Manchester City

Monaco recibe al Manchester City
Monaco recibe al Manchester City (Reuters)

Hora: 13.00 Ciudad de México / 14.00 Perú, Colombia y Ecuador / 15.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 16.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: Disney + / ESPN

Estadio: Estadio Luis II

FC Barcelona vs PSG

Dembelé y Luis Enrique volverán
Dembelé y Luis Enrique volverán a verse las caras con Barcelona (Reuters)

Hora: 13.00 Ciudad de México / 14.00 Perú, Colombia y Ecuador / 15.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 16.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: Disney + / Fox Sports

Estadio: Olímpico de Montjuic

Borussia Dortmund vs Athletic Bilbao

Borussia Dortmund quiere sumar de
Borussia Dortmund quiere sumar de a tres en la fase de liga (Reuters)

Hora: 13.00 Ciudad de México / 14.00 Perú, Colombia y Ecuador / 15.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 16.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: Disney +

Estadio: Signal Iduna Park

Napoli vs Sporting Lisboa

Napoli recibe al Sporting Lisboa
Napoli recibe al Sporting Lisboa por la segunda fecha (Reuters)

Hora: 13.00 Ciudad de México / 14.00 Perú, Colombia y Ecuador / 15.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 16.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: Disney + / ESPN 4

Estadio: Diego Armando Maradona

Villarreal vs Juventus

Villarreal se mide a la
Villarreal se mide a la Juventus (Reuters)

Hora: 13.00 Ciudad de México / 14.00 Perú, Colombia y Ecuador / 15.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 16.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: Disney + / ESPN 3

Estadio: Estadio de la Cerámica

Arsenal vs Olympiacos

Arsenal recibe al Olympiacos
Arsenal recibe al Olympiacos

Hora: 13.00 Ciudad de México / 14.00 Perú, Colombia y Ecuador / 15.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 16.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: Disney + / ESPN 2

Estadio: Emirates Stadium

Leverkusen vs PSV

Leverkusen recibe al PSV holandés
Leverkusen recibe al PSV holandés (AP)

Hora: 13.00 Ciudad de México / 14.00 Perú, Colombia y Ecuador / 15.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 16.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: Disney + / Fox Sports 2

Estadio: BayArena

Temas Relacionados

deportes-internacionalFC BarcelonaPSGManchester CityNapoliChampions LeagueUEFA

Últimas Noticias

Histórico: Juan Martín del Potro fue nominado para ingresar al Salón de la Fama del Tenis

La Torre de Tandil figura entre los candidatos de la ITHF para ingresar a este selecto grupo donde figuran otros dos albicelestes: Gabriela Sabatini y Guillermo Vilas

Histórico: Juan Martín del Potro

Tras los rumores con Alpine, Mercedes confirmó a uno de sus pilotos titulares para el 2026

Mientras crecían las especulaciones por una posible salida a Williams o Alpine, Toto Wolff realizó una entrevista con Kimi Antonelli y lo respaldó para el próximo año

Tras los rumores con Alpine,

Los tres “tapados” que evalúa convocar Scaloni para los amistosos de la selección argentina de octubre

El entrenador analiza pruebas de cara a los enfrentamientos ante Venezuela y Puerto Rico en Estados Unidos

Los tres “tapados” que evalúa

Argentina enfrentará a Australia con la mira puesta en la clasificación a octavos de final del Mundial Sub 20: hora, TV y formaciones

El equipo de Diego Placente viene de vencer 3-1 a Cuba en el debut y ahora jugará ante los oceánicos en Chile. Transmiten Telefé y DSports a las 20

Argentina enfrentará a Australia con

El entrenamiento especial de Franco Colapinto para correr el Gran Premio de Singapur: “Desafío físico único”

El piloto argentino, tras el complicado paso por Bakú, buscará sumar resultados positivos para Alpine en Marina Bay

El entrenamiento especial de Franco
ÚLTIMAS NOTICIAS
Triple femicidio narco, en vivo:

Triple femicidio narco, en vivo: la Policía de Perú confirmó la inminente expulsión del país del principal ladero de “Pequeño J”

Triple femicidio de Florencio Varela: la extradición de “Pequeño J” a Argentina podría tardar entre 30 y 60 días

Óvulos hechos de piel: el salto experimental que podría cambiar la infertilidad

La ANSES informó cuánto subirán en octubre las jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales

El gobierno de la Ciudad habilitó videollamadas para resolver multas de tránsito

INFOBAE AMÉRICA
Cierran una mega muestra de

Cierran una mega muestra de Dalí en Italia: eran obras falsas

Microplásticos: un nuevo estudio los asocia con menor densidad ósea y mayor riesgo de fracturas

La historia de Carlos Linneo: el hombre que revolucionó la biología y cambió su propio nombre

El daño del tabaco se transmite a la siguiente generación: los hijos de padres fumadores envejecen más rápido

Deforestación y biodiversidad: el llamado a reforzar las políticas climáticas previo a la COP30

TELESHOW
La reflexión de Camila Deniz

La reflexión de Camila Deniz ante la mejoría de su hermano Thiago Medina: “Gracias por estar”

Marcelo Tinelli sorprendió al revelar cuántos Martín Fierro obtuvo en su carrera: “El primero lo gané a los 31″

La emoción de Catherine Fulop por el embarazo de su hija Oriana: “Estoy llorando sola en el baño de un hotel”

El mensaje de Cris Morena para sus nietos Franco y Valentín: mucho orgullo y el guiño a Susana Giménez

Conmovió con su talento en lo de Guido Kaczka y quiere superar una enfermedad para poder volver a la escuela