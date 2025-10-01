Sigue la fecha 2 de la Champions League con el duelo entre Barcelona y PSG como plato fuerte de la jornada: la agenda completa

La segunda fecha de la primera fase de la Champions League continúa con un partido de alto impacto: el campeón defensor del título, el PSG, visitará el Estadio Olímpico de Montjuic para enfrentarse al Barcelona en un duelo con historias cruzadas.
Luis Enrique volverá a verse las caras con su antiguo club con el que también supo ganar el máximo trofeo en 2015, el último de la entidad azulgrana. Al mismo tiempo, el recientemente ganador del Balón de Oro Ousmané Dembelé, también regresará a lo que era su casa, antes de abandonarla con destino a París el pasado agosto del 2023. El historial entre ambas instituciones también está más que apretado después de enfrentarse 14 veces por Champions League. Hasta el momento, tanto Barcelona como PSG cuentan con cinco victorias cada uno y se reparten 4 empates.
La jornada, además, contará con la presentación de otras potencias europeas como el Manchester City, la Juventus, el Arsenal y el Napoli de Kevin de Bruyne, quienes se medirán ante el Mónaco, el Villarreal, el Olympiacos y el Sporting de Lisboa, respectivamente. Cabe destacar que hasta el momento, a falta de estos encuentros para cerrar la segunda fecha, el Bayern el Real Madrid y el Inter lideran la tabla general con 6 puntos.
Todos los partidos de la jornada:
Qarabag vs Copenaghue fc
Hora: 10.45 Ciudad de México / 11.45 Perú, Colombia y Ecuador / 12.45 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 13.45 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil
TV: Disney + / ESPN 2
Estadio: Tofik Bakhramov
Union Saint Gilloise vs Newcastle
Hora: 10.45 Ciudad de México / 11.45 Perú, Colombia y Ecuador / 12.45 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 13.45 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil
TV: Disney + / Fox Sports
Estadio: Lotto Park
Mónaco vs Manchester City
Hora: 13.00 Ciudad de México / 14.00 Perú, Colombia y Ecuador / 15.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 16.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil
TV: Disney + / ESPN
Estadio: Estadio Luis II
FC Barcelona vs PSG
Hora: 13.00 Ciudad de México / 14.00 Perú, Colombia y Ecuador / 15.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 16.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil
TV: Disney + / Fox Sports
Estadio: Olímpico de Montjuic
Borussia Dortmund vs Athletic Bilbao
Hora: 13.00 Ciudad de México / 14.00 Perú, Colombia y Ecuador / 15.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 16.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil
TV: Disney +
Estadio: Signal Iduna Park
Napoli vs Sporting Lisboa
Hora: 13.00 Ciudad de México / 14.00 Perú, Colombia y Ecuador / 15.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 16.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil
TV: Disney + / ESPN 4
Estadio: Diego Armando Maradona
Villarreal vs Juventus
Hora: 13.00 Ciudad de México / 14.00 Perú, Colombia y Ecuador / 15.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 16.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil
TV: Disney + / ESPN 3
Estadio: Estadio de la Cerámica
Arsenal vs Olympiacos
Hora: 13.00 Ciudad de México / 14.00 Perú, Colombia y Ecuador / 15.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 16.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil
TV: Disney + / ESPN 2
Estadio: Emirates Stadium
Leverkusen vs PSV
Hora: 13.00 Ciudad de México / 14.00 Perú, Colombia y Ecuador / 15.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 16.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil
TV: Disney + / Fox Sports 2
Estadio: BayArena