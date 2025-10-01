Sigue la fecha 2 de la Champions League con el duelo entre Barcelona y PSG como plato fuerte de la jornada: la agenda completa

Continúa la fecha 2 de la primera fase

La segunda fecha de la primera fase de la Champions League continúa con un partido de alto impacto: el campeón defensor del título, el PSG, visitará el Estadio Olímpico de Montjuic para enfrentarse al Barcelona en un duelo con historias cruzadas.

Luis Enrique volverá a verse las caras con su antiguo club con el que también supo ganar el máximo trofeo en 2015, el último de la entidad azulgrana. Al mismo tiempo, el recientemente ganador del Balón de Oro Ousmané Dembelé, también regresará a lo que era su casa, antes de abandonarla con destino a París el pasado agosto del 2023. El historial entre ambas instituciones también está más que apretado después de enfrentarse 14 veces por Champions League. Hasta el momento, tanto Barcelona como PSG cuentan con cinco victorias cada uno y se reparten 4 empates.

La jornada, además, contará con la presentación de otras potencias europeas como el Manchester City, la Juventus, el Arsenal y el Napoli de Kevin de Bruyne, quienes se medirán ante el Mónaco, el Villarreal, el Olympiacos y el Sporting de Lisboa, respectivamente. Cabe destacar que hasta el momento, a falta de estos encuentros para cerrar la segunda fecha, el Bayern el Real Madrid y el Inter lideran la tabla general con 6 puntos.

Todos los partidos de la jornada:

Qarabag vs Copenaghue fc

Qarabag jugará su segundo partido en Champions (Reuters)

Hora: 10.45 Ciudad de México / 11.45 Perú, Colombia y Ecuador / 12.45 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 13.45 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: Disney + / ESPN 2

Estadio: Tofik Bakhramov

Union Saint Gilloise vs Newcastle

Newcastle buscará un triunfo en la segunda fecha de Champions (Reuters)

Hora: 10.45 Ciudad de México / 11.45 Perú, Colombia y Ecuador / 12.45 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 13.45 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: Disney + / Fox Sports

Estadio: Lotto Park

Mónaco vs Manchester City

Monaco recibe al Manchester City (Reuters)

Hora: 13.00 Ciudad de México / 14.00 Perú, Colombia y Ecuador / 15.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 16.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: Disney + / ESPN

Estadio: Estadio Luis II

FC Barcelona vs PSG

Dembelé y Luis Enrique volverán a verse las caras con Barcelona (Reuters)

Hora: 13.00 Ciudad de México / 14.00 Perú, Colombia y Ecuador / 15.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 16.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: Disney + / Fox Sports

Estadio: Olímpico de Montjuic

Borussia Dortmund vs Athletic Bilbao

Borussia Dortmund quiere sumar de a tres en la fase de liga (Reuters)

Hora: 13.00 Ciudad de México / 14.00 Perú, Colombia y Ecuador / 15.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 16.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: Disney +

Estadio: Signal Iduna Park

Napoli vs Sporting Lisboa

Napoli recibe al Sporting Lisboa por la segunda fecha (Reuters)

Hora: 13.00 Ciudad de México / 14.00 Perú, Colombia y Ecuador / 15.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 16.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: Disney + / ESPN 4

Estadio: Diego Armando Maradona

Villarreal vs Juventus

Villarreal se mide a la Juventus (Reuters)

Hora: 13.00 Ciudad de México / 14.00 Perú, Colombia y Ecuador / 15.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 16.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: Disney + / ESPN 3

Estadio: Estadio de la Cerámica

Arsenal vs Olympiacos

Arsenal recibe al Olympiacos

Hora: 13.00 Ciudad de México / 14.00 Perú, Colombia y Ecuador / 15.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 16.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: Disney + / ESPN 2

Estadio: Emirates Stadium

Leverkusen vs PSV

Leverkusen recibe al PSV holandés (AP)

Hora: 13.00 Ciudad de México / 14.00 Perú, Colombia y Ecuador / 15.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 16.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: Disney + / Fox Sports 2

Estadio: BayArena