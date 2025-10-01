La tajante respuesta de Garnacho cuando le consultaron sobre su conflictiva salida del Manchester United

Alejandro Garnacho en uno de sus partidos con la camiseta del Chelsea tras su salida del Manchester United (Reuters/Lee Smith)

El regreso de Alejandro Garnacho a la Champions League con el Chelsea marcó un punto de inflexión tras semanas de incertidumbre y aislamiento en el Manchester United. El futbolista argentino, de 21 años, se expresó por primera vez sobre su ex club luego del triunfo 1-0 ante Benfica en Stamford Bridge por la segunda fecha del máximo torneo europeo.

Además de su satisfacción por volver a disputar la Liga de Campeones después de un período complicado en Manchester debido a su exclusión del plantel bajo la dirección de Ruben Amorim, el Bichito se refirió a lo que atravesó en el United y lo catalogó como un “mal momento en la vida”.

Durante la pretemporada, Garnacho se vio obligado a entrenar en solitario mientras aguardaba una salida del club de Old Trafford. La transferencia al Chelsea, valorada en 40 millones de libras esterlinas (aproximadamente USD 50.800.000), se concretó en los últimos días del mercado de pases, poniendo fin a una etapa marcada por la incertidumbre y la falta de minutos que alteraba el ánimo del futbolista nacido en España pero que representa a la Argentina a nivel selecciones.

El propio jugador relató en los micrófonos de TNT Sports que la experiencia de trabajar apartado del grupo fue especialmente compleja: “Creo que fue un momento difícil allí, entrenando solo”. No obstante, el extremo izquierdo subrayó que no guarda resentimiento hacia su antiguo equipo: “No tengo nada malo que decir sobre el club Manchester United. Fue solo un mal momento en la vida, pero ahora estoy muy feliz de estar aquí, de jugar en esta competición y de conseguir los tres puntos”.

El jugador del Chelsea Alejandro Garnacho durante el partido ante Benfica por Champions League (REUTERS/Jaimi Joy)

La adaptación al Chelsea tampoco resultó inmediata para Garnacho. Tras su llegada al elenco que comanda Enzo Maresca y que tiene a otros dos argentinos como Enzo Fernández y Facundo Buonanotte, el joven delantero debió esperar su oportunidad para debutar como titular. Su primer partido desde el inicio con los Blues se produjo ante el Lincoln en la Carabao Cup la semana pasada. Posteriormente, no fue convocado para el encuentro en el que el equipo cayó frente al Brighton en la Premier League. Sin embargo, recuperó su lugar en el once inicial en la victoria sobre el Benfica, lo que le permitió regresar a la escena de la Champions League. De hecho, tras un centro del Bichito llegó el gol local luego de un mal rechazo del colombiano Richard Ríos.

Consultado sobre si disputar la competición europea compensaba las dificultades vividas durante el verano en Manchester, Garnacho respondió con entusiasmo: “Por supuesto, sí. Cuando éramos jóvenes soñábamos con jugar noches de Champions League y ahora estamos aquí, así que estoy muy feliz”, manifestó el futbolista argentino. Además, destacó la importancia del triunfo: “Son tres puntos muy importantes. Los necesitábamos después de perder nuestro primer partido, así que todos estamos muy contentos”, añadió.

Garnacho hizo toda su trayectoria profesional en Manchester United, desde las categorías juveniles hasta el primer equipo. En los Diablos Rojos, el joven citado a la selección argentina por Lionel Scaloni disputó 144 partidos oficiales y marcó 26 goles con 22 asistencias. Tras su arribo este año al Chelsea recién acumula 4 encuentros con su nuevo club, en donde aspira tener nuevas oportunidades y poder seguir sumando experiencia en el campeón del Mundial de Clubes.