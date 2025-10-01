Giro inesperado en el escándalo sexual del brasileño David Luiz: 100 intentos de hackeo y denuncia a la Policía

Jugó los dos partidos de Pafos en la Champions League contra Olympiakos y Bayern Múnich, pero nunca completó los 90 minutos (Crédito: Reuters/Louisa Gouliamaki

David Luiz transita el recorrido final de una exitosa carrera a sus 38 años, en una actualidad que lo tiene como protagonista de la Champions League con el Pafos de Chipre, pero también es noticia por una grave acusación en el plano extrafutbolístico debido a un presunto episodio de infidelidad a su esposa Bruna Loureiro, seguido de una denuncia por amenazas de muerte a su supuesta amante, Karol Cavalcante.

En las últimas horas, el abogado de la mujer, Fabiano Távora, denunció en charla con el medio brasileño UOL una falla en la cadena de seguridad para preservar la prueba del dispositivo móvil de su representada en la segunda ocasión que lo dejó para realizar una inspección sobre el mismo. Este segundo procedimiento se llevó a cabo porque en el primero se detectó un “restablecimiento de fábrica”, eso derivó en una demanda de Luiz por calumnias y difamación y la Justicia de Ceará autorizó un nuevo análisis.

Según la versión de Távora, Cavalcante entregó su celular el 16 de septiembre con 2% en batería, en modo avión, y protegido con contraseña. Al día siguiente, sus amigos reportaron actividad porque su WhatsApp seguía recibiendo mensajes sin ningún problema.

“Si es cierto, el ‘reinicio de fábrica’ se realizó de forma remota. Lo que hay que destacar es que la señora Karollainy no ha llevado a cabo este procedimiento y no tiene conocimiento de ninguna iniciativa al respecto. También podemos afirmar y demostrar que su teléfono tuvo casi cien intentos de ser hackeado en el mismo interregno. Peor aún, tras la segunda incautación del dispositivo, se produjo una violación de la cadena de custodia, se codificó el teléfono móvil, se encendió WhatsApp y las contraseñas de Instagram e ICloud fueron cambiadas por personas no autorizadas por el Poder Judicial”, señaló el letrado en diálogo con la fuente citada.

Bruna Loureiro es la madre de los hijos de David Luiz

Fabiano Távora cuestionó el acto policial, luego de que el dispositivo demoró seis días en llegar al Peritaje Forense de Ceará (PFOCE) desde que fue incautado el 16 de septiembre: “Fue a la comisaría y pudo demostrar que su celular había sido cargado y que ya no estaba en modo avión. Nadie puede meterse con el celular, nadie puede tener acceso a ese celular. Este teléfono celular es incautado por la comisaría y la autoridad policial debe dejarlo sellado y llevarlo a PFOCE. Es posible que esta evidencia haya sufrido un cambio o que haya desaparecido la evidencia que Karol tenía en su teléfono celular”. La causa está bajo secreto de sumario, informó la Policía Civil del estado brasileño, y la defensa de la denunciante solicitó a ese organismo y la Justicia que se verifiquen posibles cambios en el dispositivo y se identifiquen a los responsables.

“Luego de identificar esto, tenemos que identificar quién ordenó el cambio de su celular, quién es responsable de estos cambios, quién está interesado en dañar esta evidencia”, apuntó Távora.

Por otro lado, Ricardo Sidi, abogado del ex futbolista de la selección de Brasil, declaró que “la defensa no aportó pruebas de las alegaciones que hace” en cuanto a una posible manipulación y explicó por qué habían pedido una segunda inspección: “Se justifica un nuevo peritaje del teléfono porque, antes de entregarlo para el primer peritaje, el dispositivo sufrió un reinicio de fábrica. El dispositivo incautado, en su estado actual, podría revelar numerosos datos relevantes reinsertados en el dispositivo, por ejemplo, mediante la recuperación de copias de seguridad”.

El abogado de Karol Cavalcante denunció que se vulneró la cadena de custodia tras la incautación de su celular

Las idas y vueltas judiciales cobraron fuerza cuando Karol Cavalcante compartió capturas de pantalla con diálogos que, según ella, mantuvo con la pareja de Bruna Loureiro, madre de sus dos hijos, a través de Instagram. Allí, David Luiz le habría dicho de organizar un trío con una amiga de ella. “Yo no quería involucrarme en eso”, afirmó la mujer y su versión fue ratificada por la amiga en cuestión, Rayna Carvalho: “El 9 de julio de este año, Karol me llamó personalmente para hablar y me dijo que había recibido una invitación para un trío. Me sorprendió un poco. Mencionó que era con un futbolista, pero no reveló su nombre porque, según ella, él tampoco quería ser identificado”.

Lo acusó de “amenazas escalofriantes” tras rechazar el encuentro sexual y realizó una presentación en la Justicia contra Luiz tras el supuesto final de su vínculo. Esto llevó a que un tribunal le impusiera una orden de alejamiento al ex hombre del Benfica, Chelsea, PSG, Arsenal y Flamengo, entre otros equipos.

Entre los mensajes atribuidos a Luiz, según la denuncia recogida por la prensa local, figuran frases como: “Sabes que tengo dinero y poder, así que no te hagas la lista. Sería triste que tu hijo tuviera que pagar las consecuencias de tus actos” y “Puedo simplemente hacer que desaparezcas. Tengo a una persona que sabe dónde estás en este momento. Y nunca llegaría nada a mí, así que borra”. El celular es la “pieza central” de esta investigación, caratuló UOL.

David Luiz jugó en Benfica, Chelsea, PSG, Arsenal y Flamengo, entre otros equipos

ALOB Sports, agencia de representación del defensor, divulgó un comunicado negando de manera enfática el encuentro presencial con la mujer, aunque sí reconoció chats virtuales: “Como se informó anteriormente, aunque hubo un breve intercambio vía mensaje de texto, nunca hubo una reunión cara a cara entre David Luiz y la persona que hizo las acusaciones contrarias”.

En este sentido, invitaron al Hotel Magna Praia para que presente documentación que acredite la presencia de ambos en el establecimiento, luego de que la mujer aseguró haberse encontrado en ese lugar de la ciudad de Fortaleza: “No hay registro de que el jugador haya permanecido alojado en el hotel hasta el momento”.