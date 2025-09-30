Detención a punta de pistola y acusación de racismo: el video del tenso episodio de Crawford tras destronar a Canelo Álvarez

Crawford fue detenido a punta de pistola en un confuso episodio

Horas después de recibir un homenaje multitudinario en Omaha por su histórica victoria ante Saúl “Canelo” Álvarez, el boxeador estadounidense Terence “Bud” Crawford fue detenido por la policía local en un operativo que incluyó armas desenfundadas y que quedó registrado en video, generando un intenso debate en redes sociales sobre el trato policial y la tensión racial en Estados Unidos.

El incidente se produjo en la madrugada del domingo, cuando agentes del Departamento de Policía de Omaha interceptaron el vehículo que conducía Crawford en la intersección de North 12th y Capitol Avenue, tras observar una conducción que calificaron de imprudente. Según el comunicado oficial difundido por las autoridades y recogido por ESPN, los policías ordenaron a los cuatro ocupantes del automóvil descender a punta de pistola después de que uno de los agentes detectara un arma de fuego en el piso del lado del conductor. “Por seguridad, se ordenó a los cuatro ocupantes que salieran del vehículo a punta de pistola”, detalló el informe policial.

La situación, que fue grabada tanto por transeúntes como por uno de los pasajeros del propio vehículo, se viralizó rápidamente en redes sociales. En las imágenes se observa a Crawford levantando las manos, desabrochándose el cinturón de seguridad y repitiendo que no portaba armas, mientras un agente le apuntaba con su pistola reglamentaria. El video, acompañado por la leyenda “Así es ser negro en Estados Unidos”, desató una ola de indignación entre vecinos, aficionados y dirigentes locales.

Tras la inspección, la policía confirmó que el arma hallada pertenecía a un miembro del equipo de seguridad de Crawford y que estaba registrada legalmente, al igual que las armas que portaban los demás acompañantes. Finalmente, el boxeador fue identificado como conductor y recibió una multa por conducción temeraria. “Más tarde, tras verificar su licencia de conducir, se identificó al conductor como el Sr. Crawford y se le impuso una multa por conducción temeraria”, informó el comunicado.

Terence Crawford destronó a Canelo Álvarez (IG/ @tbudcrawford)

El operativo policial tuvo lugar apenas unas horas después de que Crawford encabezara un desfile en su honor en Omaha, donde miles de personas celebraron su reciente consagración como campeón indiscutido de las 168 libras tras derrotar a Canelo Álvarez en Las Vegas. Con ese triunfo, el púgil de 38 años se convirtió en el primer boxeador masculino en la era de los cuatro cinturones en ser campeón indiscutido en tres categorías de peso, una hazaña que, según los especialistas, lo posiciona como el mejor boxeador del mundo en la actualidad.

La reacción institucional no se hizo esperar. El alcalde de Omaha, John Ewing, se comunicó personalmente con Crawford tras el incidente y anunció la apertura de una investigación interna para esclarecer el accionar policial. “Tendremos una investigación completa y seremos totalmente transparentes”, aseguró Ewing. El jefe de policía, Todd Schmaderer, también ordenó una revisión exhaustiva de la actuación de los agentes involucrados y la revisión de las grabaciones de las cámaras corporales.

Ewing lamentó públicamente que una jornada de celebración para la ciudad y para el propio Crawford terminara de esa manera. “Comprendan que me sentí profundamente abatido al enterarme de este final para un día y una noche maravillosos en honor al campeón mundial de boxeo de nuestra ciudad”, expresó el alcalde. Además, destacó la figura del boxeador como referente local y modelo para la juventud: “Es un gran embajador de la ciudad y un modelo a seguir para los jóvenes”, subrayó.

Actualmente, las autoridades de Omaha continúan analizando las grabaciones del operativo y se prevé una reunión con altos mandos policiales para evaluar en profundidad lo sucedido. El caso ha reavivado el debate sobre la relación entre la policía y la comunidad afroamericana en Estados Unidos, especialmente en el contexto de figuras públicas como Terence Crawford, cuya trayectoria deportiva ha sido motivo de orgullo para su ciudad natal.