Masters 1000 de Shanghai: así quedó el cuadro principal con seis argentinos tras el sorteo

El certamen asiático se disputará del 1 al 12 de octubre en las instalaciones del Centro de Tenis Qi Zhong. Los rivales de los albicelestes, el regreso de Novak Djokovic y cuánto dinero hay en premios

Se sorteó el cuadro principal
Se sorteó el cuadro principal del Masters 1000 de Shangai con la presencia de seis tenistas argentinos y las mejores raquetas del ranking ATP Tour (Foto: ATP)

La breve gira asiática llega a su fin con la disputa del Masters 1000 de Shanghai, programado del 1 al 12 de octubre. Hasta el momento, el paso de los jugadores argentinos por el continente no arrojó buenos resultados: solo Juan Manuel Cerúndolo logró festejar un título, al consagrarse campeón en la segunda categoría del circuito, en el Challenger de Guangzhou.

Este lunes se llevó a cabo el sorteo del cuadro principal en la cancha número 2 del Centro de Tenis Qi Zhong con la presencia del suizo Stanislas Wawrinka y el local Wu Yibing, junto con la extenista australiana Margaret Court, campeona de 24 torneos de Grand Slam.

Al respecto, Wawrinka, de 40 años, será el tenista mas longevo del cuadro de individuales y estará presente por duodécima vez, en las que alcanzó dos veces los cuartos de final (2013 y 2015). “Siempre disfruto volver a Asia, especialmente a China. Tengo mucho apoyo aquí. Es increíble tener la oportunidad de jugar una vez más. Estoy muy agradecido por recibir la invitación y estoy deseando empezar el torneo", comentó Stan.

El sorteo determinó la presencia de seis argentinos: Francisco Cerúndolo, Sebastián Báez, Camilo Ugo Carabelli, Francisco Comesaña, Juan Manuel Cerúndolo y Mariano Navone. Cabe destacar que Tomás Etcheverry no podrá estar presente por una lesión abdominal sufrida en los cuartos de final del ATP 250 de Hangzhou. Además, se espera por la participación de las mejores raquetas del escalafón mundial.

Seis tenistas argentinos se presentan
Seis tenistas argentinos se presentan en el Maters 1000 de Shangai: Francisco Cerúndolo, Sebastián Báez, Camilo Ugo Carabelli, Francisco Comesaña, Juan Manuel Cerúndolo y Mariano Navone (Foto: John E. Sokolowski)

Fran Cerúndolo (21° del ranking ATP), por ser el 19° cabeza de serie, debutará directamente en la segunda ronda, donde espera al vencedor entre el francés Adrian Mannarino (60°) y el italiano Matteo Berrettini (56°).

El bonaerense Báez (41°) se medirá con el local Zhizhen Zhang (370°) y, en caso de avanzar, enfrentará al danés Holger Rune (11°). El Brujo Ugo Carabelli (43°) jugará frente al francés Terence Atmane (68°) y, de ganar, se cruzará con el australiano Alex de Miñaur (8°). El Tiburón Comesaña (59°) debutará contra un rival proveniente de la clasificación y, si triunfa, se medirá con el italiano Lorenzo Musetti (9°). El hermano menor de los Cerúndolo (71°) se estrenará ante el chino Bu Yunchaokete (89°), y con el italiano Luciano Darderi (30°) como rival en la siguiente instancia. Finalmente, Navone (82°), oriundo de 9 de Julio, hará sus primeras armas frente a un jugador de la clasificación y, de avanzar, lo espera el alemán Alexander Zverev (3°).

Regresa Djokovic

El serbio Novak Djokovic regresa
El serbio Novak Djokovic regresa al tour en el Masters 1000 de Shangai tras su paso por el Us Open (Foto: Robert Deutsch)

El serbio Novak Djokovic (4°) regresa al circuito en Shanghai, torneo en el que fue campeón en 2012, 2013, 2015 y 2018. Tras su participación en el US Open, donde cayó en semifinales frente al español Carlos Alcaraz (2°), el nacido en Belgrado, de 38 años, debutará directamente en la segunda ronda, a la espera del ganador entre el francés Corentin Moutet (37°) y el croata Marin Cilic (97°).

¿Cuánto es el premio monetario y los puntos del Shanghai Masters?

El premio monetario del Masters de Shanghai es de 9.193.538 dólares estadounidenses.

Y así se reparte:

- Ganador: $1,124,360 / 1000 puntos

- Finalista: $597,890 / 650 puntos

- Semifinalista: $332,160 / 400 puntos

- Cuartofinalista: $189,075 / 200 puntos

- Ronda de 16: $103,225 / 100 puntos

- Ronda de 32: $60,400 / 50 puntos

- Ronda de 64: $35,260 / 30 puntos

- Ronda de 96: $23,760 / 10 puntos

