Ganó el Balón de Oro, se lesionó gravemente y volvió a preocupar al mundo del fútbol: “Tengo mucho dolor”

La estrella del Manchester City no se encuentra en optimas condiciones EFE/EPA/PETER POWELL

La incertidumbre se apodera del Manchester City a pocos días de su enfrentamiento ante el AS Mónaco por la UEFA Champions League 2024-25, luego de que una de sus estrellas comunicara que persisten los dolores en su rodilla derecha y no se encuentra en condiciones de competir en su mejor forma.

Esta situación representa un nuevo revés para el equipo dirigido por Pep Guardiola, que había depositado sus esperanzas en la recuperación del mediocampista español, Rodri, tras una prolongada ausencia.

El conjunto Ciudadano inició la temporada 2024-25 con el objetivo de revertir la imagen dejada en la campaña anterior, en la que solo logró conquistar la Community Shield. La irregularidad en los resultados coincidió con la baja de Rodri, pieza fundamental en el esquema de Guardiola y ganador del Balón de Oro 2024, gracias a su sobresaliente desempeño durante la temporada 2023-24.

El jugador de España y el Manchester City, Rodri, con el Balón de Oro (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

La lesión que complica a Rodri se remonta al 22 de septiembre de 2024, cuando sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha. Este contratiempo fue tan severo que el futbolista de 29 años debió acudir a la ceremonia del Balón de Oro utilizando muletas. Aunque el proceso de recuperación le permitió regresar a los entrenamientos y a la dinámica del equipo, los problemas físicos no han desaparecido.

La confirmación de la persistencia de los dolores llegó tras la victoria del Manchester City sobre el Burnley en la Premier League, encuentro en el que Rodri no fue incluido en la convocatoria. En la conferencia de prensa posterior al partido, Pep Guardiola explicó la ausencia del centrocampista: “En el entrenamiento, Rodri me dijo: ‘No puedo jugar. Tengo mucho dolor en mi rodilla, no puedo jugar’”.

“Y le dije: ‘¿No puedes jugar? No juegas. Así que otro va a jugar.’ Es la misma rodilla que se había lesionado. Cuando un jugador me dice que no puede jugar, tengo que escuchar. Lo más importante es su salud. Esperamos que no sea nada serio, pero es algo que tenemos que revisar cuidadosamente”, sentenció el estratega catalán.

De cara al compromiso frente al AS Mónaco por la segunda jornada de la fase de liga de la Champions League, las palabras de Guardiola sugieren que Rodri continuará fuera de la convocatoria. La preocupación aumenta ante la posibilidad de que el exjugador de Villarreal y Atlético de Madrid deba prolongar su recuperación si los dolores persisten, lo que podría traducirse en una nueva ausencia de larga duración.

“Todavía no lo sé, no sé”, declaró Pep al ser consultado sobre una posible inclusión del volante español en el duelo correspondiente al certamen continental.

La situación de Rodri se ha convertido en un factor determinante para el presente del Manchester City, que busca consolidar su rendimiento en la temporada y aspira a mejorar los resultados obtenidos en el curso anterior. La evolución del estado físico del mediocampista será clave para las aspiraciones del equipo en las próximas semanas.

El encuentro entre los Ciudadanos y el conjunto monegasco tendrá lugar este miércoles desde las 16 (hora de Argentina), en el Estadio Luis II. Los ingleses vienen de ganarle por 2-0 al Napoli en la primera fecha; mientras que los del Principado fueron goleados por el Brujas por 4-1.