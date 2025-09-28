Matías Rossi y Santiago Urrutia ganaron los 200 KM de Buenos Aires del TC 2000: la carrera arrancó el sábado y terminó el domingo

Espectacular toma con el fuego en los escapes del Toyota Corolla Cross de los vencedores, Matías Rossi y Santiago Urrutia (TC 2000)

Matías Rossi y su invitado, el uruguayo Santiago Urrutia, ganaron la 19ª edición de los 200 Kilómetros de Buenos Aires del TC 2000 a bordo de un Toyota Corola Cross, el primer SUV que gana la carrera más emblemática de la categoría. Además, el piloto de Del Viso se encamina a su sexta corona y puede quedar a una del récord de Juan María Traverso.

Fue un evento especial en el que por primera vez se partió la carrera en dos, con los invitados que corrieron la primera parte bajo la lluvia en la tarde del sábado. Luego de conseguir el cuarto puesto en la clasificación, el binomio avanzó en la primera carrera de la mano de Urrutia, ex piloto de Indy Lights, GP3 Series (actual Fórmula 3) y que esta temporada corre en el Mundial de TCR. Pese a la inversión de los seis primeros lugares en la grilla, el oriental de 29 años se impuso bajo la lluvia.

El domingo, la segunda parte se inició con las posiciones de la competencia sabatina y Urrutia lideró hasta el cambio de pilotos. Una vez que Rossi tomó la conducción de su auto se mantuvo adelante con autoridad y se llevó la victoria en la carrera más importante de la especialidad.

“Esta carrera está marcada en un momento del campeonato importante. Por eso busqué un invitado del nivel de Santiago”, contó Rossi sobre Urrutia: fueron escoltados por otro binomio de Toyota, Emiliano Stang y Antonino García. El podio lo completaron Franco Vivian y Rafael Morgenstern, con un Chevrolet Tracker.

Fue el tercer triunfo de Rossi en los 200 Kilómetros luego del obtenido en 2006 junto al suizo Alain Menú (Chevrolet Astra) y en 2025 con Gabriel Ponce de León (Toyota Corolla) en una edición especial llevada a cabo en Toay, La Pampa.

Con su segunda victoria en la temporada, Rossi se afirmó en la punta del campeonato y su principal perseguidor es el propio Stang. El Misil de Del Viso busca su sexto cetro en el TC 2000 y eso lo dejará a uno del recordado Flaco Traverso.

La categoría pudo sacar adelante un fin de semana marcado por el cambio de circuito, ya que se iba a correr en el número 9 del escenario porteño, que fue el que históricamente marcó al Turismo Competición, pero un problema en la presión de aceite de los motores de cinco cilindros pusieron el alerta. Además, Infobae pudo averiguar que los pilotos, cuando llegaron al primer Curvón, se expusieron a 2,5 de fuerza G. Por la seguridad de los participantes, considerando los invitados que no conocen los nuevos coches y para priorizar los impulsores debido a que en dos semanas se volverá a correr en El Zonda, en San Juan, los dirigentes, la fiscalizadora (CDA del ACA), pilotos y equipos, consensuaron competir en el trazado número 8. Este medio pudo saber que, según las simulaciones previas, los autos no experimentaron problemas, aunque tampoco hubo tiempo de hacer una prueba comunitaria previa.

Por otro lado, la semana se anunciaría la vuelta a Salta. Sería en el circuito largo del Autódromo Martín Miguel de Güemes. La fecha es para el 23/11. La última vez que corrió allí fue en 2019.

Entre otras novedades, la categoría no tuvo charlas en los últimos tiempos para un posible regreso al Callejero de Santa Fe en 2026. Pero sí hay conversaciones para volver a El Pinar de Uruguay, donde la categoría corrió en 1981 y que sería sede de los 200 Kilómetros debido a que el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires Oscar y Juan Gálvez durante 2026 se cerrará por las obras de remodelación para el MotoGP en marzo de 2027. También, de cara el venidero ejercicio, se trabaja para cerrar el campeonato en un escenario inédito para el automovilismo nacional de pista y que, de concretarse, será en un lugar de un importante atractivo turístico.

Luego de recuperar escenarios clásicos como Nueve de Julio, Oberá en Misiones y General Roca en Río Negro, el 12 de octubre el TC 2000 regresará luego de siete años a otro escenario emblemático en su historia como El Zonda-Eduardo Copello, en San Juan.