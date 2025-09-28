La curiosa reacción de la pareja de Julián Álvarez en el penal ante el Real Madrid: “Me pone nerviosa”

La reacción de Emilia Ferrero en el penal de Julián Álvarez frente al Real Madrid

El palco del estadio durante el derbi entre Atlético de Madrid y Real Madrid vivió un momento singular cuando Emilia Ferrero, pareja de Julián Álvarez, optó por abandonar su asiento justo antes de que el delantero ejecutara un penal decisivo. La tensión del encuentro, que terminó con una victoria local por 5-2, se trasladó a las gradas, donde la familia del futbolista celebró con entusiasmo el desempeño del atacante argentino.

El partido, correspondiente a La Liga, tuvo como protagonista a Julián, quien marcó dos goles y fue determinante en la goleada del Atlético de Madrid. El segundo de sus tantos llegó a los 6 minutos del segundo tiempo, cuando el delantero de la selección argentina convirtió un penal que puso el marcador 3-2 a favor del equipo local.

En un video difundido por Agustín Creevy, histórico jugador de Los Pumas y amigo de la familia Álvarez, se pudo observar cómo Emilia, quien espera su primer hijo junto al futbolista, decidió no presenciar el momento desde el palco, reflejando el nerviosismo que le genera ver a su pareja en situaciones de alta presión.

El penal de Julián

En la previa del encuentro, la propia Ferrero había anticipado su inquietud ante la posibilidad de que Álvarez tuviera que ejecutar un penal, al afirmar: “Si tiene que patear un penal, me pone nerviosa”. Su reacción durante el partido confirmó esas palabras, ya que prefirió retirarse antes de la ejecución, mientras el resto de la familia del delantero celebraba el tanto.

Ese no fue el único aporte de El Araña en el clásico madrileño. Minutos después, se despachó con un verdadero golazo de tiro libre e hizo emocionar a su entrenador, Diego Simeone, quien se vio envuelto en lágrimas tras la anotación.

El gol de tiro libre de Julián

“Es un jugador extraordinario. No sé cómo hace para patear esos tiros libres. Me ha recordado un poco a (Milinko) Pantic, cuando pateaba esos tiros libres fantásticos en la puerta del área”, expresó el Cholo en la conferencia de prensa posterior al encuentro.

“Es un futbolista al que yo le valoro más, más de todo lo que se ve, la humildad que tiene. La humildad para correr, la humildad para trabajar, la humildad de, como campeón del mundo, estar en el Atlético de Madrid y correr todos los partidos, juegue contra quien juegue”, continuó halagando.

“Eso lo tenemos que cuidar. Es un futbolista que el club, nosotros como cuerpo técnico, los compañeros, la gente, lo tenemos que cuidar porque se tiene que quedar muchos años acá y tiene que ser muy importante para la historia del club“, completó ante los medios.

Antes, con la emoción a flor de piel, el DT se deshizo en elogios para el atacante con pasado en River Plate. “Julián está comprometido con el equipo, con el club y es muy bueno. Tiene unas condiciones y trabaja mucho, no solo te da en el juego ofensivo, te da trabajo y compromiso con el equipo para tener una dinámica buena. Lo necesitamos, tenemos que cuidarlo y ojalá que pueda estar muchos años en el club. Le tenemos que dar herramientas para que haga goles. El equipo lo ayuda y él está muy bien”, comentó en diálogo con DAZN.