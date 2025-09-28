Deportes

El gol de Matías Soulé para el triunfo de la Roma, que da pelea en la Serie A: los impactantes números del argentino

El volante ofensivo, que ya fue parte de La Scaloneta, fue elegido como el mejor jugador del partido

El gol de Soulé en el triunfo de la Roma

Matías Soulé fue determinante en la victoria de la Roma ante Hellas Verona al marcar el segundo gol del partido, lo que permitió al equipo ubicarse en el segundo puesto de la Serie A con 12 puntos.

El tanto decisivo llegó a los 79 minutos, cuando el delantero argentino definió en el área chica tras recibir un pase en velocidad, luego de una buena combinación entre tres hombres, estableciendo el 2-0 definitivo. Con este resultado, la Roma igualó en unidades al Napoli, que lidera la tabla con la misma cantidad de puntos pero con un partido menos.

El marcador se había abierto a los 7 minutos gracias a Artem Dovbyk. La actuación de Soulé fue clave para que los dirigidos por Gian Piero Gasperini sumaran los tres puntos como locales en la quinta fecha del campeonato italiano.

Soulé, de 22 años, acumula cuatro goles y cinco asistencias en los últimos 12 encuentros de la Loba, lo que ilustra la incidencia que viene teniendo en el funcionamiento del equipo. Además, fue elegido como el jugador del partido.

“Estoy muy contento por haber marcado mi primer gol como local. Lo más importante siempre es el equipo, que necesitaba la victoria. Sabíamos que iba a ser un desafío difícil”, declaró luego del cotejo.

El marplatense, surgido de la cantera de Vélez, parece haber logrado la continuidad que ansiaba para mostrar sus condiciones. Del Fortín se marchó a la Juventus, donde no logró rodaje. Estuvo a préstamo en el Frosinone (39 partidos, 11 goles y tres asistencias), y su nivel tentó a la Roma, que lo fichó con un contrato extenso (cinco temporadas, a razón de dos millones de dólares por cada una de ellas).

De a poco, a veces iniciando desde el banco, se fue ganando un lugar, hasta llegar a este momento en el que está en el clímax desde su desembarco en el Calcio.

Soulé se destacó en las selecciones juveniles e incluso disputó el Mundial Sub 20 2023, llevado a cabo en Argentina. Y está bajo el radar de Lionel Scaloni, pensando en la renovación de cara a los Mundiales 2026 y 2030.

El volante ofensivo ya cuenta con convocatorias para la Mayor y este buen momento lo pone en la vidriera, pensando en los amistosos de octubre y noviembre de la Albiceleste, que probará futbolistas para continuar redondeando la nómina para la Copa del Mundo. ¿Será la hora de Soulé, una de las gemas de la Serie A de Italia?

